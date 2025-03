Cappuccino am Nachmittag?

Als Kaffeetrinkerin oder Kaffeetrinker wird man von der Wissenschaft regelmäßig ganz verrückt gemacht. Es gibt Studien über Studien, die Ergebnisse sind teils jedoch widersprüchlich. Die einen schlagen bitter auf den Magen – Merke: Fahle Haut verrät den Kaffeekonsumenten. Die anderen lassen einen glücklich die vierte oder gar fünfte Tasse schlürfen – bis zu dieser Menge wird dem Kaffee eine gesundheitsfördernde Wirkung bescheinigt. Wann aber darf man all die Tassen trinken? Sind auch zwei Becher Filterkaffee und drei starke Espressi okay? Und ab wann macht Kaffee eigentlich wieder müde? Es bleibt verwirrend und etliche Kaffeefragen offen. Auf die vielleicht am heißesten diskutierte hat nun aber Anna Possi aus dem Dörfchen Nebbiuno oberhalb des Lago Maggiore die Antwort geliefert. Darf ein Cappuccino – also ein Espresso mit reichlich aufgeschäumter Milch – noch nachmittags getrunken werden? In Italien eigentlich verpönt, weil der Körper nach Pasta, Pesce etc. nach einem schlanken Espresso verlangt.

Nonna Anna aber, die seit 1958 in der Bar Centrale an der Kaffeemaschine steht, sieht es so: „Wer bin ich, dass ich meinen Gästen vorschreiben muss, wann sie welchen Kaffee zu trinken haben?“, sagte sie nun der Deutschen Presse-Agentur dpa. „Das kann jeder halten, wie er will.“ Bei ihr bekomme jeder Cappuccino – „egal, wie spät es ist.“

Basta! Die Frage kann damit wohl als final geklärt werden. Mehr Kaffeeexpertise kann weltweit niemand aufweisen, mit hundert Jahren ist Nonna Anna die älteste Barista Italiens. Sie selbst hat jedoch schon in der Mitte der Siebzigerjahre aufgehört, Kaffee zu trinken – der Blutdruck! Wobei, die eine Studie sagt da so, die andere so.