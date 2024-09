Südwesten bei Kita-Quote im Ländervergleich weit hinten

Fast nirgendwo in Deutschland sind im Verhältnis so wenige Kinder unter drei Jahren in der Kindertagesbetreuung wie in Baden-Württemberg. Der Anteil betreuter Kinder liegt im Südwesten bei gerade mal 32 Prozent, wie das Statistische Bundesamt im Wiesbaden mitteilt. Diese Quote ist nur in Bremen noch niedriger mit 30 Prozent. Die bundesweit höchsten Quoten erreichen Mecklenburg-Vorpommern (60,3 Prozent), Sachsen-Anhalt (59,4 Prozent) und Brandenburg (59,1 Prozent). Baden-Württemberg liegt auch unter dem westdeutschen Durchschnitt von 33,9 Prozent.

Weniger Kinder insgesamt in Betreuung

Erstmals seit drei Jahren ist die Zahl der Kinder unter drei Jahren in Kindertagesbetreuung laut dem Bundesamt deutschlandweit leicht gesunken. Zum Stichtag am 1. März 2024 wurden rund 848.200 Kinder in einer Kita oder in einem anderen Angebot betreut, das war ein Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Dies sei der erste Rückgang seit dem Jahr 2021. Da die Zahl der Kinder unter drei Jahren generell sank, stieg die Betreuungsquote dennoch leicht von 36,4 Prozent auf 37,4 Prozent.