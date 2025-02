Mmh... Mehlwurm: Warum die Krabbler im Essen fast schon appetitlich sind

Da erlässt die EU eine neue Verordnung und die Abscheu ist groß. Mehlwürmer im Brot? Igitt! Dabei ist die Larve des tenebrio molitor längst erlaubt, getrocknet als Snack oder zerrieben als Zutat. Auch Wanderheuschrecken, Hausgrillen, Mehlkäfer und Getreideschimmelkäfer dürfen serviert werden. Neu ist nur, dass ein französisches Unternehmen jetzt UV-behandeltes Mehlwurmpulver ins Brot, Obstkompott oder in den Kuchen mischen darf.

Man kann angewidert den Kopf schütteln, aber verglichen mit den Inhaltsstoffen, die bereits in Lebensmitteln stecken, wirkt das Mehlwurmpulver fast schon appetitlich, denn manche Zutatenliste liest sich wie das Menü im Dschungelcamp. Zeit, mal ein paar Stoffe hinter den E-Nummern zu entlarven. Triggerwarnung: Erst essen, dann weiterlesen, sonst ist der Appetit vielleicht schnell verflogen.

Erdbeerjoghurts werden nicht mit Sägespänen garniert

Besonders beliebt bei Lebensmittelherstellern ist E120, ein roter Farbstoff, der Marmeladen, Limos und Süßigkeiten ansehnlicher macht. Zur Herstellung werden trächtige Schildläuse ausgekocht, getrocknet und gemahlen. Die Laus scheint angesagt, denn auch im E904 steckt das Tierchen, wenn auch nicht als Ganzes. Nur das Sekret, das die Lackschildlaus zum Schutz ihrer Eier absondert, wird zur Herstellung von Schellack gebraucht. Der wird über Obst, Nüsse, Kaffeebohnen und Süßigkeiten gegossen, damit sie schön glänzen. Na, Lust auf ein Kinder Schoko-Bon? Manchmal landen lausige Ausscheidungen auch ganz natürlich auf dem Brot, denn Waldhonig produzieren Bienen nicht aus Nektar, sondern aus dem zuckerhaltigen Sekret der Blattlaus.

Im gekauften Erdbeerjoghurt stecken zwar keine Sägespäne, selbst gemacht schmeckt er aber doch am besten. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Aber zurück zu den E-Nummern. Die werden seit Anfang der 1960er-Jahre vergeben, mittlerweile sind mehr als 300 Stoffe erlaubt. Firmen können bei der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) eine Zulassung anfragen und müssen wissenschaftlich nachweisen, dass ein Stoff unbedenklich ist. Nicht eklig, sondern essbar sollen sie sein.

Reine Kopfsache also, dass E920 aus Federn oder Schweineborsten gewonnen wird und Brötchen fluffig macht. Dass E1520 Aromen verstärkt, aber auch in Frostschutzmittel steckt. Oder dass E320 das Ranzigwerden von Fett verhindert, chemisch aber mit dem Holzschutzmittel Phenol verwandt ist. Apropos Holz, lange hielt sich das Gerücht, Erdbeerjoghurts würden mit Sägespänen garniert. Zwar setzen Hersteller auf künstliche Aromen wie Vanillin, das aus Holz extrahiert werden kann, aber Späne kommen nicht in den Becher. Noch so ein Mythos: Taurin wird als Wachmacher in Energydrinks gemixt, der Stoff wird aber künstlich und nicht aus Stierhoden hergestellt.

Insekten müssen auf der Verpackung klar deklariert werden

An Ideen fehlt es der Lebensmittelindustrie nicht. Schlachtabfälle werden ausgekocht, zu Gelatine verwurschtelt und in Marshmallows, Schokoküsse und Gummibärchen gemischt. Wein wird mithilfe von gemahlenen Fischblasen gefiltert. Soßen und Suppen werden mit Glutamat gewürzt, Eis und Cremes mit Stickstoff aufgeblasen. Auch kreativ: Damit das Ei auf dem belegten Semmerl immer gleich aussieht, werden Eier getrennt, in ein Rohr gepresst und gegart. Heraus kommen Stangeneier.

In Süßigkeiten steckt oft Gelatine. Foto: Henning Kaiser, dpa

Da wirken UV-behandelte Mehlwürmer gar nicht mehr so ausgefallen. Die Krabbler können sich auch nicht hinter E-Nummern verkriechen, sondern müssen beim Namen genannt werden. Überhaupt wird in der EU mehr deklariert und kontrolliert als in anderen Ländern, zum Vorteil von Mensch und Tier, wie die Verbraucherzentrale erklärt. Keine Scheu also vor den Insekten? Experten zufolge sollen sie als alternative Proteinquelle recht gesund sein und andernorts gehören sie zur normalen Küche.

Schweden lieben Stinke-Hering, Isländer genießen ihren Gammelhai

Man mag mit Ekel auf die vermeintlich exotischen Esskultur anderer Länder blicken, aber auch hierzulande wird Fragwürdiges serviert. Gewürzte Blutwurst mit Stückchen von der gepökelten Schweinszunge klingt nicht unappetitlicher als Katzenkot-Kaffee oder ausgebrütetes Vogelei. Und so ein Spanferkel dreht sich nicht ansehnlicher am Spieß wie ein frittierter Skorpion. Ein Peruaner mag sich beim Anblick eines Wurstsalatbergs im Biergarten vielleicht auch sein gebratenes Meerschweinchen herbeisehnen. Verspeist und verschmäht wird, was gewohnt ist.

Geschlossen ist Surströmming ein netter Anblick. Öffnet sich die Dose, entfaltet sich ein höllischer Gestank. Foto: Veronika Lintner

In Großbritannien landen Lammnierchen auf dem Frühstückstoast, die Norweger stehen auf scharfen Sauermilch-Schimmelkäse. Legendär unter den gefürchteten Lebensmitteln: Surströmming. Beim beißenden Geruch kommen selbst den Schweden die Tränen, trotzdem lieben sie ihren gegorenen Stinke-Hering. Konkurrenz macht ihm nur der Hákarl, den die Isländer vergraben und wochenlang faulen lassen. Für sie ist der Gammelhai purer Genuss. Ach ja, und dann sind da noch die Franzosen, die Gourmets des Kontinents, die ihre foie gras zur Delikatesse erheben, auch wenn sich beim Gedanken an die Herstellung einem der Magen umdreht. Da wird den Gänsejungen Maisbrei in den Magen gepumpt bis sie eine Fettleber bilden. Die landet dann auf dem Teller. Bon Appétit!