Frage der Woche: Weihnachtsplätzchen verschenken?

Kneten, ausstechen, verzieren: Plätzchenbacken macht Spaß, ist aber auch aufwendig. Die Kekse also lieber hamstern oder auch mal ein Tütchen verschenken?

Pro: Plätzchen sind nicht zum Hamstern da

Wohlgeformte Kipferl, verzierte Sterne, Herzen, Tannenbäumchen und saftige Lebkuchen liegen auf dem Teller. Mühevoll gewuzelt, ausgestochen und verzuckert, um geteilt zu werden – mit Freunden, Bekannten, Nachbarn. Man steht ja nicht stundenlang in der Küche, um die Plätzchen dann knickrig für sich zu hamstern. Sie wollen gemeinschaftlich verspeist und verschenkt werden.

Es mag altbacken klingen, aber die selbst gemachten Kekse sind immer noch das beste Mitbringsel für Spontanbesuche oder geplante Einladungen in der Weihnachtszeit. Man muss nicht lange überlegen oder hektisch durch den Laden laufen, um dann doch wieder mit einer Flasche Wein oder irgendeinem Nippes vor der Tür zu stehen. In Windeseile ein paar Plätzchen von jeder Sorte auf den Teller gerichtet oder liebevoll in ein Döschen gestapelt, fertig ist das Gastgeschenk. Nachspeise gleich inklusive. In so einer Dose steckt Abwechslung. Kokosmakronen oder Zimtsterne, Butterplätzchen oder Spitzbuben und diese da, die so nach Marzipan schmecken, kannst du mir das Rezept geben? Gemeinsam probiert man sich durch das Plätzchenallerlei. Wenn eine Sorte nicht so mundet, greift man eben zur nächsten.

Das Beste am Plätzchenverschenken: Als Dank gibt es meistens ein Tütchen zurück – mit vielleicht unbekannten Sorten oder aufwendigem Gebäck, das man liebt, aber an das man sich selbst nie wagen würde. Klar, nicht jede Sorte schmeckt und nicht jeder steht auf das bröselige Zuckergebäck, aber alle Geschmäcker trifft man selten. Wer es nicht mag, kann das essbare Mitbringsel immer noch höflich entgegennehmen und bei nächster Gelegenheit in den ewigen Plätzchenkreislauf einspeisen und weiterverschenken. (Felicitas Lachmayr)

Contra: Nicht jeder steht auf das mürbe Zuckerwerk

Wer bei Beantwortung dieser Frage ordentlich Contra geben will, der muss, um nicht bloß ein paar altbackene argumentative Brösel zu servieren, den Standpunkt wechseln, also aus der Sicht des Schenkenden hinüberwechseln in die Perspektive des Beschenkten. Denn nur von hier aus lässt sich verstehen, welch fatale Folgen es haben kann, mit Plätzchen beschenkt zu werden, Folgen, für die in aller Regel das schenkende Subjekt in Haftung genommen wird.

Um jetzt nicht falsch verstanden zu werden: Nein, auch der Schreiber dieser Contra-Zeilen isst gerne Plätzchen, und wenn sie gut sind, gerne auch bis zum Platzen. Aber (und obacht, jetzt sind wir wirklich beim Contra-Geben): Nicht jeder Mensch mag mürbes Zeug, und so macht man auch nicht jedem Menschen Freude mit einem Plätzchen-Geschenk.

Da gibt es etwa die, welche statt des Zuckerwerks lieber ein Wurstbrot mögen und selbst an Weihnachten zum Fünf-Uhr-Tee einem sauren Gürkchen den Vorzug vor einem Zimtstern geben (keineswegs nur Engländer). Auch bei jenen wird das Döschen voll mit Spekulatius zum Fettnäpfchen, die ein Leben im Kampf mit ihrer Linie führen - und sich womöglich genötigt sehen, vor den Augen des Gastes Wonne heuchelnd in das Teufelszeug hineinbeißen zu müssen.

Nicht zuletzt ist auch mit der wachsenden Zahl veganer Zeitgenossen zu rechnen, die sich mit Grausen wenden, wirft man ihnen ein munteres "Für meine Kipferl nehm' ich keine Margarine, einzig Butter" entgegen. Fatale Situationen allesamt, für Nehmer wie auch für den Geber, weshalb nur scharf gefolgert werden kann: Plätzchen sind nicht zum verschenken, Plätzchen sind zum selber essen da. (Stefan Dosch)