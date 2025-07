Rosenkrieg? Rolexkrieg! Wirbel um Fußballer Francesco Totti und seine Ex-Frau

Glücklich ist, wer über sich selbst lachen kann – und nur wenige können das so sportlich wie Francesco Totti. Fußball-Gott, Chef-Stürmer der italienischen Nationalelf, 24 Jahre lang spielte dieser Totti für den AS Rom in seiner Heimatstadt. Was von ihm in Erinnerung bleibt, sind aber auch seine blauen Augen. Also seine Blauäugigkeit. Wörtlich wie metaphorisch. Will heißen: Die Römer lästerten mit viel Liebe über den etwas naiven, leichtgläubigen Sohn ihrer Stadt. Jeden flachen Blondinenwitz dichteten sie um auf Totti. Und wie reagierte der? Totti sammelte diese Gags und schrieb kurzerhand selbst zwei Bücher mit den besten Pointen über Totti. Kostprobe: Totti kauft ein Puzzle. Ein Freund fragt ihn Tage später: „Na, fertig?“ Er sagt: „Bist du verrückt? Auf der Packung steht zwei bis drei Jahre.“ Doch jetzt scheint Totti der Lustige wohl in einen ernsthaften Sorgerechtsstreit verwickelt.

Francesco Totti streitet sich mit Ex-Frau Ilary Blasi

Er und seine Frau Ilary Blasi galten als die Beckhams Italiens: Sie, die telegene TV-Moderatorin, er, der Held auf dem Feld. Doch 2022 zerbrach die Ehe nach 17 Jahren. Wie schmerzhaft nun zu lesen: Jetzt streiten sich beide um das Sorgerecht für die vier von ihnen sehr innig geliebten ... Rolexuhren. Keine Sorge, was ihre drei gemeinsamen Kinder betrifft, scheint alles geklärt. Der Zank dreht sich um vier Luxuschronometer, Typ Cosmograph ­Day­tona. Stückpreis 80.000 Euro. Keiner wollte auch nur ein Exemplar dem anderen lassen, bis ein Gericht Recht sprechen musste. Urteil: Geteiltes Sorgerecht für die Uhren! Die Rolex‘ liegen jetzt in einem Bankschließfach, zu dem beide Ex-Partner Zugang haben. Und so warten die armen Zeitmesser darauf, abgeholt zu werden, ein Wochenende an seinem Handgelenk, die Feiertage gehören vielleicht ihr? Allerdings: Wie soll man denn wissen, ob man pünktlich ist zur Übergabe des Sorgerechts ... so ohne Rolex?