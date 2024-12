Jahreshoroskop 2025 für Steinbock: Was bringt das Jahr in der Liebe?

Was hält das Jahr 2025 für die Menschen mit dem Sternzeichen Steinbock bereit? Hier lesen Sie kostenlos das Jahreshoroskop vom renommierten Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop: Das kommt auf den Steinbock im Jahr 2025 zu

Für die meisten Steinböcke gibt es 2025 keine übertrieben aufregenden Einflüsse – aber welcher Steinbock will das schon? Die Tendenz ist fast durchgehend so stabil, wie Sie es sich wünschen, und es gibt eine Fülle kleinerer Impulse für erfreuliche neue Entwicklungen. Sie können sich in aller Ruhe überlegen, welche davon sie aufgreifen wollen.

Ab Juni sollten Sie sich allerdings nicht mehr zu lange fragen, wo der Haken an der jeweiligen Sache ist. Zeigen sich jetzt geschäftliche Erfolge, brauchen Sie Ihre Bemühungen noch lange nicht zu lockern. Nutzen Sie den Aufwärtstrend, solange er anhält. Das gilt auch für die Liebe.

Steinbock: Das sagt das Horoskop 2025 über Liebe und Beruf

Je weiter das Jahr fortschreitet, desto bessere Chancen ergeben sich für Singles, den richtigen Partner zu finden. Doch ob in Herzensangelegenheiten oder im Geschäft – lassen Sie nicht zu, dass man Sie ab November noch länger hinhält. Wer sich bis dahin nicht entschieden hat, ist nicht wirklich an Ihnen interessiert.

Haben Sie am 22. oder 23.12. Geburtstag? Falls Sie in einem wichtigen Bereich „ins Schwimmen geraten“ und nicht so genau wissen, wie es für Sie weitergeht, vermeiden Sie es besser, sich zu einer Entscheidung drängen zu lassen.

