Gesichtswasser im Test: Gute Pflege muss nicht teuer sein

Gesichtswasser gehört für viele zur täglichen Pflegeroutine: Nach der Reinigung mit einem Wattepad oder den Händen aufgetragen, soll es die Haut klären, erfrischen und sie auf die nachfolgende Pflege vorbereiten. Doch wie gut sind die Produkte tatsächlich? Die Zeitschrift «Öko-Test» (Ausgabe 8/2025) hat 22 Gesichtswässer unter die Lupe genommen.

«Gute» bis «sehr gute» Noten für die Produkte

Die getesteten Gesichtswässer stammen aus Drogerien, Naturkosmetiklinien, Parfümerien und Online-Shops. Sie richten sich an unterschiedliche Hauttypen wie etwa normale, trockene oder sensible Typen sowie Mischhaut. Nicht berücksichtigt wurden spezielle Anti-Pickel-Produkte oder Mizellenwasser. Die Preisspanne reichte dabei von 76 Cent bis 51 Euro pro 200 Milliliter.

Insgesamt erhielten 15 der 22 getesteten Produkte die Note «sehr gut», die restlichen sieben ein «gut». Besonders erfreulich: Auch günstige Produkte aus dem Drogeriemarkt hielten im Labor, was sie versprachen. Selbst im Vergleich mit deutlich teureren Markenprodukten konnten sie mithalten.

Einzelne Produkte mit Kritikpunkten

Trotz der insgesamt positiven Bilanz fiel ein Produkt durch den Nachweis von Salicylsäure auf. Der Stoff gilt laut EU als möglicherweise fortpflanzungsschädlich und kann laut Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) die Augen schädigen. In einem Gesichtswasser hat er aus Sicht der Tester nichts verloren, besonders nicht in einem Gesichtswasser für empfindliche Haut.

Zwei weitere Produkte enthielten PEG-Derivate, die umstritten sind, weil sie die Hautbarriere schwächen und sie durchlässiger für Fremd- oder Schadstoffe machen.

Irreführende Werbeaussage bei Duftstoff

Auch die Produktkennzeichnungen wurden kritisch geprüft. Ein Gesichtswasser, das ausdrücklich mit «ohne Parfum» beworben wurde, enthielt dennoch einen deklarationspflichtigen Duftstoff. Dieser stammt vermutlich aus einem natürlichen Pflanzenextrakt, spielt für Allergikerinnen und Allergiker aber eine genauso große Rolle wie zugesetztes Parfum. Die Tester bewertet eine solche Auslobung als irreführend.

Kunststoffe in der Rezeptur

In einem Produkt fanden die Labore zudem lösliche Kunststoffverbindungen. Diese gelangen über das Abwasser in die Umwelt und sind dort nur schwer abbaubar. Für die Wirkung auf der Haut seien sie nicht erforderlich, so «Öko-Test». Andere Hersteller zeigen, dass gute Formulierungen auch ohne solche Zusätze auskommen.

Tipp für die Anwendung

Produkte mit reinigender Wirkung sollten mit einem Wattepad aufgetragen werden, so werden Schmutz und Talgreste mechanisch entfernt. Produkte mit tonisierender oder feuchtigkeitsspendender Wirkung können direkt mit der Hand auf das Gesicht getupft oder aufgesprüht werden. Augen- und Mundpartie dabei aussparen. Unabhängig vom Wirkversprechen gilt: Gesichtswasser wird nicht abgespült.