Hype ums „Unboxing“: Warum plötzlich alle auf Boxen stehen

Wenn man fest an ihn glaubt, dann ist an diesem Bohei um die Box der Weihnachtsmann Schuld. Santa Claus, mit seinem Lieferdienst-Schlitten. Rudolf, das Rentier von UPS mit der Bremslichtnase. Oder eben das Christkind, je nach konfessioneller Geistesprägung und regionalem Mythos. Aber am Ende dann eben doch: Jene Mütter und Väter, die in den Tagen bis zum heiligen 24. zu Eichhörnchen mutieren, die in allen Schlupflöchern des Hauses Pakete, Päckchen, verpackte Überraschungen vor den Kindern verstecken, um sie dann im entscheidenden Augenblick unter die Fichte zu schmuggeln.

Schenken und beschenkt werden, das ist ein Geschenk: Einpacken, auspacken, einfach packend – eine Krawatte für Papa! Und wer sich jetzt wundert, warum hier im Oktober die Gedanken Richtung Weihnacht wandern: Dies ist nicht nur eine Mahnung, ans Schenken zu denken (nur noch 80 Tage bis Heiligabend!), sondern auch eine Beobachtung der Zeit. Denn Weihnachten ist inzwischen jeder Tag. Das zeigt sich in einem Trend zur permanenten Selbstbeschenkung und Fremdbescherung: dem Trend zur Box. Bento-Boxen und Lootboxen, Boxen für Bekleidung oder für die Mittagspause, Boxen „zu verschenken“ am Straßenrand und Influencer, die „Unboxing“ betreiben. Was ist dran an der Box, und was drin?

Brotzeit, Bekleidung, Benutztes – alles kommt in Box

„Paket“? Klänge nach Stress an der DHL-Station, wenn der Postmann zweimal klingelt. Also angeblich zweimal geklingelt hat, auch wenn es wieder mal keiner hörte. „Karton“? Klänge arg französisch, und auch ein bisschen nach Hexenschuss beim Heben, nach Umzugshelfern im Leberkässemmel-Frust. „Box“ dagegen begnügt sich mit drei Buchstaben. Klingt englisch, weltläufig, kompakt und kantig. Was da wohl alles reinpasst?

Boxen für Beobachter: Als die Plattform Youtube noch jung und ein Umschlagplatz für drollige Katzenvideos war, setzten sich junge Menschen vor die Kameras. Und wurden Influencer. Sie filmten ihren Alltag, strahlten ihn aus für ihre Fans. So saßen plötzlich die Bibis dieser Welt vor der Linse und begannen in Videos, geheimnisvolle Boxen zu öffnen. Marken-Firmen sendeten ihnen, sehr selbstlos, Pakete zu, darin Allerlei aus der Produktpalette. Snacks, Kosmetik, Tand – Schönes, das die Filmer mit „Aaah!“ und „Oooh!“ kommentierten, live im Moment der Bescherung, vor Millionen Beobachtern. Und dieses Phänomen nennt sich bis heute: „Unboxing“.

Boxen für die Brotzeit: Um eine Bento-Box zu befüllen, legen Eltern viel Liebe in kleine Abteilchen. Es sind Brotzeitboxen für das Kind (oder auch für Erwachsene), unterteilt mit Trennwändchen in Quadrate für Käse, Cracker, Reisbällchen. Dieser Trend ist aus Japan um die ganze Welt geschwappt. Das ist Tuppern für Fortgeschrittene, für die tägliche, kleine Überraschung für einen Menschen, den man liebt. Nun ist so eine Box aber auch in anderen Varianten erhältlich und bestellbar: Mit dem Suppen-Mix zum Heilfasten. Oder mit Nahrungsergänzungsmitteln für den Muskelaufbau in der Massephase.

Boxen für Bekleidung: Quelle-Katalog war anscheinend gestern. Wer vor seinem Kleiderschrank verzweifelt, oder das gnadenlos ausleuchtende Licht von Umkleidekabinen meidet, dem bieten jetzt Firmen wie zum Beispiel „Lookiero“ einen Service an: Unternehmen wie diese versenden Boxen mit Mode, von Jeans bis Hut. Pakete, die überraschen sollen – und laut Herstellern von Stylisten bestückt werden. Passend abgestimmt auf jede einzelne Kundin, jeden Kunden. Stilberatung in der Box.

Boxen für Bildschirmsportler: „Lootbox“ nennen sich die Pakete, die den Puls von Computerspiel-Zockern höher schlagen lassen. Gönnt sich ein Gamer diese digitale Box, die gerne auch zu extrem teuren Preisen verkauft wird, dann hofft er, darin ein Werkzeug zu finden, um in der digitalen Spielewelt ein Level weiter zu kommen. Waffen, Glückspunkte, Zaubertränke.

Boxen für bereits Benutztes: In jeder Straße der Stadt, und an jeder zweiten Gartenzaunecke, liegen sie am Boden. Wie bestellt und nicht abgeholt. Kleine Boxen mit dem Hinweisschild: „Zu verschenken“. Darin liegen Schätze, die vom Leben des Schenkers erzählen. Duftkerzen und 1000-Teile-Puzzle, Fahrradsitzbezüge und Hüpfseile, Pantoffeln und Bücher. Eine milde Gabe? Illegale Müllentsorgung, sagt das Gesetz. Eine Lösung, sagen die Schenker. Weil Großmutters Erbe, die Gesamtausgabe der Liebesromane von Heinz G. Konsalik leider doch kein Renner auf Ebay Kleinanzeigen ist und der Weg zum Wertstoffhof lang und mühsam. Und weil sich vielleicht doch ein Finder findet?

„Life is like a box of chocolate“, sagte Forrest Gump im gleichnamigen Film, auf seiner Suche nach dem Glück. Das Leben ist wie eine Box Pralinen, denn du weißt nie so genau, was sich in der Schachtel, unter dem Knisterpapier versteckt. Und damit zurück zum Weihnachtsabend: Während Opa im Rausch Geschenkschleifen entknotet, und sich Julian-Nepomuk, zwei Jahre alt, das Geschenkpapier in mundgerechte Happen zerfetzt, sitzt der Kater des Hauses – in der Box. Wälzt sich in einem leeren Geschenkkarton hinter der Fichte. Denn sich in Schachteln zu schmiegen, im Pappkisten zu räkeln, das lieben Katzen.

Dieser Moment, bevor der Deckel aufgeht: Einfach das beste Gefühl

Die Wissenschaft kennt das Paradoxon von Schrödingers Katze. Es ist ein Gedankenspiel, das die Grundlagen der Quantenphysik hinterfragt: Steckt man eine Katze in eine Box, und gibt dazu lebensgefährliche Dinge in die Schachtel, lässt sich laut Quantenmechanik nicht sagen, ob die Katze zu einem bestimmten Moment, bei geschlossenem Deckel noch lebt – oder nicht. Oder ist beides gleichzeitig wahr? Sein und Nichtsein?

Klingt wirr, lässt sich aber auf den Schwebezustand der Bescherung übertragen: Steckt in Tante Utes Paket wirklich die neue Nintendo-Spielkonsole? Oder eine Enttäuschung? Dieser Moment, bevor der Deckel aufgeht, öffnet einen Kosmos: Wenn die Box noch eine Möglichkeit ist, eine Ungewissheit mit unbekannter Füllung. Eine Schachtel voller Pralinen.

So eine Katze braucht kein Diplom in Physik, um das alles zu verstehen. Katzen lieben Boxen. Katzen wissen: Die Box an sich ist das Geschenk.