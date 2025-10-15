Ein Eggsperiment: Harvard-Mediziner isst 720 Eier – mit überraschendem Ergebnis

Klassisches Henne-Ei-Problem: Was war zuerst da, Opas unbändige Lust auf das dritte, vierte Spiegelei zum Frühstück – oder sein grenzwertig hoher Cholesterin-Spiegel? Ist es nicht so, dass jedes Ei dieses schädliche Cholesterol in den Körper pumpt? Dass die Gesellschaft für Ernährung rät, nicht mehr als drei Eier pro Woche zu verzehren? Der kluge Harvard-Mediziner Nicholas Norwitz wollte bei diesem Eiertanz nicht mehr mitmachen und schmiss den Eierkocher an. 720 Eier in 30 Tagen, also 24 Eier täglich. Oder wie der Amerikaner selbst sagt: Ein „Eggs-periment“ – mit erstaunlichem Ausgang.

Dem Mediziner ging es auch nach der Eiermast gut

Die gute Nachricht vorweg: Dem Mann ging es auch nach der Eiermast weiterhin gut. Von Magendarmwinden war nicht die Rede, mit Lust hatte er nach dem Experiment sogar ein weiteres Dutzend Eier vertilgt. Und sein Cholesterin? Festhalten: Es sank sogar um 18 Prozent. Da hat also jemand das Ei des Kolumbus gefunden. Doch Norwitz, der dieses Ergebnis vermutete, erklärte hinterher: Der Körper reguliert den Cholesterin-Gehalt. Als Norwitz im Verlauf seines Eggs-periments auch Kohlenhydrate in den Speiseplan aufnahm, sank sein Cholesterinspiegel sogar um 18 Prozent.

Und wie bekommt man so viele Eier runter?

Bleibt noch die Frage, wie man die ganzen Eier runterbekommt? „Niemand kann 50 Eier essen“ – das wissen alle, die einmal die Knast- und Gangsterkomödie „Cool Hand Luke“ gesehen haben. Für den Dreh der berühmten Filmszene gab es damals 200 hartgekochte Eier am Filmset. Newman hat 18 verdrückt, den Rest haben alle anderen gegessen. Doch es heißt, dass es am nächsten Drehtag zu extremen Geruchsbelästigungen gekommen sein soll wegen schlimmer, ach lassen wir das – und gönnen Opa seine Spiegeleier.