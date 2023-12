Jahreshoroskop 2024 für Skorpion: Das bringt das neue Jahr in der Liebe

Hier lesen Sie ein kostenloses Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Skorpion. Es stammt vom Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop: Was das Sternzeichen Skorpion im Jahr 2024 erwartet

Es stehen Veränderungen an! Jupiter sorgt für Inspiration in Ihrem Leben, Saturn fördert Disziplin und geduldiges Vorgehen. Genau diese Mischung kann Ihnen helfen, Ihre großartigen neuen Ideen auch gleich praktisch umzusetzen. Möglicherweise fühlen Sie sich aber noch bis Mitte des Jahres hin- und hergerissen zwischen risikofreudigem Neuanfang und vorsichtiger Langzeit-Planung. Spätestens ab Juni hilft Ihnen der Blick für das rechte Maß der Dinge, mit großen Schritten voranzukommen.

In Ihrer Beziehung sieht es ähnlich aus: Sie wollen beides – sich tiefer einlassen und die eigene Unabhängigkeit bewahren. Wenn selbst Sie das schon schwierig finden, sollten Sie zwischendurch auch einmal darauf achten, wie es Ihrem Partner damit geht.

Skorpion: Das steht im Horoskop 2024 über die Liebe

Als Single beschäftigt Sie noch bis August die Frage, wer eigentlich zu Ihnen passt. Dann aber könnten Sie feststellen, dass die Sache längst an anderer Stelle entschieden wurde. Wichtige Impulse in der Liebe versprechen der März, der Juli und der Oktober. Für fast alle Skorpion-Geborenen endet das Jahr in einer ruhigen, harmonischen Stimmung.

Sind Sie in der Zeit vom 10. bis 18.11. geboren, hat 2024 reichlich Überraschungen für Sie bereit. Einige davon stoßen bei Ihnen nicht gerade auf Begeisterung. Am Schluss werden Sie aber auf die neuen Entwicklungen nicht mehr verzichten wollen.

