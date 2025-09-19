Denzel Washington: „Ich texte nicht. Ich twittere nicht. Ich habe kein Instagram-Konto“

Sie haben eine unglaubliche Karriere – Auszeichnungen, Meilensteine, Erfolge. Was zählt für Sie ganz persönlich am meisten?

DENZEL WASHINGTON: Für mich ist es mein Glaube. Mein Glaube ist das Wichtigste in meinem Leben. Alles andere ist zweitrangig.

Ruhm und Preise spielen gar keine Rolle?

WASHINGTON: Nicht der Ruhm, nicht die Filme, nicht, wie viele Menschen mir zuhören oder mir folgen. Entscheidend ist allein meine Beziehung zu Gott. Ich möchte einfach „in that number“ sein – wie es in dem bekannten Gospel When the Saints Go Marching In heißt: dazugehören, wenn die Gerechten in den Himmel einziehen. Darum geht es. Wo ich am Ende in dieser langen Reihe stehe. Hoffentlich ist es eine sehr lange Reihe.

Wenn Sie zurückblicken – was waren für Sie die höchsten und die tiefsten Momente?

WASHINGTON: Zurückzuschauen bedeutet für mich nicht, die großen Erfolge aufzuzählen. Das Schönste waren immer diese Momente der Entdeckung – wenn ich ein neues Drehbuch aufschlage, ohne zu wissen, wohin es mich führt. Dann beginnt die eigentliche Reise. Diese erste Neugier, dieses Staunen – das ist für mich der größte ‚High Point‘. Und ich durfte mit großartigen Regisseuren arbeiten, zuletzt etwa mit Fernando Meirelles, der City of God gemacht hat. Allein die Aussicht darauf erfüllt mich mit Freude. Am Ende aber gehören Filme nicht uns. Sie gehören den Menschen. Was sie damit anfangen, wie sie sich berühren lassen – das ist es, was zählt. Und dass ich Teil davon sein darf, Menschen bewegen zu können, ist ein Geschenk. Tiefpunkte? Die entstehen eher dann, wenn man vergisst, welch ein Privileg dieses Leben ist. Deshalb nehme ich es nie für selbstverständlich.

Sie haben vor Kurzem Ihren 70. Geburtstag gefeiert. Ist das ein Punkt im Leben, an dem man plötzlich innehält und sich fragt: Wie geht es für mich weiter – und mit wem möchte ich diese Reise noch teilen?

WASHINGTON: Ja, absolut. Mit 65 fing es an – und jetzt mit 70 habe ich es wirklich gespürt: Da ist ein Ende, das näherkommt. Man fängt an zu begreifen, dass nicht unendlich viele Filme und Rollen mehr vor einem liegen. Und plötzlich stellt man sich diese Fragen: Mit wem möchte ich die verbleibende Zeit verbringen? Mit wem will ich diese letzten Geschichten erzählen, bevor ich fertig bin? Es ist kein Zufall, dass ich in dieser Phase mit Spike, Fernando oder Mary Ellis zusammengearbeitet habe – und jetzt mit Ryan Coogler. Ich habe auch mit dem Regisseur Steve McQueen gesprochen, wir suchen nur noch nach dem richtigen Projekt. Für mich geht es darum, diese Jahre mit Menschen zu füllen, die mich inspirieren. Wenn es einmal vorbei ist, dann möchte ich sagen können: Ich bin mit einem Knall gegangen.

Sie wirken heute fitter und jünger als je zuvor. Was steckt hinter dieser Veränderung?

WASHINGTON: Ich habe in den letzten zwei Jahren fast 80 Pfund abgenommen – und etwa 15 bis 20 Pfund Muskeln aufgebaut. Einfach, weil ich nicht mehr mochte, was ich im Spiegel sah. Da habe ich mir gesagt: Wie kann ich weniger von dem mitbringen, was mich stört, und mehr von meinem besten Ich zeigen? Heute geht es mir nur noch darum, das Beste aus mir herauszuholen – mit allem, was mir noch bleibt.

Gab es auch Momente, in denen Sie das Gefühl hatten, dass die Leidenschaft für Ihren Beruf nachlässt?

WASHINGTON: Ja, ganz ehrlich: Die gab es. Ich war an einem Punkt, an dem ich nicht mehr so begeistert war wie früher – ich hatte fast keine Lust mehr auf die Schauspielerei. Da lag plötzlich dieses Material vor mir – und ich fragte mich: Wer könnte diese Geschichte wirklich erzählen? Für mich gab es keine Zweifel, ich musste Spike anrufen. Und dann zu sehen, wie aufgeregt er war, wie sehr er immer noch für das brennt, was er tut – das war gesund für mich, das hat mir gutgetan. Denn ich selbst hatte meine Leidenschaft fast verloren. Seine Energie hat mein eigenes Feuer wieder entfacht. Heute gehe ich wieder mit Aufregung ans Set, so wie damals, als alles für mich begann.

Sie haben einmal gesagt: Man lernt, man verdient – und irgendwann gibt man zurück. Befinden Sie sich heute in genau dieser Phase?

WASHINGTON: Ja, absolut. Ich bin jetzt in der Rückgabe-Phase meines Lebens. Ich will zurückgeben, was ich bekommen habe – nicht nur Geld, sondern auch Gedanken, Erfahrungen, vielleicht auch Zeugnis meiner Fehler. Ich helfe gern, ich gebe gern, und ich freue mich, wenn andere wachsen. Ich war nie ein egoistischer Schauspieler, das macht mir keine Freude. Ich will, dass alle um mich herum glänzen – denn dann entsteht etwas wirklich Schönes.

Ihre Kinder sind heute alle in der Filmbranche. Was hat sie geprägt?

WASHINGTON: Nicht ich – meine Frau. Sie ist die wahre Film-Liebhaberin in unserer Familie. Die Kinder sind mit Filmen groß geworden, weil sie diese Leidenschaft von ihrer Mutter übernommen haben. Ich selbst wollte als Junge lieber draußen herumrennen. Aber meine Frau hat ihnen dieses Feuer weitergegeben – und dazu auch Werte wie Respekt und Disziplin. Wenn ich heute sehe, wie sie ihren eigenen Weg gehen, weiß ich: Das ist ihr Verdienst.

Selbst nach Jahrzehnten im Filmgeschäft sagen Sie: „Man findet es nie – man ist immer auf der Suche.“ Was bedeutet das für Sie?

WASHINGTON: Es ist so. Wenn man glaubt, angekommen zu sein, hat man es schon verloren. Deshalb bleibe ich Suchender – nach besseren Geschichten, besseren Regisseuren, nach meinem besten Ich. Das hält mich lebendig.

Sie haben gesagt, manchmal sind es gerade die Fehler, die am Ende das Schönste sind. Wie meinen Sie das?

WASHINGTON: Weil das Ungeplante oft die größte Wahrheit enthält. Ein Zögern, ein falscher Blick, etwas, das nicht vorgesehen war – genau darin steckt das Menschliche. Im Film wie im Leben: Unsere Unvollkommenheit macht uns echt.

In ‘Highest 2 Lowest’ gibt es diese eindringliche Szene mit Ihrem Sohn, in der er ausrechnet, wie viel Lebenszeit eigentlich auf dem Handy verloren geht. Sind Sie privat auch ein bisschen schuldig, zu viel Zeit am Bildschirm zu verbringen?

WASHINGTON: Schuldig – wessen? (lacht) Nein, nein, nein. Ich texte nicht, ich twittere nicht, ich habe kein Instagram-Konto. Ich mache das alles nicht. Ich texte nicht einmal. Punkt. Punkt. Ich will Ihr Gesicht sehen, wenn ich mit Ihnen spreche – oder zumindest Ihre Stimme hören.

Das klingt befreiend.

WASHINGTON: Probieren Sie es aus. Ich vermisse es nicht, weil ich es nie hatte. Nicht interessiert. Von außen betrachtet sehe ich zwar, dass es für manche ein nützliches Business-Tool ist. Aber ich muss nicht bekannt sein. Bekanntsein allein macht einen nicht besser, es zeigt nur, wer man wirklich ist – oder was man nicht weiß. Und wenn es alle machen, ist es für mich erst recht uninteressant.

Heute prägen soziale Medien unser Leben so stark – sie heben Menschen hoch zum Helden oder reißen sie genauso schnell wieder herunter. Wie blicken Sie persönlich darauf?

WASHINGTON: Es ist völlig toxisch. Und es ist so gemacht – „addictive by design“. Genau wie Zucker oder Tabak früher, wie Öl in seiner Zeit. Dinge, die unsere Wirtschaft angetrieben haben – und uns zugleich abhängig machten. Heute sind es die sozialen Medien.

Sie klingen, als hätten Sie das kommen sehen.

WASHINGTON: Wissen Sie, schon vor 20 Jahren wurde uns das Internet als Heilsbringer verkauft. Plötzlich sollten wir alle klüger sein, die Weisheit der Bibliothek von Alexandria in den Händen tragen. Mehr Demokratie, mehr Freiheit. Aber wir wurden reingelegt. Mehr ist nicht automatisch besser.

Haben Sie das damals schon geahnt?

WASHINGTON: Zwei meiner absoluten Lieblingsbücher aus den 70er-Jahren waren Future Shock und The Third Wave von Alvin Toffler. Als Teenager haben sie mich stark geprägt – sie haben mir die Augen geöffnet. Ich fing an, Ausschau nach dieser „kommenden Welle“ zu halten, von der Toffler sprach. Und heute, Jahrzehnte später, sehe ich vieles davon Realität werden. Nachrichten müssen nicht mehr wahr sein. Sie müssen nur zuerst da sein. Jeder hat eine Meinung – und jeder meint, er müsse sie sofort hinausschreien.

Im Film heißt es: ‚Fame is the only currency.‘ Für Sie persönlich – was zählt wirklich: Ruhm oder Talent?

WASHINGTON: Heute glaubt jeder, er könne sich selbst zum Star machen – mit Klicks, Followern, Reichweite. Aber die Frage bleibt: Was ist der Wert von Talent? Früher, im Studiosystem, wussten sie genau, wie man Stars erschafft. Es waren vielleicht nicht immer die größten Talente, aber sie konnten alle etwas und verstanden, was wichtig war. Da wurden noch Fäden im Hintergrund gezogen. Heute drücken viele selbst auf den Knopf – oder glauben zumindest, sie könnten es. Aber Ruhm allein bedeutet noch lange nicht, dass man auch etwas kann.

Heute gibt es Musik, Bilder oder sogar Drehbücher, die komplett von Maschinen erzeugt werden. Wie stehen Sie zu KI in der Kunst – in Musik, im Film, in der Literatur? Glauben Sie, dass Technologie dort wirklich kreativ sein kann?

WASHINGTON: Ich habe nichts gegen Technologie. Aber in der Kunst ist es für mich etwas anderes – eine Maschine hat kein Herz, keine Seele. Wir Menschen haben das. Wir können verletzt werden, wir fühlen Schmerz, Freude, Hoffnung – und genau daraus entsteht Kunst. Kann eine Maschine das wirklich? Gefühle haben, etwas spüren, etwas erschaffen, das andere berührt? Ich weiß es nicht.

Meinen Sie also, dass die eigentliche Gefahr von KI weniger in der Kunst liegt, sondern darin, dass wir verlernen, selbst zu denken und zu lernen?

WASHINGTON: Natürlich hieß es schon früher: Das Radio wird alles zerstören. Dann sollte es das Fernsehen sein, später die Computer. Die Technik entwickelt sich weiter, das ist klar. Aber ich glaube: Der entscheidende Unterschied ist, dass wir fühlen. Wir leben. Wir reagieren. Und genau daraus entsteht etwas Echtes. Eine KI kann imitieren – aber fühlen? Ich bin mir nicht sicher, ob sie das je können wird.

Zur Person: Der Predigersohn Denzel Washington, geboren am 28. Dezember 1954 in Mount Vernon/NewYork, dachte einst darüber nach, selbst Pastor zu werden. Er entschied sich für ein Journalismusstudium, dann für die Schauspielerei, drehte seinen ersten Kinofilm im Alter von 27 Jahren. Heute gilt er als einer der größten Schauspieler unserer Zeit, ist zweifacher Oscar-Gewinner und seit Jahrzehnten eine feste Größe in Hollywood. Aktuell ist Denzel Washington in „Highest 2 Lowest“ zu sehen (exklusiv auf Apple TV+). Darin verkörpert er einen Musikmogul mit den „besten Ohren der Branche“, der ins Visier eines Entführungsplans gerät und in ein tödliches moralisches Dilemma stürzt. Regisseur Spike Lee bringt damit seine fünfte Zusammenarbeit mit Washington auf die Leinwand. Washington ist seit 1977 verheiratet mit Pauletta Pearson, das Paar hat vier Kinder.