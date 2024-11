Jetzt schon Weihnachtslieder hören

Pro: Weihnachtssongs klingen vor dem Advent frischer, unverbrauchter, besser.

Die meisten Popsongs handeln von Liebe. Die meisten Weihnachtssongs handeln von Liebe. Die einen hört man von Januar bis Dezember, also das ganze Jahr, die anderen eigentlich erst ab dem 1. Advent. Klingt schon etwas merkwürdig, oder? Um nicht zu sagen, kleingeistig? Nach streng mahnendem Über-Ich: Bloß nicht zu früh auf Weihnachten freuen, Freundchen, und dass ich da kein „All I Want for Christmas Is You“ hören muss! Warum aber? Klingen Weihnachtssongs im November anders als im Dezember? Wachsen einem Wichtelohren, wenn man heimlich im Auto „Run Rudolph Run“ hört? Nichts von alledem natürlich! Vermutlich steckt hinter dem inoffiziellen Gebot „Du sollst nicht Weihnachtslieder hören außerhalb der Weihnachtszeit“ die Sorge, dass sich die Schäfchen bis zum Weihnachtsabend satt gehört haben, dann auch kein „Stille Nacht“ mehr anstimmen mögen – am Ende Mambo No.5 auflegen. Ist aber völlig unbegründet. Mit diesem Argument wird ja auch gerne die Plätzchendose weggesperrt, aber dass ein frei herumliegendes Vanillekipferl die Weihnachtstage überlebt, darauf hat es noch nie hoffen dürfen.

Tatsächlich ist es so: Weihnachtssongs klingen sogar besser vor dem Advent! Frischer, unverbrauchter! Man hat sie noch für sich, mitsamt der Vorfreude, bevor sie von Weihnachtsmärkten gekapert, zur Einkaufsmusik degradiert und zur Untermalung von Werbebotschaften missbraucht werden. Selbst ein Titel wie „Last Christmas“ klingt wie eben gewienert, ein Song, der übrigens den Arbeitstitel „Last Easter“ trug, also der nächste große Osterhit werden sollte. An dieser Stelle daher schon jetzt, bevor alle anderen damit kommen: „Feliz Navidad“, lalalalalaaa. (Stefanie Wirsching)

Contra: Jetzt ist die Zeit der raschelnden Laubhaufen, nicht der Weihnachtslieder

Mitte November. Radio morgens an, und was tönt einem entgegen? Nicht „Lieblingsmensch“, von Namika, sondern „Last Christmas“ von „Wham“. Echt jetzt? Jedes Jahr aus Neue. Jedes Jahr geht es früher los. Als hätte sich die Nadel eines Plattenspielers bei sämtlichen Radiosendern gleichzeitig aufgehängt. „Wham“ immer „Wham“, wie eine Dauerschleife aus der es kein Entrinnen gibt. Als wäre das telefonische Servicecenter der Weihnachtswichtel am Apparat. Nur hebt leider nie ein Mitarbeiter ab....

Wer jetzt argumentiert, dass es ja auch andere Lieder gibt, hat natürlich recht. Beispielsweise Mariah Careys „All I Want for Christmas Is You“. Klingt schon ein bisschen beklemmend, oder? Wochenlang vor Weihnachten sehnt sich die Diva Mariah in ihrem kurzen, roten Trägerkleidchen nur schmachtend nach einem Mann. Keine Geschenke, kein Schnee... das alles braucht sie nicht. Nur einen Kuss unterm Mistelzweig, auf den sie jetzt noch wochenlang warten muss. Das ist wie im September Lebkuchen kaufen und an Weihnachten schon wieder bunte Eier färben. Oder gleich in den Baum hängen? Vielleicht noch schnell die Geschenke unterm Herbstlaub verstecken und schnell die Häschenohren aufgesetzt.

Das ist natürlich maßlos übertrieben. Aber ein wahrer Kern ist dran. Wie wäre es mal mit ein wenig Geduld. Alles hat seine Zeit, auch Weihnachtslieder. Aber so weit ist es dieses Jahr noch nicht. Wie wäre es stattdessen damit, einfach mal den Moment zu genießen. Die letzten bunten Blätter, das Rascheln durch Laubhaufen und ein paar hungrige Vögel füttern. (Kristina Orth)