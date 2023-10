Sid Sharp erzählt von einer Maskerade mit überraschender Wendung.

Die Tarnung des Wolfs im Schafspelz wird in Sid Sharps außergewöhnlichem Comic auf amüsante und zugleich vielschichtige Weise umgedeutet: Belwidder Rückwelzer – schon der Name ein Ereignis – ist ein Schaf, das mit sich und seinem zurückgezogenen Leben im Reinen ist. Wären da nicht die Brombeeren im Wald, die es so gern nascht, deren Genuss aber die Wölfe im Wege stehen, vor denen Belwidder große Angst hat. Als dunkle Schatten mit gefährlichem Gebiss treten sie in Sharps opulenter bunter Waldlandschaft zunächst in Erscheinung. Weil Belwidder ein kreatives Schaf ist, näht es sich ein Kostüm und wird zum Schaf im Wolfspelz. So kann es nun unerschrocken den vermeintlichen Artgenossen entgegentreten. Allerdings bekommt die Verkleidung bald einen Riss und immer mehr kommt das wuschelige Schafsfell zum Vorschein. Das könnte gefährlich werden, wenn nicht … Die kanadische Illustratorin findet eine pfiffige Lösung, die sie zeichnerisch sehr variationsreich mit leuchtenden Farben auf schwarzem Hintergrund plakativ ins Bild setzt. Mit wenigen Strichen und noch weniger Worten charakterisiert sie ihren Helden, der es lernt, zu sich selbst zu stehen und seine Ängste zu überwinden, und deshalb Freunde findet.

Sid Sharp: Der Wolfspelz. Übs. von Alexandra Rak, NordSüd, 136 Seiten, 22 Euro, ab 6

