Graue Welle?

Von Stefanie Wirsching - 24. Februar 2024

Graue Haare machen alt. Oder warum sonst wird gefärbt, was die Tube hergibt? Aber es tut sich etwas, auf Laufstegen, in sozialen Medien, in und auf den Köpfen. Ein Sinneswandel? Über die wachsende Gemeinschaft der sogenannten Silberschwestern.

Zum Beispiel Andie MacDowell, Schauspielerin, 65, die irgendwann das Gefühl hatte, „dass das Alter in meinem Gesicht nicht mehr zu meiner Haarfarbe passte".

Zum Beispiel Sophie Fontanel, Journalistin, 61, die es einfach leid war. „Immer sein Aussehen kaschieren, irgendwann kann man einfach nicht mehr.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .