Warum Schwangere an schwerer Übelkeit leiden

Übelkeit und Erbrechen sind bei Schwangeren weitverbreitet. Im Extremfall können die Beschwerden für Mutter und Nachwuchs lebensbedrohlich sein. Forschende haben nun nach den Ursachen gesucht.

Die Beschwerden sind bei Schwangeren weitverbreitet – und können im Extremfall für Mutter und Nachwuchs lebensbedrohlich sein. Etwa zwei Drittel der werdenden Mütter erleben während der Schwangerschaft Übelkeit und Erbrechen. Doch bei bis zu drei Prozent der Schwangeren sind die Beschwerden meist im ersten Trimester so stark, dass ihnen und dem Kind Flüssigkeits- und Nährstoffmangel drohen. Bis vor Kurzem lag die Ursache der Hyperemesis gravidarum (HG) – auch als unstillbares Schwangerschaftserbrechen bezeichnet – im Dunkeln.

Frauen mit geringen GDF15-Werten sind besonders gefährdet

Nun berichtet ein internationales Forschungsteam in der Zeitschrift Nature, dass die Erkrankung häufig auf das Hormon GDF15 zurückgeht, dessen Konzentration im Blut während der Schwangerschaft deutlich steigt. Demnach sind die Beschwerden bei jenen Schwangeren besonders ausgeprägt, bei denen die GDF15-Werte besonders stark zunehmen. Schon 2018 hatte eine Genomanalyse von mehr als 50.000 Frauen ergeben, dass jene Frauen besonders gefährdet sind, die vor der Schwangerschaft nur geringe GDF15-Werte haben. Im Gegensatz dazu steigern während der Schwangerschaft hohe Konzentrationen des Hormons das HG-Risiko.

Wie die beiden Phänomene zusammenhängen, zeigt das Team um Marlena Fejzo von der University of Southern California in Los Angeles. So berichtet die Gruppe, dass der überwiegende Anteil von GDP15, dessen Werte in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft ansteigen, vom Fetus stammt – und nicht von der Mutter. Eine weitere Analyse ergab, dass jene Frauen, die genetisch bedingt vor der Schwangerschaft besonders wenig GDF15 bilden, besonders gefährdet sind, eine HG zu entwickeln.

Langfristig könnte Behandlung gegen schwere Übelkeit entwickelt werden

Umgekehrt schützt die Erbkrankheit ß-Thalassämie, die generell mit hohen GDF15-Konzentrationen einhergeht, vor schwerem Schwangerschaftserbrechen. Dies erklärt das Team dadurch, dass jene Frauen, die schon an höhere Werte des Hormons im Körper gewöhnt sind, weniger sensibel auf den Anstieg während der Schwangerschaft reagieren.

Dass eine Gewöhnung an hohe Hormonwerte vor akuten Beschwerden schützen kann, zeigte die Gruppe an Mäusen: Wurden die Tiere an höhere Konzentrationen von GDF15 gewöhnt, reagierten sie weniger heftig auf einen Anstieg des Hormons. „Die Ergebnisse liefern eine wissenschaftliche Grundlage, die genutzt werden könnte, um Behandlungen von und Schutzmaßnahmen gegen schwere Übelkeit und Erbrechen in der Schwangerschaft zu entwickeln“, schreiben Alice Hughes und Rachel Freathy von der Universität Exeter in einem Nature-Kommentar. Ein möglicher Schutzeffekt müsse aber erst noch in Studien an Menschen nachgewiesen werden, betonen die Expertinnen.

Lesen Sie dazu auch