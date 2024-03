Allein unter Dieben: "Thieves Gambit" von Kayvion Lewis

Rosalyn Quest hätte gerne ein normales Leben, doch weil sie einer Familien-Dynastie von Dieben angehört, gelten für sie besondere Regeln. "Thieves Gambit" ist der Beginn einer Reihe von Kayvion Lewis

Während andere Jugendliche am Handy daddeln oder mit Freunden abhängen, bricht Rosalyn Quest in Museen ein, knackt Schlösser und klaut, was das Zeug hält - mit dem Segen ihrer Mutter. Von ihr hat die 17-Jährige alles gelernt, was man als Angehörige eine der geachtetsten Diebesfamilien können muss. Überhaupt führt das Mädchen ein eher ungewöhnliches Leben: Rosalyn lebt auf den Bahamas, ihre Sporteinheiten bestehen aus Kampfsport und weiteren skurrilen Techniken. Denn einer Quest kann es durchaus passieren, dass sie sich aus misslichen Lagen befreien oder stundenlang regungslos an einem Ort verharren muss, der kaum größer ist als sie selbst. Klingt nach einer spannenden Jugend. Rosalyn aber ist anderer Meinung: Sie will ausbrechen, doch da verändert ein Schicksalsschlag ihr Leben...

"Thieves Gambit": Rosalyn hat die Nase voll von großen Diebes-Coups

Schon ab dem ersten Kapitel ist der Leser als Komplize mit dieser ungewöhnlichen Hauptfigur vereint: Rosalyn soll eine wertvolle Vase stehlen, eher ein langweiliger Auftrag, der auch gelingt. Aber gleich nach diesem Coup wird klar, dass die 17-Jährige die Nase voll hat vom "Besonders-sein". Rosalyn will zur Schule gehen, anstatt zu lernen, wie man sich das Daumengelenk auskugelt, um sich aus Handschellen zu befreien. Rosalyn will "echte" Freunde haben, anstatt ständig mit ihrer Mutter und ihrer Tante Zeit zu verbringen. Überhaupt: Wo ist der Rest dieser Familie eigentlich abgeblieben? Rosalyn kennt weder ihren leiblichen Vater, der angeblich kurz nach einer Samenspende tödlich verunglückt sein soll, noch hat sie Kontakt zu Großeltern oder anderen Verwandten. Gab es innerfamiliären Streit? Autorin Kayvion Lewis bleibt die Antwort erst einmal schuldig.

Dafür bietet sie ihren Leserinnen und Lesern jede Menge Spannung und - auch das muss natürlich sein - ein paar Flirtereien und Schmetterlinge im Bauch. Denn Rosalyn kommt schneller mit Gleichaltrigen in Kontakt, als sie gedacht hätte: Bei einem Coup, den das Mädchen dazu nutzen wollte, sich abzusetzen, um einen Sommerkurs an einer Sporteinrichtung zu besuchen, wird ihre Mutter entführt. Rosalyn macht sich ernste Vorwürfe: Hätte sie nicht nur an sich gedacht, hätte sie ihre Mutter nicht hängen lassen, wären sie heil aus der Sache herausgekommen. Doch nun bangt das Mädchen um eine seiner wenigen Bezugspersonen. Um das Geld zusammenzubekommen, das die Entführer von Rosalyn fordern, beschließt sie, einen ungewöhnlichen Weg zu gehen: Sie meldet sich für das "Thieves Gambit" an, einen geheimnisvollen Wettbewerb von Gaunern und Dieben. Wer gewinnt, hat einen Wunsch frei - und Rosalyn möchte nur eines: ihre Mutter wiederhaben.

Ein Wettbewerb unter Dieben ist kein Kaffekränzche

Die Geschichte dieses ungewöhnlichen Mädchens ist spannend und kurzweilig erzählt. Autorin Kayvion Lewis hat eigenwillige Charaktere geschaffen und beweist gleichzeitig den Mut, sich von einigen bereits nach wenigen Seiten wieder zu trennen. Ein Wettbewerb unter Dieben ist kein Kaffeekränzchen, und so viel darf man verraten: Nicht jeder wird bestehen. Rosalyn begegnet im "Thieves Gambit" einer alten Bekannten, die zur Rivalin geworden ist, sie lernt aber auch einen charmanten jungen Mann kennen, der vielleicht mehr sein könnte für sie. Wenn da nur nicht die Worte ihrer Mutter wären: Traue niemandem.

Die junge Rosalyn Quest macht während des Wettbewerbs schnell ihre eigenen Erfahrungen. Denn manchmal muss man vertrauen, manchmal wird man getäuscht, manchmal überrascht. Das alles passiert in "Thieves Gambit" in kurzer, dichter Abfolge, die Spannung lässt eigentlich nie nach. Das Ende hält einige unerwartete Wenungen bereit, allerdings kommt es auch sehr plötzlich. Fast hat man das Gefühl, Kayvion Lewis hätte eine bestimmte Seitenvorgabe gehabt und plötzlich gemerkt, dass sie über dieses Ziel hinausschießt, wenn sie die Zügel auf den letzten paar Seiten nicht immens anzieht, um ihre Geschichte wieder einzufangen. Ein Glück für ihre Leser: Der zweite Band, "Heist Royale" ist bereits auf dem Markt. Das Klauen und Misstrauen sowie die Spannung können also weitergehen ...

Kayvion Lewis: Thieves Gambit. Aus dem Amerikanischen von Christa Prummer-Lehmair; dtv, 416 Seiten, 20 Euro.