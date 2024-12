Jahreshoroskop 2025 für Krebs: Was bringt das neue Jahr?

Hier lesen Sie ein kostenloses Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Krebs. Es stammt vom renommierten Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop: Was auf Krebs im Jahr 2025 zukommt

In der Liebe, dem Thema, das für viele Krebse in den letzten Jahren wohl etwas kurz kam, wird es 2025 endlich wieder erfreuliche Entwicklungen geben. Das zeigt sich vielleicht schon im Januar, wird aber deutlicher Thema in der zweiten Jahreshälfte sein. Lernen Sie in dieser Zeit einen möglichen neuen Partner kennen, werden Sie Anfangs wohl noch eine ganze Weile zögern, bevor Sie sich dann doch tiefer einlassen.

Als Krebs in fester Beziehung erhalten die Gelegenheit, Ihre Zuneigung füreinander neu zu beleben, indem Sie zunächst klären, was dem eigentlich im Wege steht. Läuft es 2025 in der Liebe nicht so, wie Sie es sich wünschen, sollten Sie herausfinden, inwieweit Sie selbst dazu beitragen. Ihre hohen Erwartungen stehen der Erfüllung jedenfalls eher im Wege als mangelnde Zuneigung des Partners oder fehlende Gelegenheiten für neue Kontakte.

Krebs: Was das Horoskop 2025 im Beruf bereithält

Beruflich geht es auch ab Juli wieder richtig voran. Bis dahin gilt es, bisher Erreichtes auf Schwachstellen zu überprüfen und gründlich auszubauen. Wer allerdings am 22. oder 23.6. geboren ist, sollte sich im neuen Jahr weder beruflich noch in Herzensfragen ausschließlich von starken Gefühlen leiten lassen, sondern wichtige Entscheidungen möglichst nüchtern angehen.

Alle Jahreshoroskope für das Jahr 2025 gibt es hier.

Unser Jahreshoroskop stammt von dem Astrologen Martin A. Banger aus der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon.

Telefon: 04 33 4 18 10 00

E-Mail: banger@12Zeichen.de

Website: www.12Zeichen.de