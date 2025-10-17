Kann man sich trennen und trotzdem zusammenbleiben?

Moni und Kalle sehen erleichtert aus, als sie offenbaren, dass sie einen Entschluss gefasst haben. „Wir wollen die Liebespaar-Ebene auflösen“, sagt Moni. Beide schauen sich so versöhnlich an wie noch nie in einer Sitzung. Sie wollen weiter zusammen wohnen, in den Urlaub fahren und den Waffelsonntag mit den Kindern bewahren - aber ohne sexuelle Nähe. Haben sie sich nun getrennt oder nicht?

Früher war es eindeutig: Man trennte sich – Punkt. Ein bisschen Drama, mit Glück eine friedliche Koexistenz, fertig. Dass man sich trennt und dennoch bleibt, aber in einer anderen Rolle, das kam schlicht nicht vor. Oder nur selten. Und so stehen Paare heute etwas ratlos da, zwischen alten Normen und neuen Realitäten. Konsequente Trennungen, bei denen trotz gemeinsamer Kinder kaum ein Wort gewechselt wird, gibt es zwar noch, aber oft fehlt es den Beteiligten nur an Alternativen.

Wechselmodell, Eltern-WG, Patchwork-Urlaub - alles ist möglich

Die neuen Trennungsmodelle tragen einen Hauch von Anarchie und Liberalismus in sich. Anarchie, weil sie die alten Regeln sprengen. Das starre „zusammen oder getrennt“ reicht nicht mehr, um eine Beziehung zu beschreiben. Paare schreiben ihr eigenes Drehbuch: Wechselmodell, Nestmodell, Eltern-WG, Polyamorie oder Patchwork-Urlaub - alles ist möglich, wenn auch nicht nötig, natürlich. Und Liberalismus, weil sie Freiheit und Selbstbestimmung verkörpern. Jede Familie darf aushandeln, was für sie funktioniert, unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen. Das Ergebnis wirkt von außen oft chaotisch – im Inneren aber ist es nichts anderes als gelebte Flexibilität. Denn Familie ist heute ein dynamisches Konzept.

Die Beziehung zwischen Eltern kann man sich wie ein Haus mit drei Stockwerken vorstellen. Ganz unten ist die Ebene des Liebespaares, sie bildet das Fundament. Darüber stehen die Alltagsbuddies, die zusammen Wäsche- und Einkaufskörbe schleppen und Rechnungen sortieren. Und in der obersten Etage gibt es die Eltern-Paar-Ebene, die bestenfalls auch dann funktioniert, wenn im Keller die Sicherungen rausfliegen.

Wenn sich ein Paar trennt, stürzt nicht gleich das ganze Haus ein. Meistens kracht es „nur“ im Erdgeschoss, dort, wo das Liebespaar wohnt. Oben im Elternstockwerk bleibt das Licht an. Und auch die Alltagsbuddies im ersten Stock machen oft noch Dienst – solange Kinder mit im Haus wohnen. Trennung ist also kein Abriss, sondern ein Umbau. Manchmal auch eine Kernsanierung.

Ich habe schon einige Paare erlebt, die es geschafft haben, die unterste Etage friedvoll zu verlassen. Die gemeinsam Kisten gepackt und Türen für neue Partnerschaften geöffnet haben. Die Schwierigkeit besteht darin, dass Paare oft nicht wissen, welches Verhalten nach einer Trennung „angemessen“ ist - weil niemand beurteilen kann oder sollte, was im Einzelfall angemessen ist.

Trennungen müssen nicht immer ein Endpunkt sein, sie können auch Umbauphase sein

Moni und Kalle wollen es ausloten. Fünfzehn Jahre zusammen, zwei Kinder. Im Erdgeschoss ist die Luft raus: Das Liebespaar zieht aus. Aber das Elternstockwerk bleibt bestehen, und auch im Alltag halten sie sich wacker. Sie wohnen als Eltern-WG im gleichen Haus - nur mit neuer Schlafordnung. Für die Kinder ändert sich erstmal wenig. Doch das Umfeld zeigt sich irritiert: „Wie geht das? Seid ihr verrückt?“ Verrückt? Vielleicht. Aber vielleicht auch einfach pragmatisch. Oder trotz Trennung tief verbunden.

Das eigentlich Verrückte ist, dass wir immer noch so tun, als gäbe es nur „zusammen“ oder „getrennt“. Die Realität sieht anders aus. Es gibt Eltern, die nach der Trennung zu besseren Freunden werden. Es gibt Patchwork-Gruppen, die sonntags zusammen grillen. Wieder andere trennen sich auf Zeit und probieren es später nochmal. Und ja, es gibt auch die, die sich kaum aushalten und das Haus abreißen. Alles möglich. Paare haben den Spielraum, auszuprobieren, wie sie Familie leben wollen. Keine Variante ist gültiger oder besser als eine andere.

Vielleicht ist es Zeit, dass wir Trennungen neu denken. Nicht als Endpunkt, sondern als Umbauphase - in der alles erlaubt ist, solange das Elternstockwerk nicht einstürzt. Denn eines ist klar: Kinder brauchen keine bestimmte Form, sondern Inhalt - und Sicherheit. Sie müssen wissen: Die oberste Etage steht stabil, auch wenn unten die Bauarbeiter lärmen. Es ist Zeit, die Vielfalt von Trennungsarchitektur sichtbar zu machen. Trennungsetikette? Gibt es nicht. Aber auch ein saniertes Haus ist ein Zuhause.

Zur Person Romy Winter arbeitet seit 2018 als Paar- und Familientherapeutin, hat mehrere Bücher geschrieben, darunter „Das Herz der Familie - Mehr Paar und nicht nur Eltern sein.“ In unserer Partnerschaftskolumne schreibt die 41-Jährige jetzt alle zwei Wochen über Beziehungsthemen.