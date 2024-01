Frage der Woche: Jetzt den Jahresurlaub planen?

Am Strand liegen und entspannen, schöne Vorstellung. Aber jetzt schon an den Urlaub denken und die freien Tage durchplanen oder lieber spontan die Koffer packen?

Pro: Urlaub kann eine Insel sein

So ein Urlaub kann eine Insel sein. Das liebe lange Jahr rudert man durch seinen Arbeitsalltag. Durch diesen ewigen Ozean der E-Mails, Meetings und Listen, der immer gleichen Handgriffe und Kniffe. Im schönsten Moment surft man auf einer Welle des Erfolgs, im nächsten dümpelt man in der Motivationsflaute. Aber egal, wie hoch die Wellen schwappen – schön ist, wenn da Land in Sicht ist. Eine Insel der Freizeit. Oder in anderen Worten, ohne Seemannslatein: Es tut gut, schon im Januar zu wissen, wann der Jahresurlaub beginnt.

Jetzt schon die Badehose in den Koffer packen für Mallorca im Juli? Schweden buchen für September? Nein, muss ja nicht sein. Und für viele steht sowieso fest: Wir fahren seit 20 Jahren nach Südtirol, da rütteln wir nicht dran. Aber auch für Freizeit-Freigeister lohnt es sich, das inneres Chaos zu überwinden und – zumindest ein bisschen – Ernst zu machen mit der Jahresplanung.

Klingt paradox, aber: Wer seinen Job ernst nimmt, denkt jetzt an Urlaub. Ob im kleinen Handwerksbetrieb oder im Großraumbüro: Es tut der ganzen Mannschaft gut, früh zu planen, wer wann im Jahr Schicht schiebt und die Stellung hält. Es bringt nichts, den ganzen Klumpen Urlaub aufzuschieben, bis man ihn knapp vor Jahresende abfeiern muss, wenn alle ihn abfeiern. Lieber jetzt einen guten Deal mit Kollegen und Kolleginnen aushandeln.

Und Urlaubsplanung ist in erster Linie ein Akt der Selbstliebe: „Jahresurlaub“, das klingt so bürokratisch und amtlich, verheißt aber nichts weniger als Freiheit, Familie, Ferne, viel Zeit für mehr. Also: Lieber auf Sicht durch den Arbeitsalltag rudern. Und sich freuen auf eine Insel im Kalender namens Urlaub. (Veronika Lintner)

Contra: Urlaub sollte Freiheit bedeuten

Für manche Menschen ist Urlaub reine Organisationssache. Meine Familie zum Beispiel ist im Bekanntenkreis berühmt-berüchtigt dafür, die freie Zeit mehrere Jahre im Voraus durchzuplanen. Für die dreiwöchige Südafrika-Reise oder ein Länder-Hopping durch Südostasien mag das durchaus hilfreich sein.

Sich früh nach einer Unterkunft umzusehen und auf örtliche Regularien vorbereitet zu sein, kann einem jede Menge Stress ersparen und das Ankommen am Reiseziel erleichtern. Ist doch viel entspannter, wenn man jeden Schritt des anstehenden Abenteuers kennt. Und ein schönes Gefühl, sich an langen Arbeitstagen mal kurz an den bevorstehenden Jahresurlaub zu erinnern. Allein die Planung bietet eine Auszeit aus dem alltäglichen Hamsterrad.

Aber wo bitte bleibt da der Spaß? Das Abenteuer? Die Spontanität? Ab und zu tut auch den Routinen-Verliebten ein wenig Abwechslung gut. Urlaub sollte sich vom Alltag unterscheiden und ein Gefühl von Freiheit vermitteln. Woran wird man sich in ein paar Jahren wohl erinnern: Den ein Jahr zuvor gebuchten All-inclusive-Urlaub im Fünf-Sterne-Hotel oder diese eine Woche, in der man eher zufällig in einem verranzten Airbnb in einem charmanten Fischerdorf auf Teneriffa gelandet ist? (Letzteres beruht auf wahren Begebenheiten.)

Viele Arbeitgeber verlangen bereits zu Beginn des Jahres, die meisten Urlaubstage zu verplanen. Das ist mit Blick auf einen reibungslosen Dienstablauf durchaus gerechtfertigt. Aber sich ein paar freie Tage aufzusparen, lohnt sich. Wer weiß, wann eine spontane Auszeit mal dringend nötig ist. (Hannah Greiner)