AD(H)S bei Frauen: Dank Social Media bekam das Chaos in ihrem Kopf einen Namen

Nach der Diagnose hat sie erst mal geweint. Weil sie erleichtert war und endlich einen Namen hatte für das, was sie ein Leben lang belastete. Alice hat AD(H)S, genauer ADS. Sie ist 42 Jahre alt, hat vier Kinder, die Diagnose bekam sie erst vor einem Jahr. Auf Instagram hatte sie ein Video gesehen, in dem sie sich und ihr alltägliches Chaos wiedererkannte. Die Frau im Video wollte aufräumen, warf ihren Krempel auf einen Haufen, wurde abgelenkt und der Haufen blieb liegen. Nichts Aufregendes, eigentlich. Doch Alice hat die Szene aufgewühlt, weil sie sie schon so oft selbst erlebt hat.

Wie Alice geht es vielen Frauen. Jahrelang wurde AD(H)S bei ihnen übersehen. Doch das ändert sich gerade. Auf Social Media scheint es fast so, als hätten plötzlich alle AD(H)S. Influencerinnen fluten TikTok, YouTube und Instagram mit Videos über ihr Leben mit AD(H)S und immer mehr Frauen vermuten, selbst betroffen zu sein. Ist ja auch verlockend, endlich einen Grund für die Unordnung im Haus, den verpassten Termin, die unbezahlte Rechnung und das Chaos im Kopf zu haben. Nicht alle haben AD(H)S, aber noch immer werden Frauen seltener oder später diagnostiziert als Männer. Woran liegt das?

Jungen werden viermal häufiger mit AD(H)S diagnostiziert als Mädchen

Besuch bei Astrid Neuy-Lobkowicz, Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie. Ihre Praxis liegt im Arabellapark im Nordwesten von München. Sie beschäftigt sich seit den Neunzigerjahren mit ADHS, hat sich auf die Erstdiagnose bei Erwachsenen spezialisiert und mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Zuletzt eines mit Fokus auf Frauen, denn die würden häufig übersehen oder fehldiagnostiziert, sagt Neuy-Lobkowicz. „Es ist in den Köpfen noch nicht angekommen, dass es zwei Formen von AD(H)S gibt, den hyperaktiven und den unaufmerksamen Typ.“ Neben der ADHS, der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung gibt es die ADS. Selbe Störung, nur ohne die Hyperaktivität und deutlich häufiger bei Frauen. Eindeutig abgrenzen lassen sich die Varianten selten, viele Betroffene haben eine Mischform und Symptome von beiden. Doch der geschlechtsbezogene Unterschied zeigt sich schon im Kindesalter.

Jungen mit AD(H)S sind oft vorlaut, aufgedreht, sie fallen auf und stören den Unterricht. Typischer Zappelphilipp eben. Mädchen mit ADS dagegen sind weniger hyperaktiv, sondern eher unaufmerksam. „Sie verlieren sich in Tagträumerei, sind langsam, verpeilt, schüchtern, still, verletzlich“, sagt Neuy-Lobkowicz. „Da weiß der Lehrer am Ende nicht, ob sie überhaupt da waren.“ Kurz: Sie sind auffällig unauffällig und werden oft übersehen.

Das zeigt sich auch statistisch. Denn vieles deutet darauf hin, dass AD(H)S bei beiden Geschlechtern etwa gleich häufig vorkommt, trotzdem werden Jungen viermal häufiger diagnostiziert als Mädchen. „Wenn ein Mädchen aus dem Fenster guckt und abwesend ist, denkt niemand an AD(H)S, weil es nicht ins Bild des Zappelphilipps passt“, sagt Neuy-Lobkowicz. Außerdem würden Mädchen früh lernen, sich sozial zu verhalten, nicht aufzufallen und sich zu beherrschen. „Sie bemühen sich viel mehr darum, ihre Symptome zu kontrollieren“, sagt Neuy-Lobkowicz. So werden Anzeichen bei Frauen häufig übersehen oder fehlgedeutet, sowohl in der Kindheit als auch im Erwachsenenalter.

Auch Alice war als Kind oft verträumt. Sie sei leicht ablenkbar und müsse ordentlicher arbeiten, steht im Grundschulzeugnis. Das Abitur bestand sie mit Ach und Krach, den Gedanken an ein Studium hatte sie schnell verworfen. „Ich war viel zu verpeilt und unorganisiert“, sagt sie. „Ohne Druck ging bei mir gar nichts, ich hätte es niemals beendet.“ Stattdessen lernte sie Hotelkauffrau, der Job machte ihr Spaß, denn er verlangte Spontanität und Multitasking, trotzdem hatte sie immer das Gefühl, anders zu ticken. Ordnung halten, sich organisieren, Dinge einfach mal anfangen und zu Ende bringen, das schien ihr unmöglich, aber an AD(H)S dachte sie nie. „Ich hatte das als Zappelphilipp-Syndrom abgespeichert, aber ich habe das nicht mit meinen Problemen in Verbindungen gebracht“, sagt sie. Bis sie das Video auf Instagram sah.

AD(H)S-Betroffene bleiben oft hinter ihren Möglichkeiten zurück und leben im Dauerstress

AD(H)S ist die häufigste neurologische Auffälligkeit bei Kindern und Jugendlichen, etwa fünf Prozent in Deutschland sind betroffen, doch die Symptome verschwinden nicht einfach, etwa 60 Prozent haben sie auch als Erwachsene. Die AD(H)S-bedingten Probleme treten dann oft erst richtig zutage, wenn es darum geht, das eigene Leben zu organisieren und Verantwortung zu übernehmen. Einkaufen, aufräumen, Rechnung bezahlen, Haushalt wuppen, pünktlich beim Arzt sein – Betroffene scheitern oft an Kleinigkeiten. Und der Leidensdruck wächst, denn wer ständig zu spät kommt, Flüchtigkeitsfehler macht und Aufgaben auf den letzten Drücker erledigt, hat keine guten Karten. Studien zeigen, dass Betroffene häufiger den Arbeitsplatz wechseln, gekündigt werden und hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Sie selbst leben im Dauerstress.

Gerade ADS-Frauen verurteilen sich für ihre vermeintlichen Unzulänglichkeiten. Sie sind sowieso schon dünnhäutiger, fühlen sich schnell angegriffen, können sich schlechter abgrenzen und fokussieren sich mehr auf negative Erfahrungen als neurotypische Frauen. Sie schleudern ihre Gefühle nicht in die Welt, sie fressen sie eher in sich hinein. „ADS-Frauen setzen alles daran, ihre Probleme zu maskieren“, sagt Neuy-Lobkowicz. „Manche arbeiten heimlich, um zu verbergen, wie langsam und umständlich sie sind.“

Icon vergrößern Alice mit ihren vier Kindern: Vor einem Jahr bekam die 42-Jährige die Diagnose, dass sie AD(H)S hat, genauer gesagt ADS. Foto: privat Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Alice mit ihren vier Kindern: Vor einem Jahr bekam die 42-Jährige die Diagnose, dass sie AD(H)S hat, genauer gesagt ADS. Foto: privat

Frauen mit AD(H)S strengen sich an, wollen um jeden Preis funktionieren und scheitern trotzdem oft – im Studium oder Berufsalltag. Spätestens als Mutter lassen sich die AD(H)S-bedingten Probleme kaum noch kaschieren. „Da kommen so viele Stressfaktoren dazu, plötzlich müssen sie nicht mehr nur sich selbst organisieren, sondern auch das Kind“, sagt Neuy-Lobkowicz und erzählt von einer Patientin, die ihr Leben ganz gut im Griff hatte, bis sie Mutter wurde. „Dann saß sie zu Hause, hatte keine Struktur und konnte sich nicht mehr regulieren. Sie ist ausgerastet, hat sich geschämt und war voller Schuldgefühle.“ Kinder schreien, sie wollen ständig etwas, die Reizüberflutung ist enorm. Wenn Mütter AD(H)S haben, steigt das Risiko, dass auch das Kind betroffen ist, was das Chaos und die Impulsivität noch verstärkt. „Trotzdem oder gerade dann bleibt die AD(H)S oft unerkannt, weil die meisten Frauen denken, es ist normal, gestresst zu sein, und sich nicht zugestehen, dass mehr dahinterstecken könnte“, sagt Neuy-Lobkowicz. Auch in der Menopause würden Betroffene oft noch mal richtig dysfunktional, weil der Hormonhaushalt durcheinandergerät, aber auch da denken die wenigsten an ADHS.

Auch Alice glaubte lange, das Chaos in ihrem Kopf sei normal. Vier Kinder, Haushalt, Arbeit, Partner, da kann man schon mal den Überblick verlieren. Doch nachdem sie das Video gesehen und mehr über AD(H)S gelesen hatte, wollte sie es genau wissen. Sie vereinbarte einen Therapie-Termin, füllte Fragebögen aus, legte ihre Schulzeugnisse vor. Vier Wochen später bekam sie die Diagnose. Noch heute, ein Jahr danach, wird sie emotional, wenn sie davon erzählt. „Es war lebensverändernd, die Medikamente erleichtern mir den Alltag“, sagt sie. „Aber genauso wichtig war die Erkenntnis, dass ich nicht faul oder falsch bin.“

Bei ADHS-Betroffenen schaffen Medikamente Klarheit im Kopf

Astrid Neuy-Lobkowicz hat viele solcher Momente in ihrer Praxis erlebt. „Viele Patientinnen weinen, wenn sie die Diagnose bekommen“, sagt sie. „Einerseits empfinden sie ihr Anderssein nicht mehr so sehr als Makel, sondern haben eine Erklärung. Andererseits stellen sich viele die Frage, warum sie die Diagnose erst jetzt bekommen und sich so lange quälen mussten.“ Denn die meisten ihrer Patientinnen haben jahrelange Psychotherapie hinter sich, Eltern-Kind-Beziehungen analysiert, Familienaufstellung gemacht, das innere Kind behandelt, Traumata bewältigt und Partnerschaftskonflikte zu lösen versucht, doch die Probleme – das Chaos, die Stimmungswechsel, das Prokrastinieren, die Sprunghaftigkeit – sind geblieben, weil niemand erkannte, was dahinter steckt.

Neuy-Lobkowicz ärgert das, sie kritisiert vor allem ihre eigene Riege. „Es kann nicht sein, dass reihenweise Fehldiagnosen gestellt werden, weil Psychotherapeuten und Psychiaterinnen sich nicht mit AD(H)S beschäftigen und weiterbilden“, sagt sie. „Ein Dermatologe kann auch nicht einfach sagen, er behandelt keine Schuppenflechte.“ Was die Expertin am meisten bedauert: Es werde jahrelang in der Kindheit herumgestochert, viele Betroffene entwickelten Begleiterkrankungen wie Depression, Angststörung oder Sucht. Dabei könnte ihnen so leicht geholfen werden.

Denn anders als bei vielen seelischen Erkrankungen ist die Ursache von AD(H)S relativ eindeutig. Eine neurobiologische Besonderheit, genauer eine Netzwerkstörung im Gehirn, bei der manche Regionen nicht ausreichend miteinander verschaltet sind. Der Botenstoff Dopamin, der für Konzentration, Motivation und Stimmungsstabilität mitverantwortlich ist, wird zu schnell abgebaut, weshalb sich Betroffene schlecht konzentrieren und Impulse kontrollieren können. In unterschiedlichem Ausmaß, denn AD(H)S ist eine Spektrumerkrankung, sie kann von Normvariante bis schwerer seelischer Erkrankung reichen und zu einem enormen Leidensdruck führen.

Zudem ist AD(H)S erblich. Menschen kommen damit zur Welt, die Symptome zeigen sich schon in der Kindheit, niemand trägt die Schuld und es gibt eine wirksame Lösung. Die liegt bei Erwachsenen gemäß aktueller Leitlinie vorwiegend in der Medikation. „ADHS ist das dankbarste psychiatrische Krankheitsbild, weil es sich leicht behandeln lässt“, sagt Neuy-Lobkowicz. „Für die meisten Betroffenen sind die Medikamente lebensverändernd, viele erzählen, dass sie zum ersten Mal ein Buch lesen oder aufräumen konnten, ohne sich zu verzetteln.“ Die Ärztin vergleicht es mit einer Sehschwäche: Wer eine Brille bekommt, sieht klarer. ADHS-Betroffene, die medikamentös richtig eingestellt sind, sind klarer im Kopf.

Im Netz kursieren zahlreiche AD(H)S-Tests, seriös sind die wenigsten

Doch bis dahin vergehen oft Monate, denn die Wartelisten sind lang, sehr lang. Die wenigsten Therapeuten und Psychiaterinnen sind auf AD(H)S bei Frauen oder Erwachsenen spezialisiert, noch weniger haben freie Kapazitäten für Erstdiagnose und Behandlung. Ausgelastet bis Herbst, vorerst keine Termine, sechs Monate Wartezeit steht oft schon auf der Webseite. Manche verlangen 400 Euro für die Erstdiagnose.

„Es ist uferlos, durch den Hype auf Social Media erleben wir eine Überidentifikation bei gleichzeitiger Unterversorgung“, sagt Neuy-Lobkowicz. Auch sie bekommt rund 350 Anfragen im Monat, so viele könnte sie in einem Jahr nicht bearbeiten, deshalb wählt sie aus. Wer einen Termin will, muss vorab einen Fragebogen ausfüllen und begründen, warum es dringlich ist. Eine alleinerziehende Mutter, die nicht mehr klarkommt oder eine Studierende, die zum zweiten Mal vor der Exmatrikulation steht, hat Vorrang. Wer sich mal eben testen lassen will, hat kaum eine Chance. Damit erreicht Neuy-Lobkowicz meist die, die Hilfe brauchen. „80 Prozent der Leute, die zu mir kommen, haben tatsächlich AD(H)S“, sagt sie.

Die Diagnose ist aufwendig. Im Netz kursieren zahlreiche Tests, seriös sind die wenigsten. „Jeder ist mal impulsiv, vergesslich oder unkonzentriert“, sagt Neuy-Lobkowicz. „Aber bei AD(H)S-Betroffenen ziehen sich die Symptome wie ein roter Faden durchs Leben.“ Schulzeugnisse und Lebenslauf verraten oft viel, Einschätzungen von Eltern, dem Partner oder der Partnerin helfen bei der Diagnose, außerdem müssen Betroffene Anamnesegespräche führen und Tests ausfüllen.

Blick in den Fragebogen von Neuy-Lobkowicz. 16 Seiten, viele Fragen und Aussagen wie diese: Ich komme oft zu spät. Ich mache vieles auf den letzten Drücker. Ich bin bei Aktivitäten schnell gelangweilt. Ich rede, ohne vorher zu denken. Ich überschreite eigene Grenzen. Betroffene sollen sich selbst einschätzen. Haben Sie oft Stress mit Familienangehörigen? Hatten Sie Schulverweise? Ist Ihre Arbeitsstelle unter Ihrem Bildungsniveau? Hatten Sie persönlich Polizei- oder Gerichtskontakte? Aus den Antworten ermittelt die Ärztin dann einen Index, je höher er ist, desto wahrscheinlicher eine AD(H)S. Doch auch hier wirkt sich der lange vorherrschende Fokus auf männliche Betroffene negativ aus. „Die Fragebögen sind auf den hyperaktiven Typ ausgerichtet, Frauen fallen häufig unter den Score und bekommen somit auch keine Hilfe“, sagt Neuy-Lobkowicz.

AD(H)S-Betroffene landen häufig in kreativen Berufen

Dabei können die Medikamente viel verändern. Inzwischen sind verschiedene Präparate auf dem Markt, vorrangig werden die Wirkstoffe Methylphenidat (Ritalin) und Lisdexamfetamin eingesetzt. Sie erhöhen die Konzentration von Dopamin im Gehirn, AD(H)S-Betroffenen können sich besser konzentrieren, bei zu hoher Dosis setzt der Gegeneffekt ein, sie fühlen sich dumpf und versteinert. Bei neurotypischen Menschen wirken die Medikamente hingegen euphorisierend, sie werden hyperaktiv und haben ein erhöhtes Risiko, abhängig zu werden, weshalb die Tabletten unter das Betäubungsmittelrezept fallen. Konsumiert werden sie trotzdem, als Doping fürs Gehirn beim Lernen oder Aufputschmittel auf Partys. Bei AD(H)S-Betroffenen sorgen sie dagegen für einen ruhigeren Kopf. Viele machen zusätzlich zur Medikation eine Verhaltenstherapie, um die AD(H)S besser in den Griff zu bekommen. „Wichtig ist, dass sie ihre Fallstricke kennen und Strategien entwickeln, um besser durch den Alltag zu kommen“, sagt Neuy-Lobkowicz.

Alice hat mehrere Methoden etabliert. Jeden Morgen nimmt sie eine Tablette, mittags manchmal eine zweite, wenn der Tag länger wird. Wenn sie konzentriert arbeiten muss, setzt sie Kopfhörer auf, um Geräusche auszublenden. Zum Schlafen zieht sie sich die Decke über die Ohren, weil die Welt dann ausgesperrt scheint und sie leichter zur Ruhe kommt. Termine, Einkäufe, Geburtstage, Erledigungen, alles wird im Handy gespeichert. Wenn sie einen Antrag ausfüllen muss, macht sie es sofort, einen Elternbrief für die Kita unterschreibt sie vor Ort, weil er sonst in den Untiefen des Autos verschwindet. Und sie hat einen Sprachassistenten – in jedem Zimmer. „Wenn ich im Badezimmer stehe und sehe, dass das Shampoo leer ist, muss ich das der Sprachbox sofort sagen, weil ich es im Wohnzimmer wieder vergessen habe.“ Alice hat einen guten Umgang mit ihrer ADS gefunden und staunt trotzdem immer wieder. „ADS ist so widersprüchlich“, sagt sie. „Ich brauche Ordnung, kann sie aber nicht halten. Ich brauche Deadlines, aber sie stressen mich.“ Davon hat sie einige, denn Alice hat auch den Job gewechselt, arbeitet jetzt als Journalistin.

Eine gute Wahl, würde Astrid Neuy-Lobkowicz sagen. Denn AD(H)S-Betroffene brauchen Action und Abwechslung. „Monotone Jobs sind Gift“, sagt sie. „Aber wenn sie sich für eine Sache begeistern, können sie einen Hyperfokus entwickeln und enorm produktiv sein.“ Viele landen in kreativen Berufen, auf der Bühne, im Journalismus, andere arbeiten in „Tatütata-Berufen“, wie Neuy-Lobkowicz sie nennt, im Notdienst oder als Retter, weil da das Adrenalin sprudelt.

Promis wie Jennifer Lopez oder Justin Bieber haben sich geoutet, Autor Sascha Lobo und Turnerin Simone Biles wurden diagnostiziert. Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen ging seinem persönlichen Verdacht in einer TV-Doku nach und fand ihn bestätigt. Das Interesse an AD(H)S und psychischer Gesundheit ist enorm, vor allem auf Social Media.

Der Hype um AD(H)S, ein Symptom unserer Zeit?

Neben #autism ist #ADHD einer der zehn am häufigsten genutzten, gesundheitsbezogenen Hashtags. Das ist erst mal nicht negativ, weil die neurobiologische Besonderheit entstigmatisiert wird, Betroffene sich verstanden fühlen und eher Hilfe holen. Doch die Symptome sind komplexer, als es poppige 30-Sekunden-Videos suggerieren. Forschende haben die beliebtesten TikTok-Videos zu ADHS untersucht. Das Ergebnis: Die meisten Clips sind fehlerhaft und stark verkürzt in Bezug auf Anzeichen und Behandlungsansätze. Manche der gezeigten Symptome wurden als typisch für andere Störungen identifiziert, andere könnten bei mehreren Krankheiten auftreten. Mehr als die Hälfte waren nicht AD(H)S-typische Symptome, sondern bildeten normale menschliche Erfahrungen ab. So sind auch Ohrwürmer, anders als ein virales Video nahelegt, kein Zeichen für AD(H)S. Arzttermin vergessen, Bus verpassen, prokrastinieren, Chaos in der Wohnung, sich gedanklich verzetteln, eine Stunde am Handy verdaddeln. Kennt jeder, aber nicht jeder hat AD(H)S, trotzdem boomen die Selbstdiagnosen.

Die Wiener Soziologin Laura Wiesböck hat ein Buch dazu geschrieben und psychische Gesundheit als Social-Media-Trend analysiert. Sie erkennt das Potenzial der Plattformen an, Krankheiten zu entstigmatisieren. Sie kritisiert aber auch, dass dies oft vorgeschoben werde, da es letztlich nicht um Aufklärung ginge, sondern um Likes und ökonomische Verwertbarkeit. Influencerinnen profitieren, je mehr Nutzerinnen ihre AD(H)S-Videos sehen und auch Unternehmen nutzen den Hype. Auf Tiktok werden vermehrt AD(H)S-Medikamente beworben, mit T-Shirts, Ketten und Tassen wird die Diagnose als trendig vermarktet.

Den Vorwand der Entstigmatisierung hält Wiesböck auch deshalb für fragwürdig, weil nur ausgewählte Krankheiten Aufmerksamkeit bekommen. Tabuisierte körperliche Krankheiten wie Lipödem oder psychische Störungen wie Narzissmus oder Schizophrenie würden nicht zur Schau gestellt. Dem Hype um AD(H)S attestiert die Soziologin eine politische Relevanz, denn bei der Diagnose gehe es um individuelle Effektivitätssteigerung und die Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Produktivitätsprinzipien. Der Fokus liege auf der individuellen Behandlung und dem Management der Symptome und weniger auf präventiven Strategien in Bezug auf soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Anders gesagt: Im Zweifel wird das Individuum als krank erklärt und mit Tabletten versorgt und nicht das System kritisiert. In einer Gesellschaft, die auf Leistungsoptimierung, Effizienz und Produktivität aufbaut, schaffe eine Diagnose auch Entlastung und Nachsicht, wenn Betroffene die Anforderungen nicht erfüllen. Der Hype um AD(H)S, ein Symptom unserer Zeit, weil sich viele überfordert fühlen und eine Begründung dafür suchen?

Expertin kritisert: Viele Influencerinnen vermarkten AD(H)S als Superkraft

Je nach Studie sind zwischen 3,5 und fünf Prozent der Menschen weltweit von AD(H)S betroffen. Und gerade wirkt es, als würden immer mehr Menschen diagnostiziert oder Symptome an sich erkennen. Aber stimmt das? Astrid Neuy-Lobkowicz winkt ab. Vermutlich habe es früher genauso viele Betroffene gegeben, sie seien nur weniger aufgefallen, sagt die Ärztin. Denn äußere Faktoren sind nicht die Ursache, sie können den Verlauf aber beeinflussen. Die heutige Welt ist hektisch, Menschen werden mit Reizen überflutet, stehen unter Zeitdruck, sitzen stundenlang vor dem Bildschirm, bewegen sich zu wenig und ernähren sich ungesund. Schlechte Bedingungen für ein AD(H)S-Hirn, das Langeweile schwer erträgt und immer auf der Suche ist nach dem nächsten Kick. Da kommen Apps wie Instagram und Tiktok gerade recht. Videos im Sekundentakt, kein Ende in Sicht, ab ins Rabbit Hole.

Ironischerweise kommen viele so erst auf AD(H)S, denn das Netz ist voll mit Videos, Reels, vermeintlichen Schnelltests und Selbsthilfe-Apps. Ist der Verdacht erst mal geweckt, spielt der Algorithmus einen AD(H)S-Inhalt nach dem anderen in den Feed. Das führt nicht selten zu Fehlinterpretationen. Eine Umfrage in den USA ergab, dass ein Viertel der befragten Erwachsenen davon ausgeht, eine nicht diagnostizierte AD(H)S zu haben. Tatsächlich diagnostiziert sind aber nur rund elf Prozent der Bevölkerung. In den USA wird AD(H)S weitaus häufiger diagnostiziert als in Deutschland, doch auch hierzulande wird die Betroffenheit überschätzt und Fachleute mahnen, dass der Hype auf Social Media zu einer Pathologisierung bestimmter Verhaltensweisen beitragen.

„Immer öfter erzählen Patientinnen, dass sie ohne Social Media nicht bei mir sitzen würden“, sagt auch Neuy-Lobkowicz. Ob das gut der schlecht ist? Sie ist da zwiegespalten. Einerseits rede sie sich seit 25 Jahren den Mund fusselig, um auf AD(H)S bei Erwachsenen aufmerksam zu machen und freue sich, wenn das Thema ernst genommen wird. „Andererseits sehe ich es mit Sorge, wenn Influencerinnen sich selbst inszenieren und AD(H)S als Superkraft verkaufen. Das wird den Betroffenen nicht gerecht, die wirklich darunter leiden“, sagt Neuy-Lobkowicz.

Sie wünscht sich einen kritischeren Umgang, denn AD(H)S sei keine Modediagnose, sondern eine neurobiologische Besonderheit. Therapeuten und Psychiaterinnen sollten sie mehr im Blick haben und sich weiterbilden, die Diagnose dürfe aber auch nicht verwässern, denn nicht jeder und jede hat AD(H)S. Und auch das ist der Expertin wichtig zu sagen: AD(H)S kann nicht als Ausrede herhalten. „Betroffene haben die Verantwortung, einen Umgang mit ihrer neurologischen Besonderheit zu finden“, sagt sie. In der Partnerschaft oder Familie seien Verständnis und Unterstützung wichtig, aber nicht alle Welt muss Rücksicht auf sie nehmen.

Alice sieht das genauso. Sie ist einfach froh, dass sie jetzt einen Namen für dieses diffuse Gefühl des Andersseins hat und Hilfe bekommt. Und manchmal sitzt sie mit ihrem Mann im Wohnzimmer und staunt. Warum hört er nicht, dass ein Kind im Bad den Wasserhahn aufdreht, das andere den Kühlschrank aufreißt und im Kinderzimmer gerade ein Spielzeug zu Boden fällt. Sie bekommt alles ungefiltert mit. Manchmal kann das doch eine kleine Superkraft sein.