Auf eine Currywurst mit Gregor Gysi: Der Politiker zu Gast in der Stadthalle Neusäß

Die Currywurst verschenkt er gleich zu Beginn seines Auftritts. In den Zuschauerraum vor der Bühne übergibt er die Fett- und Kalorienbombe. „Sie sehen schön dünn aus“, sagt er zu der Empfängerin in der ersten Reihe, bleibt stehen, sieht sich etwas um, um die Atmosphäre, den Sound des Publikums aufzunehmen. Schließlich ist er im schwarzen Bayern, viele hundert Kilometer entfernt von seiner roten Hochburg Berlin Köpenick. Vielleicht weiß er nicht so genau, was kommt. Auch wenn er öfter zu Gast ist bei Comedians wie Kurt Krömer, Abdel Karim und Helge Schneider – an der Basis können Überraschungen lauern. Doch die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Stadthalle Neusäß sind aufgeräumt und wohlgesonnen, der heutige Abend war seit Wochen schon bis auf den letzten Platz ausverkauft.

„Auf eine Currywurst mit Gregor Gysi“, so heißt sein Buch von 2023

„Auf eine Currywurst mit Gregor Gysi“, so heißt das 2023 erschienene Buch, mit dem der Linkenpolitiker durch das Land tourt. Es versammelt darin 60 Gespräche, die er mit dem Journalisten Hans-Dieter Schütt geführt hat. Schütt, der Gysi als Sidekick auf den Lesereisen begleitet, leitet den Abend ein: „Wir machen hier jetzt eine knallharte Verkaufsveranstaltung“. Doch gelesen wird kaum, das Buch ist nur Anlass, nicht Mittelpunkt.

Gysi ist seit 30 Jahren das Flaggschiff der Linken, die damals noch PDS und davor SED hieß. Und seit drei Jahrzehnten, mit nur einer kurzen Unterbrechung, ist er Abgeordneter des Bundestages. Bekannt, manchmal auch für überheblich befunden wegen seiner scharfen, freien Rede. Gysi: „Der Unterschied von mir zu anderen ist, ich bin selbstironisch, das ist die höchste Form der Arroganz.“ Er ist an diesem Abend persönlich, gibt tiefe Einblicke vor allem in die internationale Politik und die deutsch-deutsche Geschichte, die im Wesentlichen noch immer eine getrennte sei. Ob sich Politiker und Regierungen entschuldigen müssten beim Osten? Jein. Milliarden wurden investiert in die Restaurierung der Schlösser, Kirchen, Stadtzentren, das habe die Städte des Ostens aufgewertet, das müsse anerkannt werden. Aber politisch und kulturell wurde der Osten reduziert auf Mauertote und SED, sagt der Jurist.

„Der Osten hatte das bessere Sandmännchen“, sagt Gysi

„Der Osten hatte das bessere Sandmännchen, das Ampelmännchen und den grünen Pfeil, das wurde übernommen“, so Gysi. Für den Rest, die Ausbildungseinrichtungen für Facharbeiter, die guten Kitas, Polikliniken, das Abitur mit gleichzeitigem Ausbildungsabschluss – für diese Erfolgsstrukturen der DDR habe man sich nicht interessiert. „Hätte man Teile der Facharbeiterausbildung im ganzen Land übernommen, dann hätten auch Sie hier in Schwaben gespürt, dass sich die Lebensqualität durch die Wende verbessert hat. Beide Seiten hätten solche Erfolgserlebnisse gebraucht.“

Scheinbar leichtfüßige historische und politische Analysen, verbunden mit Anekdoten aus dem nationalen und internationalen Politikbetrieb sind lehrreich, ohne oberlehrerhaft zu sein. Wer weiß schon, dass Libyens Diktator Muammar al Gaddafi der DDR Millionen für eine Moschee schenkte, damit die Botschaftsmitarbeiter einen Ort zum Beten hätten? Gebaut wurde sie nie. Stattdessen räumte man kurz vor seinem Folgebesuch das Potsdamer Pumpenhaus leer und verlegte unter der großen, maurischen Kuppel Teppiche Richtung Mekka. Doch Gaddafi fuhr wieder ab, und die Nationale Volksarmee schaffte die Teppiche weg, die Maschinen wieder rein.

Gregor Gysi teilt in Neusäß seine Lebenserinnerungen

Solche Erinnerungen machen Geschichte plastisch. Sie machen neugierig darauf, wie das andere deutsche Leben war, das hinter dem Eisernen Vorhang. Und Gysi ist einer, der seine persönliche Biografie, seine Rechtsanwaltstätigkeit, seine politische Außenseiterrolle als Linken-Chef und das Weltgeschehen in lebensklugen Sprüchen unterhaltsam verdichten kann. Seit der Wende nutzt er die Räume der Mediendemokratie, um die Anti-Linken-Stimmung zu verändern, Politik zu machen. In den ersten Jahrzehnten nach der Wende war es schlimm, sagt er im Rückblick. Nicht nur, dass in Thüringen sich die Fenster öffneten und er als Mörder beschimpft wurde. Auch in der Bonner Politik sei die PDS und vor allem er selbst verunglimpft, verachtet, missachtet worden. Sein Auftritt bei „Der heiße Stuhl“ (RTL), der Mutter aller deutschen Krawallshows, allerdings schlug Wellen, auch in Ostdeutschland. „Alle im Osten hatten das gesehen, danach schimpfte keiner mehr, man klopfte mir auf die Schulter.“

Linken-Programmatik wird an diesem Abend nur in leichten Dosen versprüht. Könnte er mit seinem Direktmandat für die Linke doch noch einmal in den Bundestag einziehen, würde er dienstältester Abgeordneter und damit Bundestags-Alterspräsident. Dieser hat zur konstituierenden Sitzung des Bundestags das Recht auf eine Rede ohne Zeitbegrenzung. Gysi: „Stellen Sie sich vor - 48 Stunden.“