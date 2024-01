Jodie Foster: "Ich will jetzt Wissen und Weisheit weitergeben"

Die amerikanische Schauspielerin ist als Ermittlerin in der Serie "True Detective" zu sehen. Ein Gespräch über ihre Liebe zu Serien und welchen Rat sie jungen Kolleginnen geben würde.

Könnten Sie uns etwas über Ihre Gefühle und Gedanken erzählen, als die Dreharbeiten zu ‘True Detective’ beendet waren.



Jodie Foster: Wow, das ist eine großartige Frage. Es ist tatsächlich sehr schwer, weil man am Set über kurz oder lang zu einer Familie wird, besonders bei so einer intensiven Serie. Wir waren so lange zusammen am Set – sieben Monate waren wir auf diesem Abenteuer an einem außergewöhnlichen Ort. Wir waren in Reykjavik, wo wir in separaten Wohnungen untergebracht wurden. In den Drehpausen haben wir zusammen gekocht, gegessen und Lieder gesungen. Einige meiner Schauspielkollegen haben sogar in ihren Drehpausen Musikalben aufgenommen und sind in lokalen Cafés aufgetreten. Das ganze Team war häufig bei den Auftritten dabei und hat zugeschaut. Es war eine außergewöhnliche Erfahrung und deshalb war es wirklich sehr schwer, Abschied zu nehmen. Am Ende des Drehs sind viele Tränen geflossen. Wir schreiben uns immer noch ständig.

Waren Sie schon immer ein Fan von True Detective?



Foster: Oh ja, ich war ein großer Fan. Ein Teil der True Detective-Reihe zu sein, ist unglaublich für mich. Ich liebe diese Serie.

Wieso?



Foster: Ich verbinde die Serie mit dem Anfang meiner Sucht nach Streaming-Inhalten. Diese Serie hat mich süchtig gemacht.

Und es ist ja auch Ihre erste Hauptrolle in einer Serie seit 1975.



Foster: Das ist wirklich überraschend. Aber wir erleben gerade einen erstaunlichen Moment in der Filmgeschichte. Es ist die Zeit, in der echte Erzählungen im Streaming zu finden sind. Dort entstehen gerade einige der besten Projekte. Dort wird einem die Möglichkeit gegeben, Charaktere auf eine Art und Weise zu erkunden, ohne dass es einem Genre unterworfen sein muss. Und außerdem ermöglicht es einem, mit sechs Episoden andere Stimmen einzubringen, die vielleicht nicht den traditionellen Stimmen entsprechen, die wir sehen oder schon gesehen haben.

Ist Ihnen bewusst, wie sehr “Das Schweigen der Lämmer” einen dauerhaften Einfluss auf das Erzählen von Geschichten hat?



Foster: Ich glaube nicht, dass uns das während der Dreharbeiten bewusst war, wie groß der Einfluss des Films sein würde. Ich habe es definitiv erst viel später realisiert. Für mich ist es ein wundervoller Film und ich glaube, er hat viel im Filmemachen verändert. (überlegt) Der Film hat die Menschen verändert. Sobald wir die Drehbücher gelesen haben, wussten wir, dass es etwas Großes sein würde. Der Roman von Thomas Harris war von Anfang an so außergewöhnlich, dass er Ted Talley inspiriert hat, seine beste Arbeit zu leisten. Und sein erster Drehbuch-Entwurf war im Wesentlichen der Film, den wir gemacht haben. Ich habe das Gefühl, dass jeder, der an Bord war, Jonathan Demme, ich, Anthony Hopkins usw. mit diesem Film, die beste Arbeit unseres Lebens geleistet haben. Und vielleicht werden wir nie wieder an dieses Niveau herankommen.

Glauben Sie das wirklich?



Foster: Ja, das tute ich. Das ursprüngliche Buch war einfach so spektakulär und tiefgründig, dass es alles verändert hat. Und ich denke, True Detective hat ähnliche Qualitäten – diese Unheimlichkeit dieser Menschen, die unter uns wandeln und wie die Natur aufwacht. All diese Dinge, die Teil unserer Ängste sind, die in uns leben und spezifisch für diese Zeit in der Geschichte sind, machen dies zu einer so erschütternden Geschichte. Und ich glaube, wir können andere Menschen damit beeinflussen.

Die Hauptfigur ist jetzt eine Frau und zum ersten Mal in den vier Staffeln von einer weiblichen Regisseurin inszeniert. Ändert das etwas an der Perspektive der Serie?



Foster: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Geschichte wird mehr aus weiblicher Sicht erforscht. Aber nur weil Frauen die Hauptfigur sind, bedeutet das nicht automatisch, dass die Geschichte eine weibliche Perspektive hat. Ich habe viele Filme gedreht, in denen es wirklich um den männlichen Regisseur und seinen Blick ging. Deshalb finde ich es ziemlich toll, dass wir mit Issa Lopez eine Regisseurin haben, die daran interessiert ist, die Feinheiten, die Komplexität und die Dualität, das Durcheinander des weiblichen Lebens und des weiblichen Körpers, der mit Macht und Handlungsfähigkeit agiert, zu erforschen. Sogar die starke weibliche Verbindung zur Erde und dieser Art spiritueller Macht wird näher beleuchtet. Ich bin stolz darauf, dass sie das auf die Leinwand gebracht hat, ohne dabei auf alte seltsame Stereotypen über das Frausein zurückzugreifen.

Neben der Hauptrolle sind Sie auch als ausführende Produzentin der Serie tätig. Wie war es, mit Issa Lopez sowohl als Schauspielerin als auch als Regisseurin zusammenzuarbeiten?



Foster: Das war ein wahrgewordener Traum für mich. Sie ist mir die liebste Regisseurin, mit der ich je zusammengearbeitet habe. Ich habe in meiner Karriere schon mit vielen Leuten zusammengearbeitet, aber ich denke, unser Zusammentreffen war einfach Schicksal. Ich habe die Person gefunden, die mich blind versteht und weiß, wie ich mein Bestes geben kann. Ich konnte auch sehen, wie sie es auf unterschiedliche Weise mit vielen anderen Menschen geschafft hat. Das war wirklich der große Reiz an unserer Zusammenarbeit. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, kannte ich nur ihre Arbeit. Ich hatte einen ihrer Filme gesehen und ich war nicht wirklich überzeugt. Aber ich dachte mir, ich liebe ‘True Detective’. Nur deshalb habe ich mich auf ein Treffen eingelassen. Ich glaube, ich habe dabei ein paar angsteinflößende Dinge gesagt, aber es war ihr egal. Es war einfach unglaublich zu sehen, wie während unserer Zusammenarbeit ein brandneuer Charakter entstanden ist, der mehr war, als ich je erhofft oder erwartet hätte.

Wie Sie gerade gesagt haben, stehen Sie seit 58 Jahren vor der Kamera. Sie sind mit acht Jahren bei der Oscar-Verleihung aufgetreten, waren mit 13 Jahren für ihren ersten Oscar nominiert und haben vor etwa 6 Monaten Ihren eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen. Welchen Rat würden Sie Ihrem jüngeren Selbst mit dem Wissen geben, das Sie jetzt haben?



Foster: Meinem jüngeren Selbst würde ich sagen, dass es Nein sagen kann. Das wusste ich damals nicht. Ich dachte, ich müsse immer ein braves Kind sein und wusste nicht, dass ich Nein sagen konnte. Ich dachte, ich müsse einfach alles tun, was andere von mir wollten und so sein, wie andere mich gerne gehabt hätten. Ich dachte, ich sei einfach da, um einem Weg zu folgen. Dadurch habe ich viel still ertragen. So wie es damals war, wenn man jung ist und akzeptiert werden möchte. Aber jetzt sehe ich junge Menschen und sehe, wie sie das Selbstbewusstsein und die Entschlossenheit haben, Nein zu sagen. Ich wünschte, ich hätte das damals gehabt. Dann wäre mir viel erspart geblieben.

Und welchen Rat würden Sie jungen aufstrebenden Schauspielerinnen geben, die ihr Talent zeigen wollen?



Foster: Ich habe mütterliche Gefühle gegenüber all den jungen Schauspielerinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, diese Mädchen in ihren 20ern, und würde sie gerne irgendwie beschützen. Dieses Geschäft kann sie verschlingen, und ich möchte, dass sie gesund sind und ein gesundes Leben führen. Deshalb möchte ich ihnen sagen: Haltet euch von den sozialen Medien fern und hört auf, euch Sorgen darüber zu machen, wie ihr ausseht. Außerdem würde ich sagen: Stellt sicher, dass euer Leben an erster Stelle steht und ihr euer Leben priorisiert. Ihr habt genug Zeit!

Sie sind an einem Level in Ihrer Karriere, in der Sie alles machen könnten, worauf Sie Lust haben. Was geht Ihnen durch den Kopf, bevor Sie ein neues Projekt in Betracht ziehen?



Foster: Ich arbeite seit 58 Jahren in der Filmbranche. Und es gibt Dinge, die ich nicht wiederholen möchte, die ich schon getan habe. Es gibt Geschichten, die ich bereits erzählt habe. Und ich bin wirklich überrascht, sagen zu können, dass ich heute glücklicher bin als je zuvor. Ich erkenne an, dass es nicht mehr meine Zeit ist, sondern die Zeit anderer Menschen. Ich will jetzt für sie da sein, sie unterstützen und das Wissen und die Weisheit, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe, weitergeben. Das macht einfach so viel mehr Spaß. Es macht so viel mehr Spaß, Teil eines Teams zu sein, als ganz alleine dazustehen und mit Lob überschüttet zu werden. Ich will viel lieber stolz auf das Team sein und andere Schauspieler beobachten, die andere Stärken haben als ich.



Ich würde nicht sagen, dass Ihre Zeit vorbei ist. Immerhin haben Sie aktuell innerhalb von nur 48 Stunden eine Nominierung für den Golden Globe und den Critics Choice Award bekommen!



Foster: Ja, aber es ist jetzt anders. Vielleicht bin auch ich diejenige, die sich verändert hat und nicht die Branche. Meine Herangehensweise hat sich verändert. Jetzt höre ich mehr in mich hinein, warum ich Schauspielerin sein wollte. Ich gehe es jetzt anders an und möchte etwas anderes davon mitnehmen. Ich habe jetzt so viele meiner Ziele erreicht, dass ich diese beiseitelegen kann. Und jetzt geht es wirklich darum, herauszufinden, was mich begeistert. Manchmal ist es nur ein winziger Teil von etwas, es muss nicht groß sein.

Doch Ihre Zeit in der Filmindustrie ist ja keineswegs vorbei, richtig?



Foster: Meine Zeit als Schauspielerin oder Regisseurin ist noch nicht vorbei, aber vielleicht möchte ich damit sagen, das wir uns mit zunehmendem Alter neu erfinden müssen. Das ist etwas, das uns Frauen von der Gesellschaft mitgegeben wird. Uns wird gesagt, dass wir in dieser Branche ab einem gewissen Alter zu alt sind. Das ist jedoch falsch. Fakt ist, dass wir kein Ablaufdatum haben. Wir müssen uns nur neu erfinden, den neuen Körper, den wir haben, lieben und die neu gefundene Weisheit zu unserem Vorteil nutzen. Das war vielen Frauen früher nicht möglich. Heutzutage haben wir mehr Chancen und das ist so wichtig.

Glauben Sie, dass Sie selbst eine gute Detektivin sein könnten?



Foster: Ich wäre keine schlechte Detektivin. Aber ich bin leider sehr weitsichtig. In meiner nahen Umgebung sehe und bemerke ich nichts….

Zur Person: Jodie Foster, geboren am 19. November 1962 in Los Angeles, drehte ihren ersten Werbespot mit drei Jahren, berühmt wurde sie mit gerade 14 in ihrer Rolle als Prostituierte Iris im Film "Taxi Driver". Die Schauspielerin, die auch als Regisseurin und Produzentin arbeitet, wurde zweimal mit dem Oscar ausgezeichnet: das erste Mal für ihre Darstellung des Vergewaltigungsopfers Sarah Tobias in "Angeklagt", das zweite Mal für die Rolle der Agentin Clarice Starling in "Das Schweigen der Lämmer". Foster ist derzeit in der vierten Staffel der emmyprämierten Serie "True Detective" (Sky) zu sehen, als eine der beiden Ermittlerinnen, die in der eisigen Polarnacht Alaskas das Verschwinden von acht Männern aufklären müssen. Foster ist verheiratet mit Alexandra Hedison, sie hat zwei Söhne.