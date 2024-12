Kirche, muss die ganze Familie mit?

An Heiligabend mit Kind und Kegel in die Christmette, das ist in vielen Familien feste Tradition. Doch wird sie auch von allen gemocht? Die Zeiten ändern sich. Immer weniger Menschen sind gläubig, manche wollen auch mit der Institution Kirche nichts mehr zu tun haben … Nun wünschen es sich die Eltern an Heiligabend so sehr, dass alle gemeinsam in die Kirche gehen. Krippenspiel, Weihnachtsbotschaft, Oh, du Fröhliche und ein bisschen Schaulaufen – so wie es immer war. Und nun? Augen zu und durch? Mitgehen um des lieben Friedens willen? Oder wie sage ich meinen Eltern, dass ein Kirchenbesuch für mich nicht (mehr) infrage kommt? Und andersrum, wie verhalte ich mich, wenn ein Familienmitglied aus dem gemeinsamen Ritual aussteigen will?

In jedem Fall hilft Toleranz, raten Familientherapeuten, die darin kein großes Problem sehen. Die einen gehen, die anderen eben nicht. Zwang sei eher kontraproduktiv und Gegensatz zu einem schönen Fest, dass man ja schließlich zusammen feiern will. Aber netter wäre es, den Entschluss gegen den Kirchgang rechtzeitig mitzuteilen, sodass nicht diskutiert werden muss oder einer/eine enttäuscht loszieht, wenn quasi schon zur Messe geläutet wird.

In der Kirche den Zauber von Weihnachten erleben

Pfarrerin Barbara Krauße findet übrigens, „dass man nur für sich und nicht für andere in die Kirche gehen sollte“. Natürlich freue sie sich über eine volle Kirche an Heiligabend, „superschön sei es, wenn viele Leute kommen“. Den Kirchenbesuch vieler Leute in ihrer evangelischen Gemeinde in Allach-Untermenzing sieht sie als Chance, den Leuten Vorurteile gegenüber der Kirche zu nehmen. „Niemand sollte das Gefühl haben, er muss an Heiligabend in die Kirche gehen“, sagt die Pfarrerin. „Davon wird man auch nicht gläubiger“. Dass manche nur einmal im Jahr – und zwar an Heiligabend – in die Kirche gehen, sieht Krauße positiv: „Schön, dass sich viele die Zeit nehmen, den Zauber von Weihnachten zu erleben.“ (AZ)

