Emmys für Stephen Graham, den Serienvater von „Adolescence“

Der britische Schauspieler Stephen Graham wird gerne als wilder Typ besetzt: Er spielte einen Piraten in „Fluch der Karibik“, einen Dieb in „Gangs of New York“, einen Mafioso in „The Irishman“, Al Capone in der Serie „Boardwalk Empire“, einen Skinhead in „This is England“, einen Bankräuber in „Public Enemies“ … Ausgezeichnet wurde er nun mit drei Emmys, als Produzent, Autor und Hauptdarsteller der Serie „Adolescence“. Die zeigt ihn in einer ganz anderen Rolle: Als verzweifelter Vater Éddie, dessen 13-jähriger Sohn Jamie seine Mitschülerin Katie erstochen hat. Im Frühjahr dieses Jahres brach die Netflix-Produktion Streaming-Rekorde und löste Diskussionen um gewaltfördernde Inhalte, Frauenhass und anderes Gift im Internet aus.

Owen Cooper aus «Adolescence» ist jetzt der jüngste Mann, der je einen Schauspielpreis bei den Emmys gewann. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Entstanden ist die Serie, weil Stephen Graham zwei Mordfälle an Mädchen durch Teenager nicht mehr aus dem Kopf gingen, geschehen im Abstand von einigen Monaten an entgegengesetzten Enden von England, beide Male starben die jungen Frauen durch Messerangriffe . „Es hat mir das Herz gebrochen. Ich frage mich einfach, in was für einer Gesellschaft wir leben, in der junge Männer junge Frauen erstechen“, sagt Graham und verweist auf das Sprichwort: „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen?“ Er habe sich damals gedacht: „Was wäre, wenn wir alle dafür verantwortlich wären? Das Bildungssystem, die Eltern, die Gemeinschaft, die Regierung. Ich gebe niemandem die Schuld, ich dachte nur, dass wir vielleicht alle verantwortlich sind und darüber sprechen sollten.“ Was Graham, selbst zweifacher Vater, dann mit dem Drehbuchautor Jack Thorne tat: Gemeinsam schrieben sie das Drehbuch für „Adolescence“, eine der großen Gewinner nun mit sechs Auszeichnungen bei den diesjährigen Emmys. Jungdarsteller Owen Cooper gewann für seine komplexe Darstellung des Täters den Preis als bester Nebendarsteller in einer Miniserie. Der 15-Jährige ist damit laut der Television Academy der jüngste männliche Schauspieler, der je einen Emmy-Schauspielpreis bekam.

Der große Gewinner ist die Hollywood-Satire „The Studio“

Die Hollywood-Satire „The Studio“ (AppleTV+) ist mit 13 Preisen der große Gewinner der diesjährigen Verleihung - noch nie hat eine Comedyserie in einem einzigen Jahr mehr Emmys bekommen. Die stargespickte Serie erzählt vom neuen Chef eines Filmproduktionsstudios, der verzweifelt den Spagat zwischen Kunst und Kommerz schaffen will. Hauptdarsteller, Co-Autor und Co-Regisseur Seth Rogen gewann in diesen Kategorien ebenfalls den begehrten TV-Preis.

Seth Rogen gehörte zu den Abräumern bei den Emmy Awards Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Der Krankenhaus-Serie „The Pitt“ gelang eine große Überraschung. Die in Echtzeit erzählte Reihe setzte sich in der Königskategorie beste Dramaserie überraschend durch, und zwar gegen die favorisierte Büro-Dystopie „Severance“ (AppleTV+) und die beliebte Luxusurlaub-Satire „The White Lotus“ (Sky Atlantic). Sie kam auf insgesamt fünf Auszeichnungen. «The Pitt» ist in Deutschland noch ohne Sendeplatz.

Endlich: Noah Wyle gelingt das größte Comeback des Abends

Hauptdarsteller Noah Wyle gelang zudem das größte Comeback des Abends. Er war zwischen 1995 und 1999 fünfmal in Folge erfolglos als John Carter in «Emergency Room» für einen Emmy nominiert worden und konnte nun in der Hauptrolle endlich die Trophäe mit nach Hause nehmen. Wyle meinte in seiner Dankesrede, dass der Preis zur Hälfte seiner Frau gehöre, „und das nicht nur wegen des Scheidungsrechts in Kalifornien»“

Drei Jahrzehnte nach seiner ersten Nominierung als Arzt in «ER» gewann Noah Wyle endlich den Emmy – ausgerechnet für eine Krankenhausserie. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Latenight-Moderator und Trumpkritikere Colbert: „Bleibt stark, seid mutig“

Für Gesprächsstoff sorgte Schauspielerin Hannah Einbinder, die für «Hacks» (im Streaming bei RTL+ und Netflix) nach drei erfolglosen Nominierungen erstmals den Preis als beste Nebendarstellerin in einer Comedy gewann. Sie rief am Ende ihrer Rede: „Go Birds! Fuck ICE! And Free Palestine!“ - ein Schlachtruf für das Football-Team Philadelphia Eagles und die politische Aufforderung „Scheiß‘ auf ICE! Und Freiheit für Palästina!“. Während im US-Fernsehen das Schimpfwort zur US-Einwanderungspolizei ausgeblendet wurde, zeigten Clips online den unveränderten Ausschnitt beim kanadischen Sender CTV2. Es blieb eine der wenigen ausdrücklichen politischen Aussagen des Abends.

Stephen Colbert und sein Team von «The Late Show with Stephen Colbert» gewannen den Preis für die beste Talkshow. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Etwas leiser kam ein Kommentar zur aktuellen US-Politik von Stephen Colbert daher. Der Latenight-Moderator bekam an gleich zwei Stellen langanhaltenden Applaus. Vor zwei Monaten war Ende seiner „Late Show“ verkündet worden, die in den USA wie auch die Emmy-Verleihung beim eher konservativen Sender CBS läuft. Das für Mai 2026 angekündigte Aus hatte Kritik ausgelöst, weil Colbert als Kritiker von Donald Trump gilt und viele Branchenkenner vermuteten, dass CBS aus Rücksicht auf den US-Präsidenten gehandelt habe.

Als Colbert zu Beginn der Award-Show einen Preis vergab, sagte der 61-Jährige lachend: «Wenn ich gerade eure Aufmerksamkeit habe: Stellt irgendjemand hier neue Mitarbeiter ein?» Später bekam er den Emmy für die beste Unterhaltungs-Talkshow und wurde ernster. „Manchmal weiß man erst wirklich, wie sehr man etwas geliebt hat, wenn man das Gefühl hat, dass man es verlieren könnte“, sagte Colbert und ließ dabei offen, ob er seine eigene Sendung oder den Zustand der Demokratie in den USA meinte. Er ergänzte: „Ich habe mein Land niemals verzweifelter geliebt. Gott segne Amerika. Bleibt stark, seid mutig.“

Misslungene Spendenaktion – am Ende steht der Zeiger im Minus

Ansonsten fiel angesichts der üblichen Danksagungen für Familie, Kollegen und Agenten auf, wie sehr Hollywood auf allzu regierungskritische Aussagen verzichtet. Schon die Verpflichtung von Nate Bargatze als Moderator war dafür ein Zeichen. Er gilt als ausdrücklich unpolitischer Comedian, der im vergangenen Jahr mit sympathischem Alltagshumor über einen Durchschnittstypen in der modernen Welt große Erfolge feiert.

Der 46-Jährige eröffnete die Show mit einer verunglückten Idee: Bargatze kündigte an, 100.000 Dollar an die Kinder- und Jugendhilfe vom „Boys and Girls Club of America“ spenden zu wollen – sollte aber eine Dankesrede länger als 45 Sekunden dauern, werde er für jede zusätzliche Sekunde 1.000 Dollar von der Spende abziehen. Für jede Sekunde, die die Ausgezeichneten in ihren Reden einsparten, würde er 1.000 Dollar mehr zahlen, so der Moderator weiter.

Die Produzenten blendeten bei vielen Reden den aktuellen Spendenstand ein und lenkten damit oft von den rührenden Momenten der Danksagungen ab. Online beschwerten sich viele Zuschauer, die Idee wirke wie eine Beleidigung für Fans von Awardshows, die sich gerne die Reden anschauen.

Am Ende stand der Zähler gar im Minus. Schließlich verkündete Bargatze, dass er doch 250.000 Dollar spenden werde und der Sender weitere 100.000 Dollar beisteuere. Er habe die Idee ohnehin nicht gutgeheißen, beteuerte der Moderator des Abends. (dpa)