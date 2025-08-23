Oliver Masucci: „ Warum fühlen sich so viele bemüßigt, den Zeigefinger zu erheben, wenn es um Israel geht?“

Herr Masucci, wie sehr verfolgen Sie die Debatten, die in der deutschen Kultur- und Medienbrache zu Israel geführt werden?

OLIVER MASUCCI: Ich bekomme das am Rande mit, aber ich beschäftige mich unabhängig davon mit dem Thema. Auch weil ich in engem Kontakt mit meinen Freunden aus Israel stehe, die ganz unterschiedliche Meinungen und Einschätzungen haben.

Welche Meinung hatten Sie zu Israel vor dem Dreh zu „The German“?

MASUCCI: Ich konnte keine Meinung zu einem Land haben, in dem ich noch nie war. Erst nach meinem Aufenthalt konnte ich die Lage und den Konflikt besser einschätzen.

Fast 400 Kollegen aus der Showbranche haben eine Petition unterzeichnet, in der Bundeskanzler Merz wegen der humanitären Situation in Gaza aufgefordert wird, die deutschen Waffenexporte an Israel zu stoppen und sich dafür einzusetzen, das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Israel auszusetzen. Hat man Sie auch um Ihre Unterschrift gebeten?

MASUCCI: Nein, nein, nein. (lacht).

Sie lachen. Nehmen Sie dieses Anliegen nicht ernst?

MASUCCI: Ich verstehe jeden, der humanitäre Hilfe für Gaza fordert und sich für Frieden einsetzt. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Ich stelle nur verschiedene Fragen.

Zum Beispiel...

MASUCCI: Haben die Menschen im Jemen nicht die gleiche Aufmerksamkeit verdient? Was ist mit dem Sudankrieg, der seit zwei Jahren zehntausende tote und verletzte Zivilisten fordert? Warum sind so viele nach dem 7. Oktober 2023 so still geblieben? Nach den barbarischsten Verbrechen der letzten Jahrzehnte – befohlen und begangen von Leuten, die wir mit unserem Geld gefüttert haben? Wo ist die Solidarität mit Geiseln wie Evyatar David, den die Hamas zu Propagandazwecken verhungern lässt? Warum fühlen sich so viele bemüßigt, den Zeigefinger zu erheben, wenn es um Israel geht? Es gibt massenhaft Kundgebungen für Palästina, aber wo sind die öffentlichen, sichtbaren Proteste gegen die Gewalt an Juden? Ich war in Berlin auf einer solchen Solidaritäts-Demo, an der unter anderem Igor Levit und Ricarda Lang teilgenommen haben. Wir waren rund 40 Leute. Wer schützt die Juden in Deutschland, die Kippa tragen? Wer schützt die jüdischen Studenten, die sich nicht mehr in ihre Hörsäle trauen, weil die von Pro-Palästina-Demonstranten gestürmt werden?

Alles könnte ja einfacher sein, wenn in Gaza Frieden geschlossen würde.

MASUCCI: Das Problem ist nur, dass Netanjahu den Krieg verlängern will, damit er sich nicht seinem Prozess stellen muss. Und dass die Hamas und der Iran erst recht nicht Frieden schließen wollen. Die wollen alle Terror und den israelischen Staat auslöschen. Das sagen sie nicht nur, daran arbeiten sie auch.

Es wird ja die Zweistaaten-Lösung als Ausweg gepriesen.

MASUCCI: Natürlich muss es das Ziel sein, eines Tages einen Staat für die Palästinenser zu errichten. Aber einen, der Israel anerkennt. Von dem keine Gefahr ausgeht. Der erste Schritt muss sein: keine Gewalt. Die Geiseln müssen freigelassen werden. Dann brauchen wir Stabilität, also eine funktionierende Regierung. Wer wird das sein? Wohl kaum die Hamas. Zweistaatenlösung klingt so naheliegend, weil wir als Westeuropäer mit dem Begriff Staat automatisch Demokratie, Rechtsstaat, Gewaltenteilung und freie Wahlen verbinden. Aber wie viele Demokratien nach diesem Muster gibt es denn im Nahen Osten? Nur eine: Israel.

Was halten Sie davon, den Export von Waffen nach Israel zu begrenzen oder zu stoppen?

MASUCCI: Zunächst mal: Ich bin weder Nahostexperte noch Diplomat, noch Politiker. Aber das Existenzrecht Israels ist doch deutsche Staatsräson. Und Sie kennen doch den Spruch: ‚Wenn die Terroristen die Waffen abgeben, gibt es Frieden. Wenn Israel sie abgibt, gibt es kein Israel mehr.‘ Ich kann nachvollziehen, wenn Bundeskanzler Merz der Regierung Netanjahu signalisieren will ‚Wann hört dieser Krieg auf? Was wollt Ihr damit erreichen?‘ Aber wir dürfen dieses Land nicht seinen sieben Fronten überlassen. Wir müssen immer dafür Sorge tragen, dass dieser Staat existieren kann.

Was für Eindrücke sind bei Ihnen von Ihrem Israel-Aufenthalt hängengeblieben?

MASUCCI: Ich habe gesehen, in welchem seelischen Dilemma die Menschen dort sind. Da demonstrieren Eltern gegen die Regierung und gleichzeitig beten sie, dass ihre Kinder heil an Körper und Seele vom Militärdienst zurückkommen. Ich habe erlebt, wie die Menschen unter der internationalen Isolation leiden. Ich bin überall hingefahren – auch an die Grenze zum Libanon, wo sich die Hisbollah wieder bewaffnet, und auch an die syrische Grenze. Das kann ich all meinen Kollegen nur empfehlen: mit den Leuten zu reden, die daher kommen, oder selbst hinzureisen, um sich ein Bild zu machen. Wer nur im Internet unterwegs ist, bekommt das zu lesen, was der Algorithmus will, und findet sich in seiner Meinung bestärkt. Man wird nachdenklicher, wenn man dort ist. Das hat auch meinen Kindern gutgetan, die ich in Israel dabei hatte.

Was ist der Grund, dass speziell die Kulturschaffenden so starkes Israel-Bashing betreiben?

MASUCCI: Ich versuche, nicht zu generalisieren. Viele halten sich ja auch einfach raus. Ansonsten glaube ich, dass sich viele automatisch mit den Schwachen identifizieren. Die Hamas inszeniert Gaza seit 20 Jahren als die Schwachen. Es passt ihr auch ganz gut, dass Gaza hungert. Die Hamas will dieses Leid, zu Propagandazwecken. Das rechtfertigt nicht, was die in Teilen rechtsradikale Koalition von Netanjahu tut oder plant. Aber was mir bei den Protesten zu kurz kommt: Wer protestiert gegen die Hamas? Natürlich kapert sie Hilfslieferungen. Natürlich lebt ihre Führung im Luxus. Es ist ja nicht neu, schon Arafat hat hunderte Millionen vererbt. Schon damals war die Frage, wie viel davon aus EU-Hilfsgeldern stammt. Selbstverständlich muss die Versorgung der Zivilisten gewährleistet sein – und das ist sie zurzeit nicht. Gleichzeitig müssen wir die Bilder aus Gaza auch immer hinterfragen, weil wir gar nicht wissen können, welcher Teil davon Hamas-Propaganda ist. Ich habe selbst Kinder. Verletzte und Kinder in Gaza zu sehen, geht jedem Menschen nahe. Vergessen wir nur nicht: Am 7. Oktober und danach gab es tote israelische Kinder – so begann dieser Krieg. Und deshalb noch einmal: Wer setzt sich bei uns für die Geiseln ein? Darunter deutsche Staatsbürger. Ich verstehe ja, dass man sich für etwas einsetzen will. Aber es ist mir oft zu einseitig. Und dann läuft man einfach Gefahr, Teil der Propaganda zu werden.

In dem offenen Brief an Kanzler März heißt es auch „Wir verurteilen die Verbrechen der Hamas aufs Schärfste“.

MASUCCI: Die Formulierung „Ich verurteile aufs Schärfste“ ist eine Platittüde, die sich nicht überbieten lässt.

Ist es Ihnen denn gelungen, Kollegen mit Ihren Argumenten zu überzeugen?

MASUCCI: Im Einzelnen schon, aber bei manchen ist das aussichtslos. Die gehen dann wieder auf Demos, wo Leute mit Hamas-Bändern herumlaufen und brüllen ‚Wir f—ken euch Deutsche.‘ Was habe ich als Kulturschaffender auf so einer Demo zu suchen?

Inwieweit haben Sie mit Ihrer Haltung einen Shitstorm auf sich gezogen?

MASUCCI: Ich habe vor fünf Jahren ein Foto von einem Besuch in Cape Canaveral gepostet. Und zwar die Aufnahme eines Gedächtnisschreins für die Opfer des Space Shuttle-Unglücks von 2003. Daraufhin habe ich sofort Hate-Reaktionen bekommen. Und warum? – Unter den Opfern befand sich ein Israeli, und deshalb war da eine israelische Flagge zu sehen, was mir gar nicht aufgefallen war, weil sie so klein war. Die Empathielosigkeit der Welt ist so krass, dass man für einen Juden kein Mitleid hat. Nach dem 7. Oktober war es ähnlich. Da gab es ein bisschen Mitgefühl, und dann war es vorbei. Russland hat die Ukraine grundlos überfallen. Aber sieht man irgendwo, dass Russen wegen Putin zusammengeschlagen werden? Doch ab dem Moment, da Israel 2023 gegen die Hamas vorgegangen ist, wurden Juden auf der ganzen Welt verprügelt. Ich habe Freunde in London, die überlegen sich, wohin sie ziehen können, wo es sicher für sie ist. Und das denken auch Juden in Berlin. Weil Antisemitismus wieder im Trend ist.

Befürchten Sie, dass Sie mit Ihren Überzeugungen Ihre Karriere gefährden könnten?

MASUCCI: Die kann doch sowieso morgen vorbei sein. Das wissen wir alle. Ich war nie gut darin, Dinge zu tun oder zu loben, die ich für Müll halte. Deshalb habe ich lange so wenig fürs Fernsehen gemacht. Ich wollte immer nur drehen, was ich selbst gerne anschauen würde – und damit lag ich, sagen wir mal, zu 90 Prozent richtig.

Wie geht es mit Ihrer beruflichen Beziehung zu Israel weiter?

MASUCCI: Ich bin eingeladen, mit einer Delegation anlässlich des 60jährigen Jubiläums zum Kulturaustausch nach Israel zu kommen. Und ich würde gerne eine weitere Staffel von „The German“ drehen. Schon allein deshalb, weil das israelische Geschichtenerzählen nicht so weichgespült ist. Die Leute haben gelernt, etwas auszuhalten, und deshalb sind die Konflikte zugespitzt. Die Kreativen trauen sich da was, und man lässt sie auch. Genau deshalb sind die Serien so innovativ und werden in die ganze Welt verkauft.

Zur Person:

Während viele seiner deutschen Schauspieler-Kollegen Petitionen gegen Israel unterschreiben, bezieht Oliver Masucci gegen Antisemitismus Stellung. Für den Dreh seiner Thriller-Serie „The German“ lebte der 56-Jährige über ein halbes Jahr in Israel, was seinen Blick auf das Land und den Nahost-Konflikt veränderte. Masucci, gebürtig in Stuttgart, wurde als Theaterschauspieler bekannt und gehörte sieben Jahre lang dem Ensemble des Wiener Burgtheaters an. Er spielte in zahlreichen TV-Serien und Filmen mit, für seine Rolle als Adolf Hitler in der Buchverfilmung „Er ist wieder da“ wurde er 2016 für den Deutschen Filmpreis nominiert. In der Serie „The German“ spielt er nun einen Holocaust-Überlebenden, der in 1970er Jahren unfreiwillig in die Jagd nach alten Naziverbrechern verwickelt wird.