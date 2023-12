Jahreshoroskop 2024 für alle Sternzeichen: Was bringt das neue Jahr?

Was steht in Ihrem Jahreshoroskop 2024? Hier lesen Sie für alle Sternzeichen die Horoskope kostenlos. Sie stammen vom Astrologen Martin A. Banger.

Im Jahreshoroskop 2024 macht der Astrologe Martin A. Banger Vorhersagen für das neue Jahr. Liebe und Beziehungen, Karriere oder Freundschaften: Es geht dabei um verschiedene Lebensbereiche. Hier finden Sie ein Horoskop für jedes Sternzeichen. Klicken Sie auf die blau hinterlegten Links, um das komplette Jahreshoroskop für das jeweilige Zeichen zu lesen.

Jahreshoroskop 2024 für die einzelnen Sternzeichen

Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar)

Das Jahr 2024 verspricht ein erntereiches Jahr für den Steinbock zu werden: Das gilt sowohl für Karriere als auch für Liebesangelegenheiten. Dafür ist jedoch auch Eigeninitiative gefragt.

Hier lesen Sie das ausführliche Jahreshoroskop 2024 für Steinbock.

Wassermann (21. Januar bis 19. Februar)

Menschen mit dem Sternzeichen Wassermann sollten sich 2024 auf Herausforderungen einstellen. Auch, wenn sich bis Februar noch nicht viel tut, sollten Wassermänner ein Auf und Ab der Gefühle erwarten.

Hier lesen Sie das ausführliche Jahreshoroskop 2024 für Wassermann.

Fische (20. Februar bis 20. März)

Geduld ist im neuen Jahr gefragt bei Menschen mit dem Sternzeichen Fische. In der Partnerschaft gibt es einige Herausforderungen, für Singles wohl nicht allzu viele Möglichkeiten.

Hier lesen Sie das ausführliche Jahreshoroskop 2024 für Fische.

Widder (21. März bis 20. April)

Ruhig – so könnte das Jahr 2024 für Menschen mit dem Sternzeichen Widder verlaufen, wenn sie nicht selbst Initiative ergreifen. In Sachen Karriere stehen die Sterne günstig.

Hier lesen Sie das ausführliche Jahreshoroskop 2024 für Widder.

Stier (21. April bis 20. Mai)

Ein Jahr voller Herausforderungen: 2024 verspricht, nicht langweilig für Stiere zu werden. Auch ohne etwas zu überstürzen, bietet das kommende Jahr die Möglichkeit für positive Entwicklungen.

Hier lesen Sie das ausführliche Jahreshoroskop 2024 für Stier.

Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)

Was die Liebe angeht, so wird auf Menschen mit dem Sternzeichen Zwillinge im nächsten Jahr ein Stück Arbeit zukommen. Gleichzeitig bietet das auch die Möglichkeit, zumindest einen Teil der eigenen Träume zu verwirklichen.

Hier lesen Sie das ausführliche Jahreshoroskop 2024 für Zwillinge.

Krebs (22. Juni bis 22. Juli)

Sich ganz der Lebensfreude widmen: Diese Chance bietet 2024 Menschen mit dem Sternzeichen Krebs. Tun sich berufliche oder romantische Chancen auf, sollten diese genutzt werden.

Hier lesen Sie das ausführliche Jahreshoroskop 2024 für Krebs.

Löwe (23. Juli bis 23. August)

Löwen haben nächstes Jahr freie Bahn, langgehegte Pläne endlich in die Tat umzusetzen. Für Beruf und Liebesleben gilt: Einsatz lohnt sich.

Hier lesen Sie das ausführliche Jahreshoroskop 2024 für Löwe.

Jungfrau (24. August bis 23. September)

Auf Jungfrauen warten im neuen Jahr widersprüchliche Tendenzen. Das bedeutet jedoch nicht, dass unterschiedliche Ziele nicht vereinbar sind.

Hier lesen Sie das ausführliche Jahreshoroskop 2024 für Jungfrau.

Waage (24. September bis 23. Oktober)

Wenn Menschen mit dem Sternzeichen Waage nicht wollen, dass 2024 so dahin plätschert, sollten sie auf die kleinen Impulse, die das Jahr bereithält, eingehen.

Hier lesen Sie das ausführliche Jahreshoroskop 2024 für Waage.

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)

Veränderungen stehen 2024 für Menschen mit dem Sternzeichen Skorpion an. Bis Mitte des Jahres sorgen diese vielleicht noch für Verunsicherung, doch spätestens ab dem Sommer können Skorpione in Beruf und Liebe in großen Schritten vorankommen.

Hier lesen Sie das ausführliche Jahreshoroskop 2024 für Skorpion.

Schütze (23. November bis 21. Dezember)

Das ganze Jahr über hat Saturn einen bedeutenden Einfluss auf Menschen mit dem Sternzeichen Schütze. Egal, ob in einer Partnerschaft oder nicht: Schützen sollten mehr auf ihre Sehnsüchte, weniger auf ihren Verstand hören.

Hier lesen Sie das ausführliche Jahreshoroskop 2024 für Schütze.

Unser Jahreshoroskop stammt von dem Astrologen Martin A. Banger aus der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon.