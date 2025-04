Aus dem Tagebuch eines Hanfanbauers: „Fünf Pflanzen gegen die CSU“

„28. August 2024. Ärger zu Hause. Der Geruch. Die Blüten liegen im Arbeitszimmer zum Trocknen. Die Tür ist immer zu. Trotzdem riecht die ganze Wohnung danach. Ich schreibe es nicht gern, sie hat ja recht. Die Ansage von ihr: Das ist ein EINMALIGES Experiment – und dann drei Ausrufezeichen in der Luft. Und ich: Schau doch die großartige Ernte an, die erste Ernte, die Ernte 24, ein Jahrgang voller Entspannung. Es riecht trotzdem überall nach Cannabis. Also das Schlüsselloch zum Arbeitszimmer mit Tape zugeklebt, unten ein Handtuch vorgelegt. Geruchsversiegelung als Beziehungs-Appeasement.“

