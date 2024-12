Jahreshoroskop 2025 für Stier: Das hält das neue Jahr bereit

Was hält das Jahr 2025 für die Menschen mit dem Sternzeichen Stier bereit? Hier lesen Sie kostenlos das Jahreshoroskop vom renommierten Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop: Was den Stier im Jahr 2025 erwartet

Uranus verlässt langsam Ihr Zeichen und bringt nur den zwischen dem 14. und 20.5. Geborenen noch einige Monate voller Aufbruchstimmung, Unruhe und beschleunigter Entwicklungen. Für alle anderen gilt: Jetzt endet eine Zeit, die Ihnen manchmal etwas zu turbulent wurde. Das heißt nicht, dass Sie sich nun langweilen werden; für Abwechslung sorgen Sie schließlich gern selbst. Von allzu großen Umbrüchen bleiben Sie allerdings erst einmal verschont, und das können Sie nutzen, um wieder etwas mehr Stabilität in Ihr Leben zu bringen.

Sind Sie in festen Händen, finden Sie Gelegenheit, neue erfüllende Erfahrungen miteinander zu teilen. Anlass können vor allem in der zweiten Jahreshälfte eine Reise, ein neues gemeinsames Interesse oder Ihre neuerwachte Liebe füreinander sein. Als Single leben Sie Ihre unternehmungsfreudige Seite voll aus. Allein werden Sie in der zweiten Jahreshälfte wohl kaum noch bleiben – es sei denn, Sie wollen es unbedingt. Die vielversprechendsten Monate für die Liebe sind Januar, Juni und Oktober; Ihre beruflichen Ambitionen können Sie dann etwas hintenanstellen.

Wer bis zum 23.4. geboren wurde, sollte gerade in der ersten Jahreshälfte darauf achten, sich nicht nur um die eigenen Interessen zu bemühen. Ihr Partner, aber auch Arbeitskollegen könnten zu Recht empfindlich reagieren.

