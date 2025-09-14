Es ist doch nicht vorbei, wenn es vorbei ist

Alle Sportler wissen es, und Rocky hat es auf den Punkt gebracht: „Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.“ Es nützt nichts, als erster beim Triathlon aus dem Wasser zu steigen, wenn man einen Ironman gewinnen will, muss man als erster über die Ziellinie laufen. Man muss bereit sein, über zwölf Runden zu gehen. Und das kann erschöpfend sein, etwa wenn keine 100 Meter gerannt werden, sondern ein Marathon.

Beim Marathon der Frauen hört Vanessa Wilson nicht mehr auf zu laufen

So geschehen in Tokio bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft bei schwül-warmen Bedingungen der australischen Athletin Vanessa Wilson, die mit ihren 43 Jahren eigentlich jede Menge Erfahrung mit ins Frauen-Rennen gebracht hat. Doch sie war im Tunnel und hörte einfach nicht mehr auf zu rennen. Auch dann nicht, als der Stadionsprecher wiederholt „Stopp“ rief. Erst ein Helfer, der auf die Bahn lief, konnte er Wilson dazu bringen, stehen zu bleiben, aber da hatte sie die Ziellinie längst hinter sich gelassen. „Ich war so benommen von der Hitze. Ich dachte einfach, ich müsste noch weiterlaufen“, sagte sie danach der Bild-Zeitung.

Auch in der Politik merkt man, dass es nicht vorbei ist, wenn es vorbei ist

Für sie war es nicht vorbei, wenn es vorbei ist. Und wir sehen, wie das erlösende Ziel auch anderswo aus dem Blick gerät, politisch etwa. Auch wenn die Koalitionäre Anfang Mai ihren Koalitionsvertrag unterschrieben haben, mit dem gemeinsamen Regieren haben sie noch nicht wirklich angefangen. Stattdessen wird munter weiter gefordert, Steuererhöhung, Steuersenkungen, höhere Basis für Sozialbeiträge, niedrigere, als ob noch immer Wahlkampf wäre. Und die vielen Stadionsprecher, die von allen Seiten der Regierung zurufen, endlich mal anzufangen mit dem Job, werden auch nicht gehört.