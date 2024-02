Musik

Überschätzte Taylor Swift: Triumph der Einfalt statt Ikone

Plus Es ist Zeit, aus dem Hype um Taylor Swift mal die Luft rauszulassen. Vor allem das mediale Gewese um die US-Sängerin in Deutschland ist geradezu lächerlich.

Von Wolfgang Schütz

Es ist erst ein paar Jährchen her, da schien etwas zuvor kaum Vorstellbares möglich. Wenn um das Jahr 2020 herum die größten Sensationen im besten Sinne authentische Künstler wie Billie Eilish und Harry Styles sind und wenn die größten Stars knuffifer Ed Sheeran, Antimodell und allein mit seiner Loop-Station die Arenen der Welt füllend, und eine erhabene Beyonce, ikonisch in jeder Faser, Monumente für "Black Lives Matter" und die Emanzipation errichten – vielleicht war die Popwelt dann ja wirklich im totalen Kommerz nicht komplett auf den Hund gekommen, konnte auch an der Verwertungsspitze das Gute und das Interessante hervorbringen. Jetzt allerdings ist da überall nur noch: Taylor Swift.

Zumindest kann es so erscheinen, da unaufhörliches Gewese um die Blonde mit den übersatt rot angemalten Lippen alle medialen Kanäle zukleistert. Selbst die sonst gerne seriös wirkenden Feuilletons hierzulande scheinen in einem Rausch, den ansonsten die bunten Boulevardblättchen mit einer Dosis Helene Fischer auf jedem neuen Titelblatt ausleben. Als wollten sie so einfach alle nur teilhaben am Aufmerksamkeitsimperium der Dollarmilliardärin, das sie damit zugleich unterfüttern, um vielleicht auch noch ein paar Fanklicks abzubekommen und damit ein paar Online-Werbe-Euros.

