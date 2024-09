1,1 Millionen Kinder in hessischen Familien

1,1 Millionen Kinder haben im vergangenen Jahr in Hessen gelebt. Dies teilte das hessische Statistische Landesamt in Wiesbaden vor dem Weltkindertag am 20. September mit. Dem Mikrozensus zufolge lebten die 1,1 Millionen Kinder unter 18 Jahren in insgesamt 661.000 Familien. Im Vergleich zu 2022 sei die Zahl nahezu gleich geblieben.

Nach der Auswertung waren im Jahr 2023 rund 16 Prozent der Kinder unter drei Jahre alt, 18 Prozent zwischen drei und fünf Jahre alt, sowie 66 Prozent zwischen sechs und 17 Jahre alt. Die meisten von ihnen, 76 Prozent, lebten in Familien mit verheirateten Eltern. 16 Prozent wuchsen bei Alleinerziehenden und 8 Prozent bei unverheirateten Paaren auf.

Im Mikrozensus wird jährlich ein Prozent der Bevölkerung befragt - das steht dann repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. In die Ergebnisse fließen laut Statistischem Landesamt neben leiblichen Kindern auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder ein.