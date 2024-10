Witwe von Richard Lugner jetzt ohne Job

Sechs Wochen nach dem Tod des österreichischen Gesellschaftslöwen Richard «Mörtel» Lugner muss sich seine Witwe einen neuen Job suchen. Die 42-jährige Simone Lugner wurde vom Management des Einkaufszentrums «Lugner City» gekündigt. Aufgrund der Neuausrichtung und Reorganisation des Unternehmens habe die Geschäftsführung der Lugner City verschiedene Änderungen beschlossen, teilte eine Sprecherin mit. «Eine dieser Änderungen betrifft die Entscheidung, das Arbeitsverhältnis von Frau Simone Lugner nicht fortzusetzen.»

Den Job in der «Lugner City» mit ihren rund 100 Geschäften hatte Simone Lugner seit 1. August. Aber so richtig Fuß gefasst habe sie dort nicht, räumte sie ein. «Ich habe ja immer wieder gefragt, was ich tun kann, wann wir meine Aufgaben verteilen», sagte sie dem «Kurier». Zunächst habe sie gedacht, dass alle mit dem Begräbnis beschäftigt seien und deshalb keine Pläne für sie entworfen hätten. «Dass die aber in Wirklichkeit anscheinend schon die ganze Zeit meinen Austritt geplant haben, das hab ich natürlich nicht kapiert», sagte sie dem Blatt.

Richard Lugner hatte Simone am 1. Juni geheiratet. Es war seine sechste Ehe. Sie dauerte nur 72 Tage. Der Unternehmer starb im August im Alter von 91 Jahren. Über Österreichs Grenzen hinaus war Lugner vor allem durch seine Auftritte beim Wiener Opernball an der Seite berühmter Frauen geworden. Für hohe Gagen engagierte er jedes Jahr Hollywood-Größen, um sie in der Wiener Oper zum Tanzparkett zu führen. In diesem Jahr war Elvis-Witwe Priscilla Presley an seiner Seite.

Icon Vergrößern Ein glücklicher Moment im Sommer: Lugner heiratet zum sechsten Mal. Foto: Florian Wieser/APA/dpa Icon Schließen Schließen Ein glücklicher Moment im Sommer: Lugner heiratet zum sechsten Mal. Foto: Florian Wieser/APA/dpa

Icon Vergrößern So sah sich Lugner am liebsten: Elegant und bereit für jede Feier Foto: Max Slovencik/APA/dpa Icon Schließen Schließen So sah sich Lugner am liebsten: Elegant und bereit für jede Feier Foto: Max Slovencik/APA/dpa