Jahreshoroskop 2024 für Stier: Das hält das Jahr 2024 bereit

Was hält das Jahr 2024 für die Menschen mit dem Sternzeichen Stier bereit? Hier lesen Sie kostenlos das Jahreshoroskop vom renommierten Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop: Was den Stier im Jahr 2024 erwartet

Ein Jahr voller Herausforderungen, Überraschungen und Turbulenzen – langweilig wird Ihnen ganz bestimmt nicht. In Beruf und Liebe gibt es bis Ende März etwas zu klären. Und zwar so gründlich, dass Ihnen zwischendurch vielleicht sogar danach zumute ist, gleich alles hinzuschmeißen. Lieber möchten Sie eine schnelle Entscheidung als lange Diskussionen. Das mag für manche der nach dem 10.5. Geborenen vielleicht sinnvoll sein – alle anderen Stiere sollten es sich aber zweimal überlegen, was sie da aufs Spiel setzen.

Ob in der Liebe oder im Beruf – auch ohne etwas zu überstürzen, können Sie positive Entwicklungen bewirken und bereinigen, womit Sie schon lange unzufrieden sind. Und selbst wenn Ihre Geduld dabei manchmal auf die Probe gestellt wird – Sie werden voll entschädigt: Im März, Juni, August und Dezember aktiviert Liebesgöttin Venus Ihr Zeichen.

Stier: Was das Horoskop 2024 in Sachen Liebe sagt

Im Frühling haben Sie ausgiebig Zeit, die Beziehung zu Ihrem Partner neu zu beleben. Viele Singles werden dann eine aufregende Neuentdeckung machen, aus der sich vielleicht sogar mehr entwickelt – das aber klärt sich erst gegen Jahresende.

Sind Sie zwischen dem 10. und dem 17.5. geboren? Dass nicht alles beim alten bleiben kann, dürfte Ihnen wohl bewusst sein – wieviel Veränderung Sie zulassen wollen, werden Sie in diesem Jahr herausfinden.

Unser Jahreshoroskop stammt von dem Astrologen Martin A. Banger aus der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon.

