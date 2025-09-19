Bakterium hält stärker als Sekundenkleber

Staphylococcus aureus ist ein meist harmloser Mitbewohner, aber er lässt sich nicht einfach abschütteln. Laut einer Studie haftet das Bakterium zufolge mit der stärksten jemals nachgewiesenen natürlichen Proteinbindung an der menschlichen Haut. Die Haftkraft übertreffe die von Sekundenkleber und sei in der Natur nahezu beispiellos, teilte die Auburn University zu den Ergebnissen mit. Möglicherweise biete das neue Ansätze zur Bekämpfung.

Staphylococcus aureus zählt zu den häufigsten Mikroorganismen auf der menschlichen Haut, etwa 20 Prozent aller gesunden Erwachsenen sind damit besiedelt. Das Bakterium kann aber auch schwere Infektionen auslösen und ist ein gefürchteter Krankenhauskeim. Forscher beschäftige seit Jahren, warum Staphylokokken so hartnäckig an der menschlichen Haut haften bleiben, hieß es. Das Forschungsteam, zu dessen leitenden Autoren Rafael Bernardi von der Auburn University (USA) zählt, fand nun heraus, dass das Bakterium ein Protein namens SdrD wie einen Enterhaken nutzt, um sich an das menschliche Protein Desmoglein-1 zu binden. Mit Rasterkraftmikroskopie maßen die Forschenden die Kraft, mit der sich ein einzelnes Staphylokokken-Bakterium an menschliche Hautproteine bindet. Zudem wurde die Wechselwirkung Atom für Atom auf leistungsstarken Supercomputern modelliert. Beide Ansätze kamen zu dem gleichen Ergebnis: Die Bindung von SdrD an Desmoglein-1 ist stärker als jede andere in der Biologie bekannte Proteinbindung, wie das Team im Fachjournal Science Advances berichtet.

„Die Verbindung zwischen den beiden ist einzigartig“, teilte die Auburn Universität mit. „Sie widersteht Kräften, die so stark sind, dass sie mit der Stärke einiger chemischer Bindungen konkurrieren.“ Das erkläre, warum Staphylokokken auch beim Kratzen, Waschen oder Schwitzen an der Haut haften bleiben. Zudem zeigten die Analysen: Unter mechanischer Belastung wird die Wechselwirkung zwischen Bakterium und Haut sogar noch verstärkt. Die Studie ergab auch, dass Kalzium eine Schlüsselrolle für das bakterielle Haftvermögen spielt. Die Forschenden sehen als potenzielles Ziel Therapien an, die das Anhaften der Bakterien blockieren oder zumindest schwächen. „Indem wir auf die Adhäsion abzielen, suchen wir nach einem völlig neuen Weg, bakterielle Infektionen zu bekämpfen“, sagte Bernardi. „Wir versuchen nicht, die Bakterien zu zerstören, sondern sie daran zu hindern, sich überhaupt anzuheften.“ (Annett Stein, dpa)