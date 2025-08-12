Icon Menü
Labubus sind der Trend des Sommers: Und das ist auch gut so

Kommentar

Pro Labubus: Wer kauft schon nur, was man wirklich braucht?

Was früher die Sticker oder Sammelkarten waren, sind nun eben chinesische Kobolde. Sie machen Spaß und bieten eine Mini-Flucht aus dem Alltag. Kann man da ernsthaft etwas dagegen haben?
Von Anabel Kufeld
    •
    •
    •
    Die Eröffnung des Pop Mart-Ladens in Berlin sorgte für großen Andrang. Es ist der erste Laden in Deutschland, in dem Labubus verkauft werden.
    Die Eröffnung des Pop Mart-Ladens in Berlin sorgte für großen Andrang. Es ist der erste Laden in Deutschland, in dem Labubus verkauft werden. Foto: Jens Kalaene, dpa

    Manche kaufen sich Designerhandtaschen für den Preis eines Gebrauchtwagens. Andere vernaschen goldverzierte Schokolade à la Dubai. Und jetzt zahlen Leute halt bis zu 50 Euro für eine Labubu-Blindbox. Ja, 50 Euro für ein 10 cm kleines Plüsch-Viech mit schielenden Kulleraugen, das man sich nicht einmal selbst aussuchen kann.

    Was nach kapitalistischem Wahnsinn klingt, kann durchaus Sinn ergeben. Dieser Nervenkitzel, ausgelöst durch die Ahnungslosigkeit, welches Tierchen sich nun in der mysteriösen Blindbox verbirgt, scheint etwas zu sein, wonach der Mensch immerzu strebt. „Ist es vielleicht das super-duper seltene blaue Labubu??“ Was früher die Sticker oder Sammelkarten waren, sind nun eben chinesische Kobolde, die man als Accessoire tragen kann. Wie Lotto, nur süßer. Subjektive Meinung.

    Labubus sind der Mega-Hype des Jahres, Promis wie Rihanna oder Kim Kardashian tragen sie

    Fairerweise muss auch erwähnt werden, dass der stattliche Preis des Labubus erst durch den Mega-Hype dieses Jahres so explodiert ist. Bevor Promis wie Rihanna oder Kim Kardashian sich diese Wesen an die Handtaschen befestigten, konnte ein Labubu für bereits umgerechnet 13 Euro erworben werden.

    Warum jetzt also auf die armen kleinen Monster einschlagen, warum die großen Monsterfans verhöhnen, weil die - hahaha - einer perfiden Werbeidee auf den Leim gehen? Da vielleicht dann doch ersteinmal sich im eigenen Leben umschauen, ob man all das wirklich benötigt, mit dem man sich umgibt. Und vielleicht ist ein Labubu genau das, was manche Menschen gerade brauchen: Zwischen Inflation, Weltschmerz und Rentenangst eine Art Mini-Flucht aus dem Ernst des Alltags. Etwas, das einen bisschen froher macht. Echt jetzt, kann man dagegen etwas haben?

