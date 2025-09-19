Pro und Contra: Ein Auto aus China kaufen

Pro: Preis, Verarbeitung – außer emotionalen Vorlieben spricht nichts dagegen

Elektroautos aus China sind schon lange in Deutschland unterwegs und tragen oft gar keine exotischen Namen. Erfolgreiche elektrische SUVs, wie der bisherige iX3 von BMW, die XC 60/90-Reihen von Volvo, die meisten Polestar-Modelle oder der schnittige neue Cupra Tavascan rollen bislang ebenso in China vom Band wie sämtliche Neuwagen der einst europäischen Marken Smart und MG. Auch die meisten neuen Tesla-Limousinen vom Typ Model 3 für deutsche Kunden werden in Schanghai gefertigt.

Nun drängen auch chinesische Marken nach Europa: Anders als in vergangenen Zeiten liegen die meisten bei Crashtests auf höchstem Niveau und überholen oft auch in der Verarbeitung manch europäischen Mitbewerber. Dass Chinas Autobauer an die Weltspitze wollen, belegt der Umstand, dass bei den Herstellern nicht nur am Fertigungsband in drei Schichten gearbeitet wird, sondern auch bei den Ingenieuren in der Fahrzeug- und Softwareentwicklung. Bei der Batterieentwicklung ist China bereits Weltmarktführer.

Für manche Automobilfachleute gilt das Modell SU7, das man niedlich „Su-Si“ ausspricht, als derzeit bestes Elektroauto der Welt. Es stammt von keinem klassischen Autobauer, sondern aus dem Haus des chinesischen Smartphoneriesen Xiaomi. Der Hard- und Softwarekonzern vergleicht sich vom Selbstverständnis her mit dem US-Giganten Apple. Viele Deutsche haben ein Smartphone in der Tasche, das in China hergestellt wurde. Es spricht außer emotionalen Vorlieben nichts dagegen, auch ein E-Auto aus China zu kaufen, wenn Preis, Ersatzteilversorgung und Software stimmen. Der Wettbewerb mit China und Tesla macht auch die E-Autos der deutschen Konzerne noch besser. (Michael Pohl)

Contra: Wer in einem chinesischen Auto unterwegs ist, ist darin niemals allein

Schön anzusehen sind die meisten Modelle ja – aber kaufen? Gegen ein Auto aus China sprechen nicht nur das lückenhafte Händler- und Werkstattnetz oder die schwierige Versorgung mit Ersatzteilen. Moderne Autos sind heute Computer auf Rädern, rollende Datensätze voller Bewegungsprofile und anderer sensibler Informationen. Kurz: ein Paradies für Hacker. Dass die Bundesregierung bis Ende nächsten Jahres alle Komponenten der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE aus dem deutschen Mobilfunknetz verbannt, um eine der wichtigsten Nervenbahnen der Digitalisierung besser zu schützen, hat ja Gründe: Peking liest und hört im Zweifel mit.

Mit den chinesischen Autos verhält es sich nicht anders. Sie sind heute wie andere Fahrzeuge auch voller Sensoren und Kameras - Geräte, die ein Geheimdienst bei Bedarf leicht anzapfen kann, um Gespräche von Passagieren abzuhören, ihre Fahrten zu rekonstruieren, sie mitzuverfolgen oder die mit dem Wagen verbundenen Mobiltelefone zu scannen. Das ist kein pathologischer Verfolgungswahn, sondern eine Einschätzung des China Strategic Risk Institute aus London. Danach verpflichtet die chinesische Regierung die eigenen Autohersteller sogar explizit, die nationalen Geheimdienste „zu unterstützen, zu fördern und mit ihnen zu kooperieren.“ Heißt: wer mit einem chinesischen Auto unterwegs ist, ist darin niemals allein. Im Extremfall lässt es sich irgendwann sogar aus der Ferne steuern.

Mag sein, dass Deutschland es beim Datenschutz häufig übertreibt. Ein Kunde aber muss dem Hersteller eines Autos vertrauen können, dass seine Daten darin sicher sind. Und China kann man nicht vertrauen. (Rudi Wais)