Thomas Melle und sein Roman „Haus zur Sonne“: Horror-Sanatorium für Lebensmüde

Was man sich als Mensch alles wünschen kann: „Unsichtbar sein. Eine ausgestorbene Tiergattung zum Leben erwecken und neu auf der Welt aussetzen. In China für immer verlustig gehen. Auf einer Party von Jack Nicholson in den Siebzigern abfeiern …“

Was aber, wenn man sich nichts wünscht – außer dem Tod? Darüber schreibt Thomas Melle in „Haus zur Sonne“, eine der eindrücklichsten Lektüren dieses Herbstes, niederschmetternd, mitreißend, nominiert für den Deutschen Buchpreis.

Der namenlose und wunschlos unglückliche Ich-Erzähler, der sich hier freiwillig in jenes „Haus zur Sonne“ einweisen lässt, trägt das Schicksal des Autors. „Eigentlich bin das ich“, hat der Schriftsteller in einem Interview mit dem Stern gesagt. Thomas Melle leidet seit seiner Jugend an einer bipolaren Störung, im Buch „Die Welt im Rücken“ hat er über die Zumutungen dieser Krankheit geschrieben. Der neue Roman liest sich erst einmal als traurige Fortsetzung.

Die Katastrophe, wie Melle es nennt, war wieder passiert, „es hatte mich erneut weggeflutet.“ Zwei Jahre Manie, ausgelöst durch einen Artikel von ihm zur Nobelpreisverleihung an Peter Handke, durch den er in den Strudel der Debatte gerät und durchgeschleudert wird. Zwei Jahre, in denen er Freundschaften, seine Wohnung, seinen Ruf, sprich sein ganzes Leben zerstört, danach zwei Jahre als „depressives Elend, voller Scham und Schande, eigentlich unfähig zu leben.“ Er fühlt sich bereits wie Asche.

Ein Pilotprojekt zur Selbstabschaffung, staatlich gefördert

Im Roman bietet sich ein, wie soll man es nennen, Ausweg? Irrweg? Im Jobcenter entdeckt der Protagonist einen Flyer, angepriesen wird das „Pilotprojekt zur Lebensverbesserung, Traumverwirklichung, Selbstabschaffung“, offiziell unterstützt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, bei Interesse solle man einfach mit dem Fallmanager sprechen … Satire, wie er zuerst vermutet? Nein, da ist er also, der Weg ins Haus zur Sonne, eine Art Sanatorium für Lebensmüde – ein dystopischer Albtraum. Der aber erst einmal genau das hält, was der Flyer verspricht.

Das Horrorresort ähnelt einem Wellnesshotel. Yoga, Massagen, leichtes Essen, dazwischen Schwimmen am Pool … Und jederzeit die Erfüllung aller nur erdenklichen Träume. Dafür werden den Klienten in cleanen Simulationsräumen, wie sie genannt werden, über einen Zugang im Nacken Drogen verabreicht. „Ihr Wunsch ist uns Mission, heißt es bei uns. Und das täglich neu“, sagt eine Mitarbeiterin. – „Aber was, wenn ich nur selten weiß, was ich will?“– „Dann helfen wir Ihnen.“ Vom neuen Klienten, vom Kopf des Schriftstellers, verspricht man sich im Haus zur Sonne so einiges, um das Angebot für die Zukunft weiterzuentwickeln.

Was sich wünschen, wenn man doch eigentlich längst Abschied genommen hat?

Was also sich wünschen, wenn man doch eigentlich längst Abschied genommen hat? Ein Date nach dem anderen? Sollte er mal ausprobieren, rät ihm eine der Lebensmüden. Eine andere schwärmt ihm von ihren simulierten Friedensverhandlungen mit den Mächtigen der Welt vor. Warum? „Vielleicht, um sich einmal nicht ohnmächtig zu fühlen. Um einmal keine bloße Nummer zu sein.“ Im Schwimmbad trifft er Laurenz, eingegipst und bandagiert, der ihm erzählt, das sei Teil seiner Optimierung. „Ich bin hier, um endlich so auszusehen, wie ich immer aussehen wollte.“

Was also sich wünschen? Erst einmal vielleicht etwas Einfaches, einen kleinen Rausch, um zu vergessen. Strand, Wellen, Himmel, Auflösen im Glück. Dann eine Kreuzfahrt, Lottogewinn, eine Zugreise nach Rom, ein versöhnliches Treffen mit Freunden, alles möglich, auch ein Spaziergang durch die eigene Vergangenheit, in dem man noch mal so einiges glätten kann.

Das perfide Programm, es scheint zu Beginn tatsächlich auch dank stimmungsaufhellender Tabletten, zu wirken. Aber natürlich auch das alles nur eine Illusion. Es gibt keinen glücklichen Ort für diesen Erzähler.

Der Roman selbst, er gaukelt nichts vor. In unzähligen Schleifen beschreibt Melle das ganze düstere Wesen der Depression, über den Selbstekel, übers unrettbar verloren sein. Aber ganz ohne Hoffnung lässt er seine Leserschaft nicht. Der Protagonist wird renitent, fragt sich, ob er hier nicht doch „bei einer besonders perfiden Form der fremdbestimmten Euthanasie dabei“ ist, und er spürt einen Funken „Lebenstrotz“. Das aber ist nicht vorgesehen, siehe Punkt drei des Flyers: Selbstabschaffung.

Ein unglaublicher Roman, und dazu zählt auch dieses Kunststück: Dass es Melle in seiner schonungslosen Ehrlichkeit und mit seiner sprachlichen Virtuosität gelingt, dass sich beim Lesen tatsächlich auch so etwas wie Glück einstellt – wie es eben großartige Literatur erzeugen kann.

Was sich wünschen? Im Haus zur Sonne wird den Klienten auf einem Tablet ein Katalog der Wünsche angezeigt, als Inspirationsquelle. „Einmal verstehen, wofür wir eigentlich leben. Bungee-Jumping vom Eiffelturm. Die Welt kurz sehen, wie Gott sie sieht. Noch einmal dreiundzwanzig sein. Kleine Sachen: ich verzeihe mir, mir wird verziehen, ich habe diesen einen Satz nie gesagt, kann ihn einfach ausradieren.“ Oder: Mehr solch gute Romane wie diesen lesen.