Sollte man Urlaubsfotos herzeigen?

Was für ein Sonnenuntergang! Dieser Strand... und schau dir das Buffet an! Urlaubsfotos erinnern an schöne Momente. Klar, dass man sie teilen möchte. Aber wollen andere das sehen? Ein Pro und Contra.

Pro: Nur Miesepeter verweigern die große Urlaubsfotoshow

Postkarte? War gestern. Wer etwas auf sich hält, und auf seine Jahresurlaubsgestaltung, versendet nach der Reise eine Rundmail an gute Freunde: „Einladung: Foto-Abend, Heinz und Hilde entdecken den südnorwegischen Skagerrak“. Seufz. Vier Stunden lang also die Sandkörner im Bild zählen, die Querstreifen auf Hildes Badeanzug, die Strahlen des Sonnenuntergangs, Tag 17, und man knabbert sich aus Langeweile ins Salzlettendelirium. Halt! Stoppt die Selfie-Show ...? Aber nein! Ein miesepetriger Spießer, wer bei diesem Gedanken mit den Augen rollt.

Hinter dem Trotz gegen so eine private Urlaubsfotogala steckt oft nur Neid. Ja ja, süße Elefanten streicheln in Thailand, kann ja jeder ... und Miesepeter erinnert sich an seinen letzten Urlaub, Dauerregen, Magen-Darm, Höllentage im Harz. Aber warum nicht gönnen? Freude teilen?

Über Heinz und Hilde rümpfen auch jene Globetrotter die Nase, die so ganz anders reisen als alle anderen. Besserurlauber, Weltentdecker, Kolumbus’ Erben, die es nur dorthin zieht, wo Reisewarnung besteht, nur dort essen, wo die Gäste authentisch ureingeboren wirken, und sich lieber in Camouflage unter den Tisch ducken, denn als Touri enttarnt zu werden. Sie nörgeln: Meine Lebenszeit ist doch zu schade für so einen Pauschalreisen-Dia-Abend. Und versumpfen dann lieber zuhause? Vor dem Tatort? Wiederholung von 2022.

Machen wir uns lieber locker. Genießen wir Heinz und Hilde im Glücksrausch der Nacherzählung, wie sie von einer drögen Steilküste schwärmen, als hätte sie Caspar David Friedrich gemalt. Dazu diese Anekdoten! Crazy, wie die Krabbe den Heinz in die Nase gezwickt hat. Und so nimmt man sie selbst im nächsten Jahr, die Route nach Südnorwegen. Sah doch schön aus. (Veronika Lintner)

Contra: Lieber Geschichten statt Urlaubsfotos teilen

Nina Hagens Micha hat eigentlich einen guten Job gemacht: Weil er den Farbfilm vergessen hat, gibt es Nina im Bikini, am FKK und frech im Mini und natürlich auch die Landschaft nur schwarz-weiß. Die Tränen kullern heiß und man darf davon ausgehen, dass die Diashow bei Micha und Nina zuhaus ins Wasser fiel. Gut für Nina und Michas Mitmenschen.

Denn ein Fotoabend ist meistens für alle, die nicht mitgereist sind, nur eines: langweilig. Man geht höflicherweise hin, freut sich milde mit. Aber ehrlich aufregend kann kaum jemand die Urlaubsfotos der anderen finden. Wie die weise Nina Hagen schon 1974 bemerkte, dienen sie als Beweis, beim Reisen etwas erlebt zu haben. Sonst ist all das Blau und Weiß und Grün später nicht mehr wahr.

Was 1974 galt, gilt heute mehr denn je, wo dank sozialer Medien die ganze Welt an der eigenen Reiselust teilnehmen kann. Ich an der kroatischen Küste, ich in den Gässchen von Montmartre, ich in der Bucht von Koh Samui – nur für alle anderen hält sich der Mehrwert in Grenzen. Mehr Freude als Urlaubsfotos macht es, einer begeisterten Reiserückkehrerin zuzuhören. Die schönsten Erfahrungen kann sowieso kein Bild festhalten: der Geruch einer Meeresbrise an der kroatischen Küste. Der Geschmack von Rosé in einer Pariser Bar. Das intensive Gespräch am Strand von Koh Samui, das die eigenen Sorgen vergessen lässt. Ob ein Mensch glaubt, wie schön’s hier war, ist dann auch egal. (Veronika Ellecosta)