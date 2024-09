Konstantin Wecker warnt vor Faschismus und Rassismus

Liedermacher Konstantin Wecker hat zu Wachsamkeit angesichts aktueller politischer Entwicklungen in Europa aufgerufen. «Wir leben wieder in einer Zeit, wo wir wirklich aufpassen müssen: Immer mehr Länder in Europa werden von Faschisten und Rassisten mitregiert, und Konservative paktieren für den eigenen Machterhalt mit ihnen», sagte er der «Süddeutschen Zeitung» (Samstag). «In Deutschland sind AFD und Nazis auf dem Vormarsch. In Österreich droht ein Rechtskartell aus FPÖ und ÖVP.»

Der 77 Jahre alte Münchner forderte: «Jeder und jede, wir alle müssen uns engagieren, damit die Demokratie lebendig bleibt, über alle Grenzen hinweg.» Er werde deshalb «nicht aufhören, von einer herrschaftsfreien Welt ohne Krieg und Faschismus zu träumen, von einer grenzenlosen Welt ohne Patriarchat, Rassismus und Ausbeutung von Mensch und Natur».