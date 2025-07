Nik Kershaw: „Im Einkaufszentrum dreht sich niemand mehr nach mir um“

Nik, Sie waren einer der großen Stars der 80er Jahre, dann sind Sie aber einige Jahre aus dem Rampenlicht verschwunden. Inzwischen stehen Sie aber längst wieder auf den Bühnen. Wie geht’s Ihnen heute?

Nik Kershaw: Ich kann nicht klagen. Bei mir ist soweit alles in Ordnung. Und klar, in den 90er Jahren habe ich mich ein wenig zurückgezogen, nahm auch eine Auszeit und habe mehr für andere Künstler im Hintergrund gearbeitet. Inzwischen hat sich das wieder geändert. Um es kurz zu machen. Ich bin heute glücklich – da, wo ich bin.

Sie haben in diesen Jahren mit ihrem Stil Popmusik mitgeprägt. Ist Ihnen das damals bewusst gewesen oder ging das in dem ganzen Stress unter, der sich wahrscheinlich drumherum entwickelt hat?

Kershaw: Ja, das war damals alles schon ziemlich seltsam. Mir wird im Grunde erst heute klar, was für ein Glück ich hatte, dass diese Songs so einschlugen und meine Karriere diese Fahrt aufnahm. Es ist doch Wahnsinn. Die Leute wollen diese Songs bis heute hören und kaufen Tickets, um mich auf der Bühne performen zu sehen. Ich bin dafür heute sehr dankbar. Aber als ich damals diese Lieder geschrieben habe, habe ich mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe es halt getan, das fühlte sich ganz natürlich und normal an. Und ja, es war damals ziemlich stressig. Aber natürlich auch aufregend und all diese Dinge, die auf einen einströmen, wenn man plötzlich Erfolg hat.

Sie hatten nach „Wouldn‘t It Be Good“ diesen kometenhaften Aufstieg. 1983 kannte Sie noch kaum jemand - und Ende Januar 1984 konnten Sie nicht mehr ohne Bodyguard auf die Straße. Wie war das?

Kershaw: Das war schon strange. Und niemand hat einen darauf vorbereitet, was da passieren würde. Die Plattenfirma investierte plötzlich jede Menge Geld in einen und um einen herum tauchten plötzlich Menschen auf, die mir erzählten, was für ein toller Typ ich bin. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas überhaupt geschehen könnte. Und als es dann so kam, ging alles so schnell, dass sich mein Leben quasi um Handumdrehen massiv veränderte. Alles wurde so groß. Das war echt richtig schwierig, das alles zu verarbeiten. Es war verrückt, ich war ja ein eher schüchterner Typ und auf einmal brauchte ich Bodyguards, wenn ich aus dem Haus gegangen bin. Irre! Ich erlebte die beiden Seiten der Medaille des Erfolgs: Einerseits hatte ich meine persönliche Freiheit verloren, auf der anderen Seite war da diese immense Aufmerksamkeit. Aus heutiger Sicht war das natürlich meine beste Zeit, aber so richtig konnte ich das damals gar nicht einordnen.

Sie haben erzählt, in dieser Zeit an einer Art Hochstapler-Syndrom gelitten zu haben. Besonders bei der Megashow Live Aid 1985 sei das fast unerträglich gewesen. Erzählen Sie doch mal…

Kershaw: Ja, das ist wahr. Ich hatte über die Jahre immer wieder mal das Gefühl, das kann doch nicht sein. Warum soll gerade ich, dieser Typ aus der Kleinstadt, diesen Erfolg haben? Ich hatte das Gefühl, irgendwann kommen die Leute mir auf die Schliche, weil ich gar nicht so gut bin und das alles gar nicht verdient habe. Das haben ja viele erfolgreiche Menschen auf irgendeine Art. Und Tatsache, bei Live Aid war das besonders schlimm. Da war ich umgeben von all meinen Helden meiner Kindheit und ich mittendrin. Ich war total nervös, und es fühlte sich richtiggehend surreal an.

Aber am Ende ist es besser Erfolg zu haben, oder?

Kershaw (grinst): Klar, das stimmt natürlich!

Ist das inzwischen alles wieder in Ordnung?

Kershaw: Alles gut. Es ist ja auch nicht mehr so wie damals. Wenn ich heute auf die Straße gehe oder ins Einkaufzentrum zum Shoppen, dann dreht sich niemand mehr nach mir um. Das Leben hat völlig unterschiedliche Seiten. Und auch aufgrund des Erfolgs von damals ist es heute wunderbar. Ich kann wählen, was ich gerade machen will, ich habe die freie Entscheidung, ob ich Lust habe, neue Songs aufzunehmen und Konzerte zu spielen oder eben nicht.





Anfang der 90er haben Sie sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen und dann als Songschreiber im Hintergrund gearbeitet. Wie war das, plötzlich für andere zu schreiben?

Kershaw: Das war auch eine neue Erfahrung. Denn keiner hat mir ja beigebracht, wie man Songs für andere schreibt. Das erste Stück ‚The One & Only´, das ich damals schrieb, wurde gleich ein Hit für Chesney Hawkes. Dann aber wurde es schon komplizierter. Als ich die nächsten Arbeiten an meinen Produzenten schickte, schrieb der zurück: Alles schön und recht, was du da machst, aber es klingt nach Nik Kershaw. Ich musste also lernen, Musik und Texte zu schreiben, die man nicht sofort mir zuordnen konnte. Ich hatte ja vorher auch nie als Coautor gearbeitet. Das musste ich also erst lernen.

„Immer nur für andere zu schreiben, hat mich auf Dauer schon ein wenig frustriert"

Inzwischen stehen Sie aber längst wieder vorne an der Rampe, spielen regelmäßig Konzerte, auch in Deutschland. Was hat Sie zurück auf die Bühne gezogen?

Kershaw: Immer nur für andere zu schreiben, hat mich auf die Dauer schon ein wenig frustriert. Ich wollte wieder meine eigenen Stücke haben und die auch in Konzerten spielen. Und ich bin zudem ein Kontrollfreak. Ich mag es gar nicht, Dinge aus der Hand zu geben und dann zuschauen zu müssen, was andere daraus machen. Darum wollte ich wieder alles aus einer Hand haben.

Sie sind ein ziemlich versierter Songschreiber. Hatten oder haben Sie in dieser Hinsicht Vorbilder? Wer waren ihre Heroes?

Kershaw: In jedem Fall David Bowie. Ansonsten waren es die Größen aus der Zeit des Progressive Rock und der Fusion Music. Aber im Grunde ist das schwer zu sagen. Denn wenn du dich hinsetzt, um einen Song zu schreiben, ist all das, was man jemals gehört hat, in einem. Und herauskommt am Ende ein Stück, das daraus gewachsen ist.

Ein Musikgenie wie Elton John soll Sie einmal als den „beste Songwriter dieser Generation“ bezeichnet haben. Sie kennen ihn, waren mit ihm auch auf Tour. Was ist das für Mensch?

Kershaw: Die Zeit, in der ich viel Zeit mit ihm verbrachte, liegt nun schon etwas zurück. Was ich sagen kann, er ist ein sehr großzügiger Mensch und hat mich immer toll unterstützt. Außerdem ist er total lustig. Guter Typ, wirklich.

Stehst Sie noch in Kontakt mit ihm?

Kershaw: Nein, schon länger nicht mehr. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war bei seiner Hochzeit vor 20 Jahren (er lacht).

Sie sagen, neue Songs zu schreiben falle Ihnen heute nicht mehr zu so leicht, weil Sie sich nicht mehr so überraschen könnten wie als Junger. Aber könnten Sie sich vorstellen, noch einmal so einen richtigen Banger rauszuhauen?

Kershaw: Na klar ist das nicht mehr so einfach. Ich habe aber ja auch schon viel gemacht. Und weißt du, das ist heute ein ganz anderes Business. Ich glaube, ich möchte da gar nicht mehr so richtig mitmischen. Ich mach mein eigenes Ding, schreibe ein paar Lieder, spiele meine Konzerte und genieße das.

Das Musikbusiness hat sich durch die digitalen Angebote grundlegend verändert. Es ist schwieriger geworden wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Wenn Sie heute nochmal 18 Jahre jung wären, würden Sie noch einmal Musiker werden?

Kershaw: Es ist heute zwar alles anders und wahrscheinlich auch schwieriger. Ich bin froh, das nicht mehr entscheiden zu müssen. Aber, wenn ich noch einmal jung wäre, würde ich wahrscheinlich trotzdem den gleichen Weg noch einmal gehen. Was sollte ich auch sonst tun, ich bin ansonsten nämlich sonst zu nichts anderem zu gebrauchen (er lacht).

Im August spielen Sie in Deutschland bei den Rasenkonzerten im bayerischen Gersthofen. Welche Songs haben Sie im Gepäck?

Kershaw: In jedem Fall eine ganze Menge, denn wir werden mindestens eineinhalb Stunden spielen. Ich habe eine wunderbare Band mit dabei, und wir werden eine Art Streifzug durch all meine Alben machen. Und natürlich haben wir auch all die Hits im Programm. Dazu gibt es ein paar freche Coverversionen. Lasst euch überraschen.

Nik, wir könnten noch lange weiterplaudern, sind aber schon am Ende. Zuletzt haben Sie einmal gesagt, es inzwischen auch zu genießen, daheim den Rasen zu mähen und schlecht Golf zu spielen. War das ein Joke oder lassen Sie die Karriere tatsächlich langsam ausklingen?

Kershaw (lacht): Nein. Das heißt einfach, dass ich gelernt habe, inzwischen auch andere, scheinbar belanglose Dinge genießen zu können. Beim Rasenmähen ist es so – da wächst das Gras im Garten und ich muss es mähen – und da ist ist es doch besser, wenn ich dabei das Gefühl habe, ich mache es gerne. Was ich damit sagen wollte, man muss lernen, auch die einfachen Dinge des Lebens zu genießen. Aber die Karriere plane ich aktuell noch nicht ausklingen zu lassen. Ich hoffe, da den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Aber solange die Leute in meine Konzerte kommen und sich über die Songs freuen, ist alles in Ordnung.

Zur Person: Nik Kershaw, geboren 1958 in Bristol, begann nach der Schulzeit im Arbeitsamt zu arbeiten, bevor er den Job für die Musik hinwarf: 1984 startete er als Solokünstler einen kometenhaften Aufstieg. Eine Reihe Hitsingles – darunter „Wouldn‘t it Be Good“, „The Riddle“ und sein größter Hit „I Won‘t Let the Sun Go Down on Me“ – verhalfen ihm 1984 und 1985 zu 62 Wochen in den britischen Singles-Charts und 1985 zu einem Auftritt bei Live Aid. Später konzentrierte sich Kershaw auf das Schreiben und Produzieren von Songs, arbeitete unter anderem mit Elton John, Nik Chesney Hawkes, Sia und Bonnie Tyler. Nach wie vor produziert Kershaw aber eigene Alben und tritt mit seiner Band bei Festivals auf, in Deutschland am 9. August bei den Rasenkonzerten in Gersthofen. Kershaw ist in zweiter Ehe verheiratet und Vater von vier Kindern.