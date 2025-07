Pierce Brosnan: „Ich bin wieder da, wo alles begann“

Herzlichen Glückwunsch zu MobLand – ein weltweiter Hit!

Pierce Brosnan: Ja, es war eine wahre Freude, diesen Dreh zu machen – aber auch sehr intensiv. Guy Ritchie hat mich letzten Juli angerufen, als ich gerade hier zu Hause auf Hawaii war, und mir fünf Drehbücher von Ronan Bennett geschickt. Ich habe sofort zugesagt. Ich wollte unbedingt mit Guy arbeiten – und ich wollte nach Hause, zurück nach London. Dort lebt meine Familie. Und dort hat auch meine Schauspielkarriere begonnen.

Es war also fast wie ein Heimkommen – beruflich wie privat?

Pierce Brosnan: Ganz genau. Und aus diesen fünf Episoden wurde dann schnell mehr. Ich war gerade mit Helen Mirren an einem anderen Film dran – The Thursday Murder Club – sie hat das Drehbuch gelesen und mich gefragt: „Machst du das?“ Ich habe gesagt: „Ja.“ Und sie: „Wenn du’s machst, bin ich dabei.“ So hat alles angefangen.

Und dann kam Tom Hardy ins Spiel…

Pierce Brosnan: Ja – Tom. Ich habe größte Bewunderung für ihn. Genauso wie für Helen. Und so hat sich der Cast Stück für Stück zusammengefügt. Im November haben wir dann losgelegt. Und wie gesagt, es war intensiv. Du wusstest nie genau, wer die nächste Episode überlebt – oder eben nicht. Aber das Schreiben war so kraftvoll, so feinfühlig… Jez Butterworth hat das so wunderschön auf den Punkt gebracht.

Sie haben in Ihrer Karriere viele elegante Männer gespielt – jetzt den undurchsichtigen Strippenzieher Conrad Harrigan – roh, gefährlich, unberechenbar. War es befreiend oder eher konfrontierend, in diese Dunkelheit einzutauchen?

Pierce Brosnan: Es war definitiv befreiend, jemanden zu spielen, der so wild, so brutal, so unerwartet, so bösartig und gleichzeitig narzisstisch, sentimental und völlig unberechenbar ist.

Eine faszinierende Mischung – fast schon widersprüchlich…

Pierce Brosnan: Absolut. Und Helen – Helen Mirren – hat früh eine ganz klare Richtung gewählt. Sie meinte, „das ist unsere Lady Macbeth“. Man weiß nie so genau, ob sie für ihn oder gegen ihn ist. Aber sie sind untrennbar miteinander verbunden – ein giftiges Gebräu, wie eingesperrte Spinnen in einer Flasche.

Also eine Beziehung voller Spannungen, aber auch tiefer Verstrickungen…

Pierce Brosnan: Ganz genau. Und wenn du dann in solche Szenen gehst, hast du als Schauspieler unglaublichen Spielraum. Du kannst so viele verschiedene Farben zeigen. Und dann ist da noch Harry – seine Rolle ist es, alles irgendwie zusammenzuhalten, die Familie auf Kurs zu bringen. Aber bei diesen beiden – Conrad und seine Frau – weißt du nie, wann es explodiert.

Gibt es eine Stärke von Conrad, die Sie persönlich bewundern – oder vielleicht sogar eine, von der Sie sich wünschen, Sie hätten mehr davon? Und gab es etwas an ihm, das sich für Sie völlig fremd angefühlt hat?

Pierce Brosnan: Er ist mir völlig fremd. Ich bin nicht dieser Mann.

Das heißt, der Zugang kam eher über die Schauspielkunst als über persönliche Parallelen?

Pierce Brosnan: Ganz genau. Aber genau das ist die Freude am Schauspiel. Jemanden wie Conrad zu spielen – so großspurig, so gefährlich – das ist ein Geschenk. Und wenn man furchtlos genug ist, bringt man als Schauspieler alles mit, die Technik, die Vorstellungskraft, die Bereitschaft, in diese dunklen Räume zu gehen.

Und trotz all seiner Brutalität – sehen Sie ihn selbst als „den Bösen“?

Pierce Brosnan: Nein. Er selbst sieht sich nicht als schlechten Menschen. Er ist Geschäftsmann. Familienvater. Er kommt aus einem Hintergrund voller Missbrauch – psychisch, physisch, sexuell. Er ist gezeichnet von Unsicherheiten, von Selbsthass.

Klingt, als sei da sehr viel gebrochene Geschichte hinter der Fassade…

Pierce Brosnan: Unbedingt. Und genau dort greift die Schauspielerei. Man sammelt all diese kleinen Emotionen, die man vielleicht selbst einmal erlebt hat – und lässt sie durch die Worte und die Dramaturgie eines großartigen Autors wie Jez Butterworth lebendig werden. Jez ist ein sehr belesener, unglaublich kluger Geschichtenerzähler. Es war eine Ehre, mit seinem Text arbeiten zu dürfen.

Wenn Sie auf Ihre Karriere zurückblicken – erinnern Sie sich an den Moment, in dem Sie das erste Mal in dieser düsteren, gefährlichen Welt des Gangster-Genres gelandet sind? Gab es ein Projekt, das Ihnen besonders naheging – vielleicht sogar der Anfang von allem?

Pierce Brosnan: Tatsächlich war das gleich mein erster Film – direkt nach der Schauspielschule. Und das war 1976. „The Long Good Friday“. Ein britischer Gangsterklassiker mit Bob Hoskins und Helen Mirren. Ich war da gerade mal Anfang zwanzig, spielte einen IRA-Hitman – „Mann Nummer eins oder zwei“. Wenn Sie den Film mal schauen, sehen Sie mich. Jung, schmal, das Gesicht noch ganz frisch. Ich hatte keine Ahnung, wohin mich dieser Weg führen würde. Aber irgendwie hat sich das alles richtig angefühlt. Als wäre ich da angekommen, wo ich hingehöre.

Gab es vorher schon Filme oder Schauspieler, die etwas in Ihnen ausgelöst haben – so einen Funken, der Sie gepackt hat?

Pierce Brosnan: Oh ja. Ich war vernarrt in Western. Und natürlich in James Bond – diese Eleganz, diese Spannung. Ich hab auch die Ealing-Komödien geliebt. Und was Schauspieler angeht... Edward G. Robinson. Clint Eastwood. Steve McQueen. Marlon Brando – alles, was er gemacht hat. Montgomery Clift. Spencer Tracy, der war der Liebling meines Großvaters. Diese Männer hatten was – eine Tiefe, eine Präsenz. Das hat mich berührt.

Sie haben oft sehr elegante Männer gespielt. Was bedeutet für Sie persönliche Eleganz?

Pierce Brosnan: Eleganz hat für mich weniger mit Kleidung zu tun – sie beginnt mit Haltung. Natürlich liebe ich schöne Anzüge, das gebe ich gern zu. Aber wahre Eleganz kommt von innen. Cary Grant, Gary Cooper – sie hatten diese selbstverständliche Ruhe, diese Klasse. Wenn ich davon ein wenig mitnehmen konnte, dann freut mich das.

Was bleibt Ihnen emotional bis heute am meisten in Erinnerung?

Pierce Brosnan: Ganz klar, dieser erste Drehtag bei „The Long Good Friday“. Das Gefühl, dazuzugehören. Etwas zu erschaffen. Ich war so jung, aber ich wusste, das ist der Anfang. Und heute, fast 50 Jahre später, stehe ich wieder in einem Gangsterdrama vor der Kamera – als jemand, der die Spielregeln kennt. Das berührt mich.

Wie hat sich Ihr Blick aufs Leben im Lauf der Jahre verändert – als Schauspieler, aber auch als Mensch?

Pierce Brosnan: Als ich 60 wurde, hat das mein Herz und meine Seele berührt. Ich habe angefangen, bewusster zu leben. Ich denke heute viel öfter zurück – und gleichzeitig nach vorn. Ich bin ruhiger geworden. Aber auch wählerischer, was ich erzählen möchte. Welche Geschichten wirklich wichtig sind.

Sie haben einmal gesagt: Ruhm ist wie Schaumgebäck – süß, aber nie wirklich sättigend. Was gibt Ihnen heute Kraft – als Mensch, als Künstler?

Pierce Brosnan: Ruhm schmeckt wunderbar, klar – aber satt macht er nicht. Was mich heute nährt, sind Geschichten mit Substanz. Rollen, die mich fordern. Worte, die etwas in mir auslösen. Wenn ein Projekt mich als Schauspieler wachsen lässt – und mich als Mensch berührt –, dann fühlt es sich echt an. Dann weiß ich, dafür lohnt es sich.

Was bedeutet für Sie heute Glück?

Pierce Brosnan: Ich will morgens aufwachen und mit mir im Reinen sein. Glücklich mit dem, was ich tue. Glücklich mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit der Arbeit. Es klingt vielleicht einfach, aber genau das ist es, worauf ich achte – und was ich schützen will.

Übrigens – nachträglich alles, alles Gute zum Geburtstag! Haben Sie gefeiert?

Pierce Brosnan: Oh ja… Keeley hat mir die schönste Überraschung gemacht. Hier bei uns auf Hawaii. Sie hat unseren Sohn mit den Enkelkindern aus Boise einfliegen lassen – und unseren anderen Sohn aus Los Angeles. Ich wusste von nichts. Plötzlich stehen sie da – alle zusammen. Es war… einfach wunderschön.

Dylan war da – mit seiner Freundin, oder?

Pierce Brosnan: Genau, mit seiner Freundin. Nur Paris konnte nicht dabei sein – er steckt gerade mitten in den Dreharbeiten zu seinem allerersten eigenen Film. Ich bin so stolz auf ihn. Aber Keeley… sie hat das alles geplant, ganz heimlich. Und dann diese Wärme, diese Nähe… das war ein Moment, den ich so schnell nicht vergesse.

Wenn Sie jungen Schauspielern heute einen Rat geben könnten – welcher wäre das?

Pierce Brosnan: Es wird immer Zeiten geben, in denen niemand an dich glaubt. In genau diesen Momenten musst du umso fester an dich selbst glauben. Und versuch nicht, es allen recht zu machen. Mach das, was dich erfüllt. Was dich aufweckt. Was dich am Leben hält.

Wenn Sie heute zurückblicken – was ist Ihr wichtigster Rat geworden?

Pierce Brosnan: Ein Mann wird das, von dem er träumt. Man(n) kann nur hoffen, dass er gut träumt… (lacht).

Info: Die britische Crime-Serie MobLand (jetzt auf Paramount+) erzählt die Geschichte einer Gangsterfamilie in London. Im Mittelpunkt steht die irische Verbrecherfamilie Harrigan, die in London ein mächtiges kriminelles Imperium aufgebaut hat. An der Spitze steht der alternde Patriarch Conrad Harrigan, gespielt von Pierce Brosnan, doch in gewisser Weise zieht seine skrupellose Frau Maeve (Helen Mirren) die Fäden. Die Serie bescherte dem Streamingdienst Topquoten.