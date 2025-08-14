Hitze in Deutschland: Jetzt eine Klimaanlage anschaffen?

Es ist heeeeeiß! Aber was tun gegen die Hitze? Ins Freibad hüpfen, sich in den kühlen Keller verziehen oder doch eine Klimanlage anschaffen. In südlichen Ländern sind sie längst Standard. Aber machen die Geräte das Ganze nicht noch schlimmer? Ein Pro und Contra.

Pro: Eine Klimaanlage kühlt nicht nur, sondern rettet auch Nerven

Die Sonne strahlt erbarmungslos, der erste Schweißtropfen läuft die Schläfe hinunter. Der Ventilator röhrt, verteilt aber nur heiße Luft. Willkommen im deutschen Sommer, wo Schwitzen neuer Volkssport ist.

Früher freute man sich über 25 Grad. Heute klettert das Thermometer auf Werte, die Muffensausen auslösen. Nächte werden tropisch, Schlaf ein nicht einvernehmlicher Saunagang. Wovon man dann träumt? Von einer Klimaanlage! Eine, die ins Zimmer unterm dunklen deutschen Dach (zieht Hitze an) etwas kühle Luft bläst. Ventilatoren, Fächer, offene Fenster … hilft im heißen Sommer so viel wie ein Wischmopp gegen den Ozean. „Fahr an den See“, empfehlen Optimisten. Schön, bis man mit dem halben Landkreis im Wasser steht, das innerhalb weniger Stunden eh mehr einer Brühe gleicht. Freibad? Gleiche Idee, plus Pommesgeruch. Abends wartet dann wieder die aufgeheizte Wohnung als krönender Abschluss.

Abkühlung im Freibad - auch schön! Foto: Sabine Schaa-schilbach

Eine Klimaanlage kühlt, filtert und, ganz wichtig, rettet Nerven. Denn Hitze stresst und sie macht die Menschen hitzig. Wer bei 22 Grad arbeitet, tippt deutlich konzentrierter als bei 32 Grad. Und riskiert keinen Kreislaufkollaps. Auch Beziehungen überstehen den Sommer besser, wenn man nicht permanent gereizt ist und jede Kleinigkeit Zündstoff für einen Streit darstellt.

Wenn es hierzulande, ganz wie 2raumwohnung einmal sang, immer häufiger lautet „36 Grad und es wird noch heißer“, brauchen wir neue Konzepte und neue Architektur. Das dauert. Bis dahin? Nach Luft schnappen? Eine Siesta einführen? In unserem effizienten Deutschland?! (Anabel Kufeld)

Contra: Klimaanlagen lösen das Problem nicht, sie verschlimmern es nur

Es ist heiß. Und es wird immer heißer. „Das ist der kühlste Sommer deines Lebens“ ist schon seit einigen Jahren ein beliebter Spruch, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, die sich auch in Deutschland immer stärker zeigt. Klar, dass deshalb auch der Bedarf an gekühlten Räumen steigt. Und das ist nicht nur eine Frage des Komforts, sondern auch wichtig für die Gesundheit. Gerade für ältere Menschen ist die Hitze gefährlich.

Klimaanlagen in privaten Haushalten lösen aber das Problem nicht. Im Endeffekt verschlimmern sie es nur. Denn Klimaanlagen sind sehr umweltschädlich: Herkömmliche Kühlmittel erzeugen starke Treibhausgase und Klimaanlagen verbrauchen sehr viel Strom. Eine Studie des Büros für Technikfolgenabschätzung geht davon aus, dass sich die Emissionen aus Kühlung bis 2030 verdoppeln, wenn weiterhin konventionell gekühlt wird. Ein Teufelskreis. Und wer kann sich eigentlich eine teure Klimanaanlage leisten?

Begehbares Grün in der Stadt - eine Alternative für die Klimanalage? Foto: Bundesverband GebäudeGrün e.V./dpa-tmn

Statt das Hitze-Problem zu individualisieren, müssen wir das ganze größer denken: Begrünte Dächer und Fassaden, mehr Bäume, Parks und Grünflächen – kurzum, es braucht eine andere Stadtplanung. Einzelne Häuser müssen gedämmt werden. Zumindest in neuen Gebäuden und Wohnvierteln sollten diese Aspekte unbedingt mitgedacht werden. Und auch im Bestand sollte die Politik Möglichkeiten ausnutzen, klimafreundlich zu kühlen.

Die Zeit, die wir noch haben, bis auch bei uns die Hitze immer gefährlicher wird, sollten wir nutzen, um umweltfreundlich und gerecht für alle aufzurüsten in Sachen Hitzeschutz. Denn dann sind kühle Räume nicht nur eine Luxuslösung, sondern für alle möglich! (Josephine von der Haar)