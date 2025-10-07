Stadt, Land, Gewalt: T.C. Boyle erzählt von einer Dreiecksbeziehung

Kann man sich das vorstellen, dass zum Beispiel die Romane von Juli Zeh ersteinmal in spanischer Sprache erscheinen, ein halbes Jahr vor der deutschen Originalfassung? Oder die Kurzgeschichten von Ferdinand von Schirach erst auf Englisch … Bei den Werken von T.C. Boyle geht der Weg genau andersherum. Vor kurzem erschien sein Roman „No Way Home“ auf Deutsch. Eine Weltpremiere, die große deutsche Fangemeinde dankt, die Leser in den USA müssen noch bis Frühjahr 2026 warten. Zeitgleich erscheint dann auch in Europa eine eigene englischsprachige Ausgabe, wie die deutsche herausgegeben vom Hanser-Verlag. Die Münchner reagieren damit auf das gewandelte Leseverhalten: Immer mehr Leserinnen und Leser bevorzugen das Original. Wobei die deutsche Übersetzung von Dirk van Gunsteren formidabel ist.

„Sie ist Gift. Du weißt es noch nicht, aber du wirst es bald herausfinden“

Boyle erzählt diesmal ganz klassisch von einer Dreiecksgeschichte zwischen zwei Männern und einer Frau. Zwei der Betroffenen werden schwer verletzt im Krankenhaus der Kleinstadt Boulder City in der Wüste Nevadas landen. Da sitzt die dritte Beteiligte schon am Empfang: Bethany, hinreißend, hin- und hergerissen zwischen Terry, einsamer und etwas biederer Assistenzarzt aus Los Angeles, und ihrem Ex-Freund, Jesse, Lehrer, lässiger Tunichtgut mit schriftstellerischer Ader. Der eine bietet Sicherheit, Status, und, wenn auch anfangs eher unfreiwillig, ein Dach überm Kopf, das Haus seiner eben verstorbenen Mutter. Der andere das aufregendere Leben, den besseren Sex. „Sie ist Gift. Du weißt es noch nicht, aber du wirst es bald herausfinden“, warnt Jesse den Konkurrenten.

Wer ist hier Schuft, wer Opfer? Drei Leben, drei Perspektiven, zwischen denen T.C. Boyle wechselt, die tristen Leben seiner Figuren dabei immer wieder neu ausleuchtet: In Los Angeles verarztet der liberal gesinnte Terry Obdachlose, Drogenabhängige, Unfallopfer. Schuften bis Schichtende, dann ab die muffige Wohnung. In der Kleinstadt in der Wüste dagegen trostlose Langeweile, unterbrochen von Saufen am See, während im Radio rechte Hetzer predigen. Stadt, Land, Gewalt, so süffig und spannend Boyle auch diesmal erzählt, haften Roman und Personal etwas Schablonenhaftes an. An einem Zuhause hängt in dieser Geschichte nur ein einäugiger Hund.

T.C. Boyle: No Way Home. Aus dem Englischen übersetzt von Dirk van Gunsteren. Hanser-Verlag. 384 Seiten, 28 Euro.