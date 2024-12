Jahreshoroskop 2025 für Jungfrau: Was bringt das Jahr in Beruf und Liebe?

Was hält das Jahr 2025 für die Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau bereit? Hier lesen Sie kostenlos das Jahreshoroskop vom renommierten Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop: Was das Jahr 2025 für die Jungfrau bereithält

Das zurückliegende Jahr war für viele Vertreter Ihres Zeichens eine Zeit voller guter Gelegenheiten. Jetzt werden Sie vertiefen, was in den vergangenen Monaten so vielversprechend begann – zumindest einiges davon. Alle Ihre Geschäftsideen und neuen Kontakte weiter auszubauen, werden schließlich selbst Sie sich nicht wünschen. Daher beginnt das neue Jahr auch mit dem großen Aufräumen.

Bis Ende März haben Sie entschieden, wer weiterhin auf Ihrer persönlichen Hitliste steht und wer seine Chancen endgültig verspielt hat. Auch halbherzige Projekte, über die Sie sich vor kurzem noch den Kopf zerbrochen haben, sind plötzlich Schnee von gestern. Größere Turbulenzen haben Sie 2025 nicht zu erwarten, vorausgesetzt, Sie sind nicht am 24. oder 25.8. geboren. In diesem Fall werden Sie nach einem bewegten Jahr einen ruhigen Dezember zu schätzen wissen. Gerade wenn Sie meinen, endlich etwas klären zu müssen, sollten Sie lieber abwarten, bis Sie sicher sind, dass der richtige Moment gekommen ist.

Jungfrau: Das steht im Horoskop 2025 über die Liebe

Die persönlichen Powermonate für alle Jungfrauen sind Juli, Oktober und Dezember. Was Sie dann anpacken, sollte Ihnen auch gelingen. Der Juni ist für die alleinstehende Jungfrau der beste Monat, um das Singledasein zu beenden – es sei denn, Sie wollen bis November warten und auf Ihre zweite große Chance in diesem Jahr.

Unser Jahreshoroskop stammt von dem Astrologen Martin A. Banger aus der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon.

