Jahreshoroskop 2024 für Schütze: Das bringt das neue Jahr in Liebe und Beruf

Hier lesen Sie ein kostenloses Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Schütze. Es stammt vom Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop: Das erwartet das Sternzeichen Schütze im Jahr 2024

Saturn hat das ganze Jahr über einen deutlichen Einfluss auf Ihr Zeichen und fördert die Neigung zu Kritik und hohen Ansprüchen. Singles, die im Juli immer noch allein sind, sollten die Schuld dafür nicht bei den anderen suchen. Gebundene Schützen werden dem Partner das Leben auch nicht gerade leichtmachen.

Falls Ihnen in der ersten Jahreshälfte die Beziehungsklärung wichtig ist, wurde das bestimmt mal Zeit. Aber deswegen muss ja die Liebe nicht zu kurz kommen. Ob anspruchsvoller Single oder kritischer Beziehungs-Schütze: Sie sollten 2024 vielleicht etwas mehr auf Ihre Sehnsüchte und weniger auf Ihren Verstand hören.

Schütze: Das steht im Horoskop 2024 über Karriere und Liebe

Besonders das letzte Jahresdrittel kann für Singles dann doch noch die lang ersehnte Wende bringen. Als gebundener Schütze werden Sie die bestehende Partnerschaft dann vertiefen oder – falls Sie mit dieser schon länger unzufrieden sind – ganz plötzlich eine magische Anziehungskraft auf das andere Geschlecht ausüben. Alle Vertreter Ihres Zeichens sollten sich in der zweiten Jahreshälfte gezielt um die Karriere kümmern: Was andere sich kaum zutrauen, fällt Ihnen dann fast von selbst in den Schoß.

Wer zwischen dem 16. und dem 21.12. geboren wurde, sollte weitreichende Entscheidungen nur nicht aus dem Bauch heraus treffen. Sind Sie von einer Person oder einem Vorhaben sehr fasziniert, kann es leicht passieren, dass Sie wichtige Aspekte übersehen.

Unser Jahreshoroskop stammt von dem Astrologen Martin A. Banger aus der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon.

