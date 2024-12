Jahreshoroskop 2025 für Wassermann: Das bringt das Jahr in der Liebe

Was hält das Jahr 2025 für die Menschen mit dem Sternzeichen Wassermann bereit? Hier lesen Sie kostenlos das Jahreshoroskop vom renommierten Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop: Das erwartet den Wassermann 2025

Zu Beginn des Jahres ruhen Sie sich noch von vergangenen Abenteuern aus, aber spätestens im April fühlen Sie sich unternehmungslustig wie lange nicht. Die große Reise, der lange aufgeschobene Umzug oder eine wichtige berufliche Veränderung – es gibt kaum etwas, das Sie sich jetzt nicht zutrauen.

Projekte, die Sie 2024 begonnen haben, können Sie nun mit mehr Klarheit und Selbstbewusstsein weiterführen. Damit haben Sie die Gelegenheit, Ihren Vorhaben eine solide Grundlage zu geben, was sich vor allem beruflich bemerkbar machen dürfte. Es kann durchaus sein, dass in diesem Jahr der Erfolg Ihre Erwartungen noch übersteigt. Und was die Liebe betrifft, hält Venus einige ganz besondere Überraschungen für Sie bereit.

Wassermann: Das steht im Horoskop 2025 über Liebe und Beruf

Im Juli, September und Oktober steht Ihr Zeichen intensiv unter dem Einfluss der Liebesgöttin. Singles sollten es nur vermeiden, nach jeder Eroberung gleich die nächste Herausforderung zu suchen. Sind Sie in der Zeit vom 21. bis 23.1. geboren, haben Sie ein intensives, leidenschaftliches Jahr vor sich, in dem Sie Ihrer Eifersucht gelegentlich Grenzen setzen sollten.

