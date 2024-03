Jugendbuch "Climate Action": Wie weit gehst du, um die Welt zu retten?

Die jungen Klimaaktivisten Pauline, Sadiq und Vic riskieren viel, um mit illegalen Aktionen Umweltzerstörung und Billiglohnproduktion anzuprangern. In Christian Linkers Buch "Climate Action" muss aber auch der Lesende mehrfach entscheiden, wie er handeln würde.

In Zeiten, in denen Kunstwerke mit Bratensoße beworfen werden und sich Menschen auf Straßen und Rollbahnen festkleben, kommt zwangsläufig die Frage auf, warum Klimaaktivisten immer wieder zu solch drastischen Maßnahmen greifen. Warum sie mitunter auch vor Straftaten nicht zurückschrecken, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Eine intensive Spurensuche, was die junge Generation vor allem beim Thema Klimaschutz dazu bewegt, die Grenzen des Rechtsstaats für ihre Überzeugungen zu überschreiten, bietet der mehrfach preisgekrönte Jugendbuchautor Christian Linker in seinem neuen Werk "Climate Action".

Seine Hauptfigur, die 16-jährige Pauline, will unbedingt etwas tun. Will sich wirkungsvoll dafür einsetzen, die Zerstörung des Planeten zu stoppen und den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Doch erst, als sie sich mit Sadiq und Vic aus ihrer Klasse zusammentut, wird ihr klar, wie schnell man Aufmerksamkeit mit illegalen Aktionen bekommt. Ihr tut es gut, endlich ernst genommen zu werden, durch die Gruppe fühlt sie sich bestätigt. Schließlich geht es um die gute Sache – selbst wenn das schlechte Gewissen manchmal an ihr nagt. Was für das Trio mit dem noch relativ folgenlosen Aufstechen von Autoreifen an Geländewagen beginnt, endet allerdings bald in Aktionen, die die Polizei auf den Plan rufen.

In ihrem Tagebuch berichtet Pauline von der Gründung der Gruppe "Too hot"

Besonders faszinierend sind die zwei Erzählperspektiven, die Linker wählt, um jeden Leser und jede Leserin in die Pflicht zu nehmen. Er zwingt sie, sich im Kampf um das Klima zu positionieren. Denn diejenigen, die das Buch lesen, entscheiden ab der Hälfte mit ihrer jeweiligen persönlichen Wahl, wie die Geschichte weitergeht.

Gleich zu Beginn wird den Leserinnen und Lesern ihre Rolle zugeteilt. "Ein fliehendes Mädchen, ein kurzer Rempler. Erst zu Hause merkst du, dass sie etwas in deine Tasche geschmuggelt hat. Ein Tagebuch – mit brisantem Inhalt." Dann folgen optisch abgesetzt Paulines handschriftliche Tagebucheinträge in chronologischer Reihenfolge – und schon steckt man mittendrin im Geschehen. Verfolgt gebannt, welche Entstehungsgeschichte das Mädchen und ihre Gruppe haben. Warum sich ein Flüchtlingsjunge, eine reiche Unternehmertochter und Einzelkind Pauline, die mit ihrer alleinerziehenden Mutter in einer kleinen Wohnung lebt, zusammenschließen. Und an welche Aktionen sich die drei wagen, um in ihrer Stadt Themen wie Klimaverschmutzung, Ressourcenverschwendung und textile Billiglohn-Produktion anzuprangern.

Raffinierter Schachzug von Jugendbuchautor Christian Linker

Dank der Sozialen Medien greifen die Mechanismen rasend schnell. Rasant verbreiten sich die Neuigkeiten, wenn die Aktivistengruppe "Too hot" wieder zugeschlagen hat. Pauline, Vic und Sadiq sind euphorisiert von ihrer neuen Macht. Doch an einer Stelle wird es brenzlig – und Autor Linker wirft dir als Lesendem den Ball zu. Entscheidest du dich, Pauline anzurufen, weil sie dir ihre Handynummer ins Tagebuch gekritzelt hat? Gehst du zur Polizei? Oder wirfst du das Tagebuch achtlos weg? Bei jeder Möglichkeit gilt es, auf einer anderen Seite des Buches weiterzulesen. Ein raffinierter Schachzug des Autors, der ab sofort keine Ruhe mehr gibt und nun immer wieder Entscheidungen von seiner Leserschaft einfordert. Alle müssen sich somit fragen, wie weit würden sie selbst gehen für die gute Sache?

Das Jugendbuch "Climate Action" hält sieben verschiedene Enden bereit

So folgt ab Seite 142 ein reges Quer-Blättern durch die letzten 47 Kapitel, denn mit jeder Entscheidung, die der Leser trifft, nimmt die Geschichte eine andere Wendung, die in sieben verschiedene Enden münden kann. Doch je intensiver man sich bei seiner Auswahl mit den "Too-Hot"-Mitglieder auseinandersetzen möchte, je mehr man bereit ist, einzutauchen in ihre Welt, desto spannender wird sie. Bis sie bei der optimalen Wahl tatsächlich in einem brandheißen Finale endet.

So ist Linker einmal mehr ein fesselndes Buch zu einem hoch aktuellen, gesellschaftspolitischen Thema aus Sicht der Jugend gelungen. Beeindruckend, wie er bei dieser unkonventionellen Erzählstruktur die Übersicht behält und alle Stränge logisch ineinander laufen. Einziges Minus: die zwanghafte Gender-Korrektheit. Die Sternchensetzung nervt irgendwann, weil sie den Lesefluss stört und in abstruse Formulierungen führt wie: "Hey", rief da eine*r, und das war keine*r von uns". Betrüblicher Tiefpunkt: die Fußgänger*innenzone.

Christian Linker: Climate Action. Thienemann, 288 Seiten, 15 Euro - ab 12 Foto: Thienemann Verlag

