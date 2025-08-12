Contra Labubus: Man kann Menschen online jeden Schrott verkaufen

Wirklich niemand braucht Labubus. Das einzige Aushängeschild des diesjährigen Kauftrends, an den sich kommendes Jahr kaum mehr jemand erinnern wird: Die Figuren sehen irgendwie komisch aus, wirken durch die übergroßen Augen und dem weichen Fell aber zumindest ein bisschen niedlich. Nachdem das aber alleine nicht reicht, hat die chinesische Firma Pop-Mart sich einen besonderen Clue einfallen lassen. Man verrät den Kundinnen und Kunden einfach nicht, für welches Labubu sie da gerade ihr Geld herauswerfen.

Stattdessen kauft man eine sogenannte Blind-Box. Das Auspacken sorgt so für den Überraschungsmoment. Bekomme ich beim Kauf nur das langweilige Rote oder eben doch das superseltene „Secret Labubu BlackGold“? Was soll das? Niemand würde im Supermarkt auf die Idee kommen, eine Mystery-Tomatenpackung zu kaufen: Sind sie rot? Sind sie grün? Haben sie ein flauschiges, weißes Fell?

Labubus wurden durch Soziale Medien zum Micro-Trend des Sommers

Dass die kleinen Trollfiguren überhaupt beliebt sind, liegt rein an Social Media. Durch eine groß angelegte Werbekampagne spülen sich Labubus in unseren Feeds rauf und runter: Von Unboxing-Videos bis hin zu „Ich habe das einzige 24-Karat Labubu“ (hier absolute Wegsehempfehlung). Verstärkt wird der Hype noch durch die Verknappung des Produkts. Lange Liefertermine, ewige Schlangen vor den Läden.

Hat man schließlich alle Mühen überwunden und hält endlich die heiß ersehnte Figur in den Händen, um auf Instagram und TikTok damit prahlen zu können, ist der Trend leider längst vorbei. Das Labubu verschwindet schnell mit dem ganzen anderen Müll im Schrank. Aber Hauptsache, man war dabei.