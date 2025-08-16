Leslie Mandoki: „Ich war ein illegaler Einwanderer und sprach kein Wort Deutsch“

Herr Mandoki, Sie feiern dieser Tage ein spezielles Jubiläum. Vor 50 Jahren sind Sie durch den Eisernen Vorhang von Ungarn nach Österreich und dann nach Deutschland geflohen. Was hat Sie damals dazu bewogen?

LESLIE MANDOKI: Das war eindeutig die Sehnsucht nach Freiheit. Da ging es nicht um Abenteuerlust oder den Traum von einem Leben mit mehr Geld oder Konsum. Wir wurden, auch wenn die kommunistische Diktatur in Ungarn vielleicht ein bisschen lockerer war, am Ende doch schlichtweg unterdrückt. Als musikalisches Sprachrohr der studentischen Oppositionsbewegung machten wir leidvolle Erfahrungen mit Zensur, Bespitzelung, Verhaftung und Auftrittsverboten. Irgendwann eröffnete mir dann der Chef der staatlichen Kulturbehörde, dass ich nie ein Studio von innen sehen und niemals einen Reisepass bekommen würde. Das wollte ich hinter mir lassen.

Sie waren mit Ihren damaligen Freunden Laszlo Bencker und Gabor Csupo unterwegs. Hatten Sie Angst, dass es am Ende nicht klappen könnte?

MANDOKI: Ja, natürlich. Da gab es den Schießbefehl an der Grenze. Wir hätten dabei also auch sterben können. Aber wir sind diesen Weg gemeinsam gegangen und die Freundschaft ist eine lebenslange Verbindung.

Vor dem Karawanken-Tunnel, der letzten Hürde in den Westen, heißt es, Sie seien drei Tage gelegen, um auf den richtigen Moment zu warten: Suchscheinwerfer erhellten die Nacht. Bewaffnete Soldaten, begleitet von scharfen Schäferhunden, drehten dort ihre Runden. Was ging Ihnen durch den Kopf?

MANDOKI: Ganz ehrlich, wir waren nur in dem Modus: Wir müssen es schaffen! Da ist kein Raum, die Gedanken schweifen zu lassen. Da will man nur noch funktionieren. Wir waren total auf das Ziel fokussiert.

Damit die Hunde keinen Alarm schlagen, haben Sie rohes Fleisch in die Zwinger geworfen. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

MANDOKI: Wir sind da gelegen und haben die Situation beobachtet. Diese Grenzer waren glücklicherweise nicht wirklich professionell, sondern machten eben eher Dienst nach Vorschrift. Und sie ließen ihre Hunde hungern. Dann haben wir denen rohes Fleisch in den Zwinger geworfen, weil wir annahmen, dass die Hunde dann mit Fressen beschäftigt wären – und so war es dann auch.

Sie und Ihre Freunde sind dann ohne weitere Zwischenfälle im Westen angekommen?

MANDOKI: Im Grunde ja. Aber ich habe mich im Eisenbahntunnel verletzt, da flogen uns Fledermäuse ins Gesicht, am Boden war jede Menge Abfall und Ratten. Es war ziemlich eng, stockdunkel und sehr abenteuerlich. Und wir wussten zwar, dass nach 8 Kilometern am Ende des Tunnels Österreich war, aber wir wussten nicht, was uns da erwartet.

Im Westen angekommen, haben Sie schon zweieinhalb Wochen nach der Asylantragstellung im Zentrallager für Asylbewerber auf Lohnsteuerkarte Schlagzeug im Schwäbischen Landestheater gespielt und drei Monate später hatten Sie Ihren Asylpass. Wie haben Sie das geschafft?

MANDOKI (LACHT): Weil damals noch alles analog und nicht digital lief. Nein, im Ernst, in Deutschland herrschte eine andere Stimmung. Damals funktionierte einfach viel mehr als heute. Und wir hatten eine andere Idee vom Einwandern. Es ging darum, Menschen sofort in Arbeit zu bringen und zu integrieren. Ich war ein illegaler Einwanderer und sprach kein Wort Deutsch. Aber ich wollte ankommen, wollte Deutscher werden. Darum sage ich heute auch: Integration ist eine Bringschuld der Migranten. Und nichts integriert besser als Arbeit. Wir mussten uns ja damals im Orchester auch verständigen – und das ging schnell.

Wie sind Sie mit der aktuellen Asylpolitik der Bundesregierung zufrieden?

MANDOKI: Überhaupt nicht. Ich bin deutscher Patriot wegen des deutschen Wertekanons geworden. Toleranz war für mich die „Leitkultur“. Heute müssen wir allerdings höllisch aufpassen, dass aus Toleranz nicht Intoleranz wird. Und Intoleranz darf man nicht tolerieren. Heute entwickelt sich das leider genau in die andere Richtung. Wir müssen den Migranten unsere Werte besser vermitteln. Und das geschieht – wie gesagt – am besten durch Arbeit. Denn dadurch werden Migranten nicht ausgegrenzt, sondern eingebunden, werden ganz schnell Teil der Gesellschaft und können ihren Beitrag leisten. Wenn Migranten heute in Aufnahmeeinrichtungen erst einmal zwei, drei Jahre in Rechtsunsicherheit warten und alimentiert werden, ist das völlig kontraproduktiv.

Sie stehen politisch der CSU vergleichsweise nahe. Hätte Ihnen eine Karriere als Politiker auch gefallen?

MANDOKI: Nein, ich bin ein Freidenker. Das wäre nichts für mich. Brücken zu bauen, auch in solchen politischen Krisen wie heute, das kann ich als Musiker am allerbesten.

Wann wussten Sie, jetzt bin ich auch innerlich hier in Bayern angekommen?

MANDOKI: Auch sehr schnell, denn das war nicht schwer. Die sehr freie und boheme Kultur in München damals hat mir sehr gefallen. Die Münchner Musikszene war ein wichtiger Kristallisationspunkt in Europa. Queen, Deep Purple, Rolling Stones, Elton John – alle haben sie hier aufgenommen. Oder auch Giorgio Moroder, der mit Donna Summer oder Silver Convention den „Munich Sound“ prägte – das war herrlich!

Und da wollten Sie dabei sein?

MANDOKI: Klar – und Klaus Doldinger von Passport hat mich reingebracht. Ich habe Klaus vor unserer Flucht 1975 bei einem Jazz-Festival im heutigen Slowenien kennengelernt. Da hat er mir seine Telefonnummer gegeben. Als ich dann in Deutschland war, habe ich ihn angerufen. Er hat mich dann sozusagen in die Münchener Szene der Studiomusiker eingeführt.

Aber dann sind Sie erst einmal bei Dschingis Khan gelandet, oder?

MANDOKI: Es ist ein bisschen komplizierter. Klaus selbst machte damals ein großes Filmprojekt und hatte unmittelbar nichts für mich. Ich wiederum musste arbeiten, um in München leben zu können. Dann hat mich Klaus als Studiomusiker vermittelt. Das lief sehr gut. So kam dann auch Dschingis Khan. Ich wollte mein eigenes Rockalbum aufnehmen und bewarb mich dafür bei Jupiter Records, der Plattenfirma von Ralph Siegel. Der stellte damals gerade seine Gruppe für den Eurovision Songcontest 1979 zusammen und sagte, wenn ich da mitmache, könne ich im Studio auch mein Album aufnehmen. Ich sollte da eine Nummer singen und dachte, das ist in drei Wochen wieder vorbei. Aber es kam anders, und so gab es die Möglichkeit, viel zu lernen.

Ärgert Sie das heute, wenn die Leute immer wieder mit Dschingis Khan kommen?

MANDOKI: Ach ja. Mein großes Glück war in diesem Zusammenhang Monti Lüftner. Er hat ja von Whitney Houston bis Carlos Santana jede Menge Weltstars entdeckt. Meine Absprache mit ihm war, ich sollte zwei Alben mit Dschingis Khan machen und dann eine Chance in New York bekommen. So kam es auch, Monti brachte mich nach New York.

Noch einmal zurück zu den Anfängen im Westen. Ursprünglich hießen Sie ja Laszlo. Wann und warum wurde daraus Ihr heutiger Vorname Leslie?

MANDOKI: Das ist ganz einfach, da steckt keine große Geschichte dahinter. Wir waren ja zu dritt und zwei davon hießen Laszlo. Und immer, wenn Laszlo gerufen wurde, fühlten wir uns beide angesprochen. Da haben wir Kopf oder Zahl gespielt, derjenige, der Kopf hat, wird die englische Übersetzung von Laszlo annehmen.

Wie ist es Ihren Freunden nach der Flucht ergangen? Und haben Sie zu Ihnen noch immer Kontakt?

MANDOKI (LACHT): Ja, wir sind immer noch enge Freunde und haben erst vor kurzem gemeinsam den 50. Jahrestag unserer Entscheidung, dass wir fliehen wollen, gefeiert. Gabor Csupo ging damals nach Amerika, gründete später dort ein eigenes Animationsstudio, produzierte Welterfolge wie die Simpsons, Rugrats oder Duckman und hat heute zwei Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame. Mit Laszlo Bencker habe ich jahrzehntelang gemeinsam in unserem Studio an unzähligen Produktionen zusammengearbeitet.

Sie leben und arbeiten gleich neben Peter Maffay am Starnberger See. Wer hier ein Haus hat, der hat es, wie man so schön sagt, geschafft. Wie wichtig war es Ihnen, auch kommerziell Erfolg zu haben?

MANDOKI: Das war mir nie wichtig. Aber es hat sich so ergeben, dass wir versucht haben, alles, was wir angefasst haben, so gut wie möglich zu machen – ob das Studio oder Filmmusik. Natürlich war es sehr schön, dass ich meine Kinder mit dem Kanu in den Kindergarten oder zur Schule bringen konnte. Und klar ist so ein Haus am See eine prima Sache.

Kann man sagen, Sie sind einer der erfolgreichsten illegalen Einwanderer Deutschlands?

MANDOKI: Weiß ich nicht (lacht). Aber als Ministerpräsident Markus Söder auf meinen runden Geburtstag die Festansprache gehalten habe, habe ich ihn (im Spaß) gefragt: Lieber Markus, wann hast du das letzte Mal auf dem Geburtstag eines illegalen Einwanderers gesprochen? Er hat gelacht. Ja, es ist halt so: Ich liebe unser Land und bin nur deutscher Staatsbürger, obwohl ich auch andere Staatsbürgerschaften hätte haben können. Aber, ehrlich gesagt, war das Land, in das ich mich verliebte, damals ein anderes.

Inwiefern?

MANDOKI: Das war damals ein Land, das verliebt ins Gelingen war. Die Menschen waren ehrgeizig, wollten nach vorne.

Sind wir ein bisschen satt geworden in Deutschland?

MANDOKI: Sagen wir so: Es würde uns guttun, uns ab und an zu erinnern, woher wir kommen.

Sie sind dem Ruf der Freiheit gefolgt. Wenn Sie das Wort Freiheit einem Akkord zuordnen sollten. Welcher wäre das dann?

MANDOKI: Ein Dur-Akkord.

In vielen Ländern der Welt werden Demokratie und Freiheitsrechte beschnitten. Was macht so eine Entwicklung mit Ihnen?

MANDOKI: Das ist schrecklich! Aber es passiert ja auch hier, und es fängt in unseren Köpfen an. Covid hat da vieles kaputt gemacht. Wir müssen zurückkehren zu den Meinungen großer Philosophen, die gesagt haben: Das Gegenteil meiner Meinung ist genauso viel wert wie meine. Jemand ist nicht gleich dein Feind, nur weil er anderer Meinung ist, als Du. Freiheit wird dann beschnitten, wenn wir anfangen, Brücken einzureißen. Wir brauchen wieder mehr Diskurs. Mit meinen Songs versuche ich in diesem Zusammenhang, das zu beschreiben, was uns verbindet. Schauen Sie, 1989 regnete es Glück vom Himmel. Der Eiserne Vorhang fiel ohne einen einzigen Schuss. Und was haben wir daraus gemacht …

Icon vergrößern Leslie Mandoki spielt mit seinen Soulmates zum Jubiläum in Budapest – ein Konzert als Botschaft. Foto: Felix Hörhager, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Leslie Mandoki spielt mit seinen Soulmates zum Jubiläum in Budapest – ein Konzert als Botschaft. Foto: Felix Hörhager, dpa

Zu Ihrem Flucht-Jubiläum spielen Sie am 21. August in Budapest mit Ihren legendären „Mandoki Soulmates“ ein großes Open-Air-Konzert vor der malerischen Kulisse des Burgbergs. Was erwartet die Fans?

MANDOKI: Wir schenken den Fans dieses Konzert und wollen damit unserem Publikum etwas zurückgeben, das uns seit Jahrzehnten unterstützt und unserer Stimme Gewicht verleiht. Denn ich halte es für notwendig, das Thema Freiheit wieder auf unsere Fahnen zu schreiben. Insofern ist das ganze Konzert auch eine Botschaft. Da kommt übrigens fast die komplette Soulmates-Besetzung.

Musikalisch haben Sie in den vergangenen Jahrzehnten viele Erfolge gefeiert und mit jeder Menge Stars zusammengearbeitet. Welcher war Ihr wichtigster?

MANDOKI (LACHT): Meine drei Kinder! Nein, im Ernst, es ist ein Privileg, dass all die großartigen Künstler, die bei den Soulmates mitspielen, mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Ich weiß das sehr zu schätzen und bin unendlich dankbar dafür. Das ist eine unglaublich konstruktive und bereichernde Erfahrung, aber meine drei Kinder sind mir die Allerwichtigsten.

Ihre Flucht-Geschichte ist filmreif. Sie selbst sagen: „Es ist ein American Dream und dabei doch irgendwie eine wahrhaftige Münchener Geschichte.“ Wollen Sie den Stoff nicht an einen Filmproduzenten verkaufen?

MANDOKI: Darüber habe ich schon lange nachgedacht. Aber all meine Musikprojekte, die mir wichtiger waren, ließen es bisher nicht zu. Lustigerweise haben meine Kinder jetzt gesagt: Wir müssen das doch endlich mal anpacken. Ich denke, irgendwann werde ich das auch tun.

Konnten Sie eigentlich in all den Jahrzehnten all Ihre Träume verwirklichen?

MANDOKI: Wissen Sie, das ist ganz einfach. Mein Traum ist, dass bei mir alles so bleibt, wie es ist. Denn es ist wunderbar. Der Blick zum See, mein Studio gleich in der Nähe, neue Songs zu schreiben und vielleicht dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird. Ich nenne das: Utopia für Realisten, das ist mein Traum.

Icon vergrößern Der Musiker bei einem Open-Air-Konzert auf dem Hildegardplatz in Kempten. Foto: Ralf Lienert Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Musiker bei einem Open-Air-Konzert auf dem Hildegardplatz in Kempten. Foto: Ralf Lienert

Zur Person Leslie Mandoki, geboren am 7. Januar 1953 in Budapest, war als Musikstudent und Anhänger der studentischen Opposition in Budapest Verfolgungen durch die damalige kommunistische Regierung ausgesetzt. 1975 floh er aus Ungarn nach Bayern. Mit der Band Dschinghis Khan wurde Mandoki über Nacht bekannt. Er produzierte Musik für Weltstars Lionel Richie und Phil Collins und für Konzerne wie Volkswagen und Disney. Vor über 30 Jahren gründete er die internationale Startruppe „Mandoki Soulmates“, mit der am 21. August in Budapest auf dem Dreifaltigkeitsplatz das große Open-Air-Konzert „50 Jahre Sehnsucht nach Freiheit“ geben wird, Eintritt frei.