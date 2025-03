Thomas Anders: „Die Songs von Modern Talking sind eigentlich Kinderlieder!“

Thomas Anders, Sie spielen im März und April Konzerte in Usbekistan, Kasachstan und Kirgisien. Wie viel Abenteuer steckt in solch einer Tournee?

THOMAS ANDERS: Das hört sich in der Regel abenteuerlicher an, als es am Ende ist. Wir hatten eine Anfrage für Astana und Almaty, und dann habe ich gemeinsam mit meiner Booking-Agentur geguckt, ob man noch ein bisschen drumherum bauen kann. Und jetzt spiele ich acht Shows in Orten, von denen ich teilweise noch nie gehört habe.

Haben Sie auf Wikipedia und Google Maps schon nachgeschaut, was Sie erwartet?

ANDERS: Ja, klar. Ich mache mich da vorher schon schlau. Auch, um zu planen, wie wir das Ganze logistisch angehen können. Die kasachische Airline ist zum Glück sehr gut, denn in irgendwelche komischen Flieger steige ich nicht ein. Dann fahre ich lieber Auto, auch wenn man die Straßen dort nicht gerade mit den deutschen Autobahnen vergleichen kann.

Sie und Modern Talking, Sie haben ja in der ganzen Region eine riesige Fangemeinde, oder?

ANDERS: Das stimmt. Gerade auch in Russland. Das ist schon tragisch, wie sich alles entwickelt hat.

Denken Sie, dass Sie noch jemals wieder in Russland auftreten werden?

ANDERS: Vom Ist-Zustand aus gesehen sage ich: nein. Auch wenn wir es jetzt wieder mit einem Herrn Trump zu tun haben, der es offenbar auf seiner Agenda hat, sagen zu können, er habe diesen Krieg beendet. Ich empfinde das, was da jetzt gerade wieder passiert, als unsäglich.

Sie kennen das Land, Sie kennen die Menschen und sind näher dran als die meisten von uns. Wie glauben Sie, wird es in der Ukraine weitergehen?

ANDERS: Ich möchte mich nicht als Orakel bezeichnen, aber schon vor drei Jahren, als der Krieg gerade ausgebrochen war, habe ich Freunden gegenüber gesagt, dass Russland die Territorien wahrscheinlich wird behalten können, die es sich geschnappt hat. Also insbesondere die Krim und Teile der Ost-Ukraine. Seitdem sind Hunderttausende gestorben, nur für was? Die Gespräche für ein Kriegsende hätten viel früher beginnen müssen. Ich glaube auch, wenn der Krieg dann zu Ende ist, wird auch Selenskyjs Zeit vorbei sein. So wie es jetzt aussieht, wird die Ukraine einen Kompromiss eingehen müssen und Putin wird sich auf die Schulter klopfen. Und so lange er lebt, wird er herrschen wollen. Und so lange er herrscht, werde ich nicht in diesem Land spielen. Aber es gibt ja noch genug andere schöne Länder in der Region.

Zusammen mit dem Produzenten Christian Geller haben Sie die alten Lieder von Modern Talking, die Millionen von Menschen zwischen Kirgistan und Kanada gern hören, runderneuert und frisch aufgenommen. Warum wollten Sie diese Songs ins Hier und Jetzt transportieren?

ANDERS: Für mich sind es mehrere Dinge, die diese Hommage an Modern Talking so besonders machen. Dass wir es geschafft haben, die ikonischen Songs aus den Achtzigern so modern nachzubilden, ist schon mal unglaublich. Und dann haben wir mit Hilfe der KI, die sich extrem schnell entwickelt, den jetzigen Thomas Anders visuell mit seinem jüngeren Ich zusammentreffen lassen. Der ältere, weisere Thomas nimmt den jungen quasi in den Arm und gibt ihm Zuspruch und Vertrauen. Der Jüngere blickt daraufhin zum Älteren rüber und beide schauen schließlich gemeinsam nach vorne in die Zukunft. So etwas hat noch kein deutscher Künstler in dieser Form gemacht. Und drittens bin ich meines Wissens auch der erste Deutsche, der sein Frühwerk komplett neu aufnimmt. (lacht)

Taylor Swift macht das seit Jahren mit ihren frühen Platten, für die sie in der ursprünglichen Form nicht die Rechte besitzt. Ihre neueingespielten Alben tragen den Zusatz „Taylor’s Version“, auf Ihren steht „Thomas‘ Version“.

ANDERS: Taylor war für unser Projekt die Inspiration. Was sie macht, ist nicht nur legitim, es ist auch faszinierend. Nur liegen bei ihr keine vierzig Jahre dazwischen. (lacht)

Was hätten Sie dem jungen Thomas Anders aus dem Jahr 1985 gerne mit auf den Weg gegeben?

ANDERS: Das, was ich ihm jetzt quasi bildlich mitgebe, nämlich Zuversicht. Ich hätte ihm gesagt: Genieß das, was du tust. Sei ein bisschen mutiger. Und guck nach vorne, es wird schon werden.

Zumindest nach außen hin haben Sie seinerzeit mit Anfang zwanzig schon ein ziemliches Selbstbewusstsein ausgestrahlt.

ANDERS: Ich war niemand, der vor Angst keinen Schritt machen konnte. Ich war auch niemand, der sich ängstlich hinter dem Ofen verkroch. Auf der Bühne habe ich mich immer schon wohlgefühlt. Menschen unterhalten, das ist mein Metier. Aber natürlich habe ich jetzt eine ganz andere Ausstrahlung, auch eine andere Sicht auf viele Dinge. Es gibt einen wunderbaren Spruch, den ich gerne verwende: Die Jungen laufen schneller, aber die Alten kennen den Weg. Ich habe heute, im Gegensatz zu früher, eine große Gelassenheit.

Sie haben damals in Mainz Publizistik, Germanistik und Musikwissenschaften studiert und parallel versucht, als Schlagersänger Fuß zu fassen. Dann betrat im Herbst 1984 ein gewisser Dieter Bohlen Ihr Leben, und alles ging ganz schnell. Schon im März 1985 stand die erste Modern-Talking-Single „You’re My Heart, You’re My Soul“ auf Platz eins in Deutschland und wurde ein großer Erfolg in ganz Europa. Was hat das mit Ihnen gemacht?

ANDERS: Der klassische Werdegang eines jungen Menschen war das jetzt nicht. Ich möchte es so ausdrücken: Ich sitze im Flugzeug, und in dem Moment, in dem der Pilot Schub gibt, heißt es nur noch „Augen zu und durch“. Für mich war das ein Blindflug ins Ungewisse, auch wenn ich im Grunde seit meiner Jugend darauf hingearbeitet hatte, so weit zu kommen und ein erfolgreicher Entertainer zu werden. Plötzlich lief das Ganze, ich war im Hamsterrad drin und hätte auch nicht einfach so aussteigen können – wenn ich es denn gewollt hätte.

Hätten Sie aussteigen wollen?

ANDERS: Nein. Aber ich war manches Mal überfordert. Ich hatte zum Beispiel überhaupt keine Medienerfahrung. Plötzlich stehst du in der gleißenden Öffentlichkeit, dein Aussehen wird bewertet, deine Stimme wird bewertet, alles an dir wird bewertet und teils kritisiert. Du selbst beginnst dann, vieles in Frage zu stellen und an dir zu zweifeln.

Modern Talking waren recht bald extrem umstritten.

ANDERS: Anfangs habe ich das nicht verstanden. Heute kann ich mir vieles erklären. Wir waren zwei Charaktere, wie sie unterschiedlicher nicht hätten sein können. Ich habe immer die Bands bewundert, die sich verstanden haben. Später erfuhr ich, dass sich auch in vielen anderen erfolgreichen Bands die Musiker nicht grün waren. Denn um erfolgreich zu sein, brauchst du eine gewisse Aura und ein gutes Selbstbewusstsein. Das führt dann halt auch mal zur Kernspaltung.

Haben sie sich jemals gemocht, Dieter Bohlen und Sie?

ANDERS: Wir hatten zu Beginn eine wirklich tolle Zeit, in der wir uns auch verstanden und gemeinsam große Erfolge gefeiert haben. Wir sind in unseren Einstellungen total verschieden und das hat letztendlich zur Trennung von Modern Talking geführt.

Ist Bohlen bei diesen Neuaufnahmen involviert?

ANDERS: Nein. Wir haben ihn gefragt. Er hat abgelehnt.

Haben Sie ihn persönlich gefragt?

ANDERS: Nein. Das lief übers Management. Wir haben seit Jahren keinen Kontakt.

„The 1st Album“ kam Anfang 1985 raus. Wie passte die Platte in die damalige Zeit?

ANDERS: Die Achtziger waren – aus heutiger Sicht sowieso, aber auch tatsächlich – eine leichtere, eine unbeschwertere Zeit als die jetzige. Gekrönt wurde das Jahrzehnt mit dem Fall der Berliner Mauer. Unsere Musik hat das Lebensgefühl dieser Zeit widergespiegelt.

Icon Vergrößern In den 80er Jahren lieferte das Duo Modern Talking einen Nummer-eins-Hit nach dem anderen. (Archivbild) Foto: Katja Lenz/dpa Icon Schließen Schließen In den 80er Jahren lieferte das Duo Modern Talking einen Nummer-eins-Hit nach dem anderen. (Archivbild) Foto: Katja Lenz/dpa

Modern Talking hat zwischen 1985 und 1987 sechs Alben rausgebracht, eins alle sechs Monate. Dreht man da nicht durch?

ANDERS: Eine Zeitlang hat der Erfolg uns angetrieben. Wir hatten fünf Nummer-eins-Singles hintereinander, das gab es so noch nie. Dabei sagte der Chef der Plattenfirma nach der ersten Nummer Eins mit „You’re My Heart, You’re My Soul“ zu mir: „Thomas, genieße es, das wird die letzte Nummer eins deines Lebens.“ Die Plattenfirma hatte Modern Talking letztendlich nie auf Langfristigkeit ausgelegt und auch nicht mit diesem enormen Erfolg gerechnet. Das war schon ein absolutes Geschenk und ein Privileg. Nach der ersten Nummer Eins folgte die zweite mit „You Can Win If You Want“, dann die dritte mit „Cheri, Cheri, Lady“ und es folgten noch zwei weitere. Es war logisch, dass die Serie irgendwann reißen würde. Und dann war bei uns irgendwann schlicht die Luft raus.

Was haben diese Songs wie „Cheri, Cheri Lady“ oder „Brother Louie“ eigentlich an sich, dass Sie sich seit vierzig Jahren karrieretechnisch mit ihnen beschäftigen?

ANDERS: Sie haben mein Leben verändert. Das ist Fakt. Die meiste Zeit meines musikalischen Lebens verbringe ich mit Modern Talking. Ohne die Erfolge mit Modern Talking wäre ich heute nicht der, der ich bin. Die Band ist der wichtigste Teil meiner Karriere. Was die Songs an sich haben? Es sind Kinderlieder. Und genau das macht sie weltweit so erfolgreich. Ein „Cheri, Cheri Lady“ kannst du in jedem Kulturkreis mitsingen. Egal, welche Sprache du sprichst oder wie alt du bist. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.

Wie kommen Sie auf Kinderlieder?

ANDERS: Vor vielen Jahren habe ich meine heute erwachsenen Sohn im Kindergarten abgeholt. Ich stand an der Pforte, und da kamen zwei ungefähr Vierjährige und sangen beide „Cheri, Cheri Lady“. Da dachte ich, das ist es. Kinderlieder, Lieder die so eingängig sind, dass Sie auch die Jüngsten sofort im Ohr haben und mitsingen, nur eben mit einer modernen Produktion.

Ihr Sohn Alexander, der eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann macht, ist jetzt 22, also genauso alt wie Sie, als es mit Modern Talking losging. Um was beneiden Sie ihn?

ANDERS: Darum, dass er noch alles vor sich hat. Dass er vieles zum ersten Mal erlebt. Bei mir gibt es für die meisten Erfahrungen im großen Schrank des Lebens bereits die passende Schublade. Bei ihm nicht. Mein Sohn kann jetzt sagen, er plant sein Leben. Er kann sich Ziele setzen. Aber ich nehme mir jetzt nicht irgendetwas vor, dass ich mit 85 erreichen möchte.

Können Sie sportlich mit ihm noch mithalten?

ANDERS: Ich fühle mich mit 62 Jahren nicht alt. Es ist schon was dran, dass 60 das neue 50 ist. Ich bin fit und kann meine Shows spielen, aber will ich noch irgendwann einen Marathon laufen? Nein, ich bin doch nicht verrückt (lacht).

Zur Person Thomas Anders, geboren als Bernd Weidung am 1. März 1963 im rheinland-pfälzischen Mörz, hat sich längst ein kleines Imperium aus Wein, Gewürzen, Kochbüchern und Schlageralben mit Florian Silbereisen aufgebaut, doch von Modern Talking kommt der in Koblenz lebende Musiker einfach nicht los. Und so nimmt er aus Anlass des 40. Geburtstags von „The 1st Album“ die ersten sechs, zwischen 1985 und 1987 erschienenen, Modern-Talking-Alben neu auf und veröffentlicht sie in regelmäßigen Abständen bis zum Jahresende. Da Dieter Bohlen, der die Lieder alle geschrieben hat, nicht dabei ist, heißt das Projekt offiziell „Thomas Anders sings Modern Talking“ und Album Nummer eins „The 1st Album“ (Thomas‘ Version)“.

Icon Vergrößern Zum 40-jährigen Jubiläum hat Thomas Anders die ersten sechs Alben des Duos neu aufgenommen. Foto: © Chartwards GmbH/dpa Icon Schließen Schließen Zum 40-jährigen Jubiläum hat Thomas Anders die ersten sechs Alben des Duos neu aufgenommen. Foto: © Chartwards GmbH/dpa